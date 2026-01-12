Pradas: "Cuando Cuenca dijo 'de confinar nada' sentía que me persuadían desde Presidencia"

El Tribunal de Instancia 3 de Catarroja acoge desde primera hora el careo entre la exconsellera Salomé Pradas y el exjefe de gabinete del expresidente de la Generalitat, José Manuel Cuenca . Un cara a cara que se plantea para intentar intentar aclarar cómo pudieron influir en la toma de decisiones de la tarde del 29 de octubre de 2024 los mensajes que envió José Manuel Cuenca a Salomé Pradas .

Una de las claves es determinar si los mensajes que transmitió José Manuel Cuenca procedían del entonces presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. También si pudieron retrasar la alerta enviada a las 20.11 horas del 29 de octubre de 2024. El famoso "Salo, de confinar nada, por favor", que José Manuel Cuenca le escribió a Pradas. Y que, según ha confirmado la exconsellera, lo interpretó como una indicación del entonces presidente Carlos Mazón. "Cuando Cuenca dijo 'de confinar nada' sentía que me persuadían desde Presidencia", ha declarado la exconsellera de Justicia e Interior y mando único de la emergencia el 29 de octubre, según fuentes conocedoras de su declaración.

Laura Ballester

La exconsellera Salomé Pradas, que sólo ha contestado a las preguntas de la jueza de la dana y de su abogado, ha ratificado la veracidad del acta en la que aportó los Whatsapps. En su declaración inicial ha deslizado una revelación que no había admitido hasta ahora. Según fuentes conocedoras de su declaración, la exconsellera y mando único de la emergencia ha explicado que habló con Cayetano García, entonces secretario autonómico de Presidencia, a las 19:43 horas del 29-O porque "no podía contactar con el president a las 19:36 horas". Según la exconsellera de Justicia e Interior en ese momento se estaba "valorando el confinamiento" a través del Es Alert y ha explicado que ella "creía que debía conocer el caso el president".

Al no poder hablar con Mazón, Pradas ha recordado que habló con Cayetano García, entonces secretario autonómico de Presidencia y actualmente de Economía en la conselleria de Hacienda. "Se quedó en hacer consulta a la Abogacía de la Generalitat". Pradas ha llegado a asegurar que desconocía donde estaba Mazón durante toda la tarde del 29-O. "Yo no sabía lo de la comida, si lo llego a saber le llamo más veces", ha explicado Pradas en referencia a la larga sobremesa de cuatro horas que Mazón mantuvo con la periodista Maribel Vilaplana en el restaurante El Ventorro .

En ese debate también intervino el jefe de gabinete de Mazón, José Manuel Cuenca, a quien la exconsellera Pradas ha asegurado que le rebatió su negativa a confinar y su ya famosa expresión "Salo, de confinadar nada, por favor". "Conforme a la ley de emergencias se podía confinar a la población". Una opción que se valoraba, ha explicado, por la amenaza de rotura de la presa de Forata".

Al respecto, el jefe de gabinete de Mazón ha defendido que él no tiene" capacidad para valorar un confinamiento". Y que las dudas para confinar le surgieron tras hablar con el secretario autonómico de Presidencia Cayetano García porque confinar "podría suponer vulnerar derechos y movilidad y que iba a hablar con Abogacía Generalitat". Cuenca ha justificado que a raiz de estas conversaciones telefónicas es cuando le dice a Pradas que "calma con el confinamiento" porque había que "esperar a la consulta jurídica a la Abogacía Generalitat".

Cuenca ha añadido que el término confinar "lo asocio al Covid y al presidente del gobierno tomando la decisión, a vulneración de derechos fundamentales". Y que como no es jurista "traslada que hay que preguntar a abogacía si eso se puede hacer". Pero, según su declaración, "no tenía intención de dar orden de impulsar o frenar ningún tipo de medida".

La exconsellera y el exjefe de gabinete también se han enzarzado sobre la orden que Pradas asegura haber recibido de Cuenca para que no molestara al president. Según Cuenca, sólo se refería "al marco temporal de la agenda publica de los actos, una indicación con un marco temporal concreto, los actos de esa agenda publica que terminaba a mediodía. Yo nunca le dije que no podía molestarle. Fue una indicación por esos actos".

Aunque Pradas ha replicado: Cuenca no me dio orden de no molestar, pero implícitamente lo entendí así, es decir no contactes con él y contacta conmigo. Cuenca no me acotó temporalmente esa instrucción, no me dijo mediodía, ya estábamos a mediodía". Aunque el jefe de gabinete le ha replicado "Salomé te dije entre actos (...) No puedo decir no le llames y menos a un conseller. Yo traslado que está entre dos actos. Lo que puedas interpretar es otra cuestión, yo no trato de ir más allá, y además yo no he recibido ninguna instrucción de que no me moleste nadie por parte de Mazon. Yo eso no lo tengo. Yo solo lo limito a los actos. Porque es así como yo lo traslado. No sé como lo interpretas".