Llorca defiende la "verdad" de Feijóo ante la jueza de la dana y Bernabé le afea las mentiras

La declaración de Alberto Núñez Feijóo por vía telemática ante la jueza de la dana ha generado lecturas de todo tipo. El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha valorado este viernes la "plena colaboración" del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, con la justicia y destacado la "transparencia y responsabilidad" que este ha demostrado en su declaración. También ha alabado su "compromiso firme con la verdad, con las víctimas y con el respeto a las instituciones". En su declaración ante la magistrada de Catarroja, que se ha alargado durante más de cinco horas, Feijóo ha manifestado que no supo de la dana hasta aproximadamente las 20 horas de aquel día y que el expresidente de la Generalitat Carlos Mazón no le informó en "tiempo real" a lo largo de la jornada, tal y como dijo en su día por "error". También ha asegurado que desconocía dónde se encontraba el 'expresident' (que comió y mantuvo una larga sobremesa con la comunicadora Maribel Vilaplana en El Ventorro) cuando intercambiaron mensajes y que le pareció que estaba "informado".

Pérez Llorca, en un mensaje publicado este viernes por la tarde en su cuenta de la red social X, ha puesto en valor la "plena colaboración" de Alberto Núñez Feijóo con la justicia, "respondiendo con transparencia y responsabilidad a todas las preguntas planteadas", ha reivindicado.

Además, ha señalado que Feijóo fue "el primer líder nacional en interesarse por la dana y en solicitar información en tiempo real" la jornada del 29 de octubre de 2024 y ha defendido el "compromiso firme con la verdad, con las víctimas y con el respeto a las instituciones" del líder nacional del PP.

El PSOE, por contra, considera que la declaración de Núñez Feijóo ante la jueza que investiga las muertes en las inundaciones en Valencia en octubre de 2024, demuestra que mintió sobre sus comunicaciones con el expresidente autonómico Carlos Mazón el día de la tragedia y exige su cese. Los socialistas consideran que el presidente del PP ha mentido e instan a sus propios compañeros a expulsarle del partido. La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, ha cargado contra Feijóo del que ha dicho "ha tenido que ir a la sede judicial a reconocer lo que ya todos sabíamos y cómo nos mintió en la cara". Se ha referido también la delegada al cambio de estrategia de Mazón que pasó en pocas horas de agradecer la ayuda del Gobierno a criticarle. "El 29 por la noche, mientras estábamos gestionando la catástrofe y salvando a miles de personas, había un señor que después de los canapés pensó que había que ponerle el dedo en el ojo al gobierno de España y que lo importante era que Mazón quedara bien en la tele. Esta es la realidad".

Vox cuestiona el sistema de las autonomías

Para la coordinadora nacional jurídica de Vox, Marta Castro, "esta declaración evidencia que no funciona el sistema de las comunidades autónomas" ya que "los valencianos y otras provincias de España quedaron totalmente abandonados a su suerte y a la intemperie" porque "ninguna administración autonómica o central supo dar respuesta o no pudo". Castro ha hecho estas declaraciones a las puertas de los juzgados de Catarroja, donde también se ha dejado ver el síndic de Vox en Les Corts, José Mª Llanos, quien ha garantizado que desde su formación van a intentar "dirimir responsabilidades, caiga quien caiga, tanto en el ámbito judicial como en el ámbito político". "Nos gustaría conocer no solo los whatsapps del señor Feijóo, sino también los de Pedro Sánchez con sus ministros desde su paseo romántico por la India. Esos ministros, como Margarita Robles, que impidió que durante 96 horas el ejército no fuera desplegado en la zona de la riada", ha expresado Llanos.

Castro ha destacado que la declaración de Feijóo ha sido "muy larga, muy profusa y con mucho detalle"; ha dicho no entender cómo el líder del PP no se interesó "muchísimo más por la situación" de Valencia, y ha defendido que "más allá de los investigados que hay ahora", se investigue también "cuál es la responsabilidad de la Confederación Hidrográfica del Júcar y de la Agencia Estatal de Meteorología.