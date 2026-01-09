Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Feijóo afronta tranquilo su deber de declarar ante la jueza de la dana: "Si me llaman, acudo a cumplir con mi deber"

La magistrada accedió a que el presidente del PP declare por videoconferencia porque así se lo permite el artículo 412 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal

Alberto Núñez Feijóo, en el Congreso de los Diputados, antes de declarar por videoconferencia ante la jueza de la DANA de Valencia. /

Alberto Núñez Feijóo, en el Congreso de los Diputados, antes de declarar por videoconferencia ante la jueza de la DANA de Valencia. / / José Luis Roca

Redacción Lev-EMV

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este viernes que afronta "absolutamente" tranquilo su deber de declarar ante la jueza que instruye la gestión de la dana.

Así lo ha asegurado a los periodistas a su llegada al Congreso de los Diputados y ser preguntado por cómo afronta su declaración, por videoconferencia y en calidad de testigo desde su despacho en la Cámara Baja, ante la jueza de Catarroja (Valencia) que instruye la causa penal por la gestión de la dana.

"Si me llaman, acudo a cumplir con mi deber", ha dicho, y a la pregunta de si se encuentra tranquilo por esa declaración ha contestado: "Absolutamente".

Durante esta declaración previsiblemente se pondrá el foco en los mensajes que Feijóo intercambió aquel 29 de octubre de 2024 con el entonces presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, y que han sido aportados por el líder del PP de forma voluntaria a la causa.

