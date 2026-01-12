Asociaciones de víctimas de la dana se concentran en los juzgados antes del careo de Pradas y el exjefe de gabinete de Mazón

Asociaciones de víctimas de la dana se concentran en los juzgados de Catarroja antes del careo de Pradas y el exjefe de gabinete de Mazón en Presidencia de la Generalitat, José Manuel Cuenca, para tratar de esclarecer las posibles contradicciones entre las declaraciones de ambos relativas a cómo se gestionó aquella emergencia. La investigación de la causa de la dana vive hoy una jornada intensa de máxima expectación. Un cara a cara que se plantea para intentar intentar aclarar cómo pudieron influir en la toma de decisiones de la tarde del 29 de octubre de 2024 los mensajes que envió José Manuel Cuenca a Salomé Pradas.

Manifestaciones

La Asociacion de víctimas mortales de la dana ha sido la que ha convocado la concentración ante el juzgado de Catarroja que investiga la gestión de la catástrofe que causó 230 fallecidos. La concentración estaba prevista a las 9.00 horas ante el juzgado por las asociaciones de víctimas, acompañadas por los colectivos que dan apoyo a las protestas de los familiares de las víctimas mortales, según ha divulgado la entidad.

La principal controversia son los mensajes que Cuenca envió a Pradas sobre la inconveniencia de ordenar ningún confinamiento de la población, y el origen de la posición que Cuenca sostuvo respecto a este asunto.

En su primera declaración como testigo ante la instructora -el pasado 26 de noviembre-, Cuenca negó haber dado ninguna indicación a Pradas, pero días después (el 5 de diciembre) la exconsellera de Justicia e Interior -investigada en esta causa penal- hizo públicos varios mensajes que le envió Cuenca, entre ellos uno que decía: "De confinar, nada".

También le escribió: "Salomé, para confinar hace falta un estado de alarma, y eso lo decreta la chica que tienes al lado", en alusión a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, que se encontraba conectada al Cecopi pero de forma telemática, y remató pidiendo "calma" de nuevo a la entonces consellera.

Tras conocerse estos mensajes, que fueron aportados a la causa por la defensa de Salomé Pradas, Cuenca fue citado a declarar por segunda vez el 12 de diciembre.

En esta comparecencia negó que transmitiese a Pradas ninguna orden de Mazón y aclaró que su indicación contraria al confinamiento tuvo su origen en una consulta previa a la Abogacía de la Generalitat.