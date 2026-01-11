Expertos valencianos: La reforma del modelo de financiación del Gobierno es positiva aunque no resuelve la condonación de la deuda

Expertos de la Comunitat Valenciana en financiación autonómica consultados por Levante-EMV consideran que la reforma del modelo planteada por Ministerio de Hacienda, en líneas generales, es "positiva" aunque también advierten de "algunas carencias". La Comunitat Valenciana recibiría 3.669 millones más con el nuevo sistema y la valenciana sería la tercera autonomía donde más incrementarían los recursos tras Andalucía (4.846 millones) y Cataluña (4.686 millones).

El economista José Antonio Pérez García, de la Universitat de València, es miembro Comisión de Expertos para un nuevo sistema de financiación autonómica de les Corts Valencianes. Dice que la propuesta de la Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tiene aspectos positivos. "La primera es que no es un cupo tal como parecía tras el acuerdo PSC-ERC". Además, destaca que la reforma del modelo de financiación recoge aspectos centrales de la propuesta de la mencionada comisión de expertos de la cámara legislativa valenciana. En ese sentido, Pérez García resalta que la nueva propuesta incluye el reequilibrio vertical aportando 21.000 millones de euros, una cantidad que es prácticamente la actualización monetaria de los 16.000 millones que señaló dicha comisión en el año 2020.

Pendiente de conocer más datos y a la espera de la reunión que este grupo de expertos celebrará este próximo martes, el investigador del IVIE apunta la desaparición de los fondos de suficiencia y convergencia "que perjudicaban mucho a la Comunitat Valenciana" y su sustitución por un fondo de nivelación vertical que se asemeja mucho al fondo de nivelación transitoria propuesto por los expertos valencianos. En tercer lugar, Pérez García sostiene que los cambios en la población ajustada admiten algunas de las observaciones técnicas formuladas por dichos expertos en la propuesta inicial de modificación del Ministerio de Hacienda de diciembre de 2020. Y considera que la nueva propuesta del Gobierno central reducirá, sin duda, "la brecha de desigualdad entre autonomías de régimen común, si bien para precisar cuánto, antes tenemos que hacer simulaciones con la información disponible", puntualiza

José Antonio Pérez García, invetigador del IVIE. / Levante-EMV

Sea como fuere, este experto en financiación autonómica destaca algunas carencias. En su opinión, "la propuesta evidencia, una vez más, que el endeudamiento de la Comunitat Valenciana tiene, en su mayor parte, origen en la infrafinanciación y no propone un mecanismo complementario de condonación del endeudamiento por esta causa". Por eso advierte de que "la propuesta no hace ninguna referencia y no corrige, en consecuencia, el exceso de financiación relativo de las comunidades del régimen foral. Esto supone que esa referencia real siga existiendo para las aspiraciones de los independentistas catalanes y, por lógica equitativa, para el resto de españoles", concluye.

Sin 'cupo catalán'

En parecidos términos, el economista y analista financiero Juan Pérez Ballester, también investigador del IVIE, subraya que el nuevo modelo de financiación "evita el riesgo que planeaba en el ambiente una posible implantación de un 'cupo catalán' (tal como tiene el País Vasco) y que flotaba en el ambiente hace seis meses". En su opinión, una cosa muy positiva es que "se ha evitado dicho riesgo con un modelo genérico para toda España".

Juan Pérez, economista y miembro de la comisión de expertos de financiación de Les Corts Valencianes. / Levante-EMV

Otro elemento positivo para este analista financiero, quien fue director general de Modelo Económico, Financiación Autonómica y Política Financiera entre 2019 y 2021, es que todos los fondos anunciados en la propuesta actual de reforma del Gobierno "están basados de acuerdo con la población ajustada, un indicador clave para las necesidades de cada autonomía". En ese sentido, destaca que es un "gran avance respecto a los modelos anteriores porque aquellos carecían de variables en términos de población ajustada". Por otro lado, Pérez Ballester destaca que "se reduce, siempre que se cumpla, la brecha de la Comunitat Valenciana respecto a las autonomías mejor financiadas."Hay más igualdad", agrega.

Dudas y certezas

Para Rafael Beneyto Cabanes, jefe de Control Global del Riesgo en Caixa Ontinyent, a la sazón miembro de la comisión de expertos nombrada por les Corts Valencianes, "todavía es pronto" para evaluar una reforma de modelo basado en datos macroeconómicos y que se aplicaría en 2027, ya que en la actualidad tan solo se manejan cifras de liquidación de las cuentas del Estado de ejercicios anteriores a 2025. "Existen más dudas que certezas, si bien resulta positivo que se tenga en cuenta -tal como también afirman Juan Pérez Ballester y José Antonio Pérez García- el criterio poblacional". Esta propuesta fue realiza por la citada comisión de expertos de cara a lograr una mejor financiación para la sanidad, educación y servicios sociales, destaca Beneyto.

Rafa Beneyto, economista y miembro de la comisión de expertos en financiación de Les Corts Valencianes. / Levante-EMV

Respecto al incremento de los recursos en el sistema gracias al mayor peso del IRPF y el IVA para las autonomías (se pasa del 50% al 55% y 56 %, respectivamente), Beneyto se muestra partidario de que "los tributos tengan más peso que las transferencias". Esta idea, según destaca, "contribuye a que se cumpla el principio de que a mayor autonomía mayor corresponsabilidad fiscal". Además, comenta que "suena bien" que la Comunitat Valenciana se pueda beneficiar del denominado 'IVA Pymes' porque supone que las autonomías que lo deseen, en función de su índice de consumo, puedan recibir una parte de la recaudación de IVA generada por las pequeñas y medianas empresas en su territorio.