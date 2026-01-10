Ximo Puig: "El nuevo modelo de financiación es una oportunidad histórica para la Comunitat Valenciana"

El expresidente de la Generalitat Ximo Puig sostiene que el nuevo modelo de financiación autonómica propuesto este pasado viernes por el Gobierno de España "es una oportunidad histórica para la Comunitat Valenciana. Es el reconocimiento, la llegada a meta, tras años de estudios rigurosos, de persistencia política y de unidad de la sociedad valenciana", explica el actual embajador de España ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Puig ha realizado hoy sábado estas declaraciones tras conocerse que la Comunitat Valenciana recibiría 3.669 millones de euros más con el nuevo modelo de financiación. Así las cosas, y pendiente todavía del visto bueno del Congreso de los Diputados, la valenciana sería la tercera autonomía donde más incrementarían los recursos tras Andalucía y Cataluña. "En el año 2015 situamos la financiación autonómica como el gran objetivo para que los valencianos pudiéramos desarrollar al máximo nuestro autogobierno. Ahora, diez años después, la propuesta del ministerio es, en gran medida, la propuesta valenciana", ha destacado Puig.

Lealtad e interés general

En su opinión, siempre hay que pensar "desde la lealtad, en el interés general –de todas las comunidades autónomas- y no solo de la Comunitat Valenciana. Siempre pedimos equidad, suficiencia y justicia. Tras años de prórroga de un sistema profundamente injusto aprobado en 2002 –que ha acentuado la desigualdad entre territorios y personas y que ha sembrado la injusticia territorial—, nuestra insistencia hizo que calara el “problema valenciano” en el debate estatal y que se instalara en la agenda política. Ahora, al fin, ha llegado el fruto a esos diez años de acción".

Además, el expresidente del Consell considera que "es la hora de que impere una actitud de rigor, de responsabilidad y de voluntad política –en el conjunto de los territorios y entre todos los grupos del Congreso de los Diputados– que permita forjar un gran acuerdo para una España justa. Es inaplazable -destaca Puig- el gran pacto de Estado por la financiación. Nos obliga la Constitución. La desigualdad no puede enquistarse sine die. No pueden buscarse excusas de forma permanente. El modelo planteado por el Ministerio de Hacienda acaba con injusticias inasumibles y no daña a nadie. Es ahora", agrega.

Alianza transversal

Puig también ha recordado la defensa conjunta de las reivindicaciones sobre la nueva financiación que necesita la Comunitat Valenciana y que unió en torno a esta reivindicación a organizaciones empresariales, sindicales y la sociedad civil. "Ahora vemos cómo es una realidad el proyecto que tanto anhelábamos, en la forma y en el fondo. Durante diez años conseguimos forjar una alianza transversal en torno a la Plataforma pel Finançament Just que unió a todos los grupos parlamentarios, a los sindicatos y las organizaciones empresariales, a las universidades y a la federación de municipios. Sería imperdonable, y miserable, que alguien antepusiera el interés partidista al interés general de todos los valencianos en una cuestión crucial para nuestro desarrollo futuro. Sería un paso más en la destrucción reputacional de la Generalitat", añade Puig.

Por otro lado, el mandatario del gobierno autonómico entre 2015 y 2023 considera que "es momento, también, de agradecer todas las complicidades surgidas en este tiempo y, muy especialmente, el trabajo del grupo de expertos encabezados por el profesor Francisco Pérez”.