Pradas y Cuenca salen escoltados por la Guardia Civil y la exconsellera pide a los familiares de las víctimas una reunión

Las asociaciones de víctimas de la dana han recibido y despedido con gritos de "asesinos" y "mentirosos" tanto al exjefe de gabinete del expresidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, José Manuel Cuenca, y a la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, tras su comparecencia en los juzgados de Catarroja donde han protagonizado un careo por los mensajes sobre la emergencia que intercambiaron el 29 de octubre de 2024.

Tanto Salomé Pradas como José Manuel Cuenca han salido escoltados por la Guardia Civil hasta los respectivos coches de ambos, mientras eran perseguidos por los periodistas y algumos familiares que no paraban de increparle y gritarles "asesinos, incompetentes, miserables". Antes de abandonar la sede judicial, Salomé Pradas ha querido hacer declaraciones a los periodistas y también dirigirse a la presidenta de la Asociación de víctimas mortales de la dana, Rosa Álvarez, para pedirle una reunión. Y asegurarle que "piensa todos los días en nosotros", según ha explicado la presidenta de la Associació de víctimes mortals de la dana 29-O, Rosa Álvarez.

En el trayecto del juzgado a su vehículo, una de las familiares ha dado un pancartazo desde atrás a José Manuel Cuenca, asesor de Carlos Mazón, cuando estaba escoltado por la Guardia Civil. Un trayecto lleno de tensión entre gritos, lágrimas e insultos de familiares de las víctimas de la dana, pero también de vecinos de Catarroja que increpaban desde las aceras, los balcones y ventanas a los dos exreponsables de la Generalitat durante la jornada que acabó con la muerte de 230 personas.

La concentración a las puertas de los juzgados de Catarroja había sido convocada por la Associació de Víctimes Mortals de la Dana 29-O; la Asociación de Damificados de l'Horta Sud y la Associació de Víctimes de la Dana 29 d'Octubre 2024 han participado en una concentración en la que se han exhibido fotografías de familiares fallecidos y carteles en los que se puede leer "Nuestros familiares han muerto por vuestra incompetencia" o "Menos mentiras y memoria, justicia, reconstrucción".

"Uno de los dos miente"

La presidenta de la Asociación de víctimas mortales 29-O, Rosa Álvarez, ha sido clara: "José Manuel Cuenca es igual de responsable que Salomé Pradas. Él era la correa de transmisión con Carlos Mazón. Aunque no tenía competencias, sí las asumió. Es responsable. Queremos que salga como imputado y esperamos que así lo considere la jueza porque impidió Pradas que no confinara".

Toñi García, afectada que perdió a su marido y a su hija durante el temporal, de la Asociación de Víctimas de la DANA del 29 de octubre, "lo único que esperamos es la verdad porque solo con toda la verdad podremos llegar a toda la reconstrucción". Sobre el careo, asegura que "uno de los dos miente. O los dos. Es vergonzoso. Hace mucho tiempo que se tenía que haber sabido la verdad. No han tenido empatía ni dignidad con los familiares de las víctimas. No han sido dignos de su función como políticos

Trece meses después

La jueza acordó celebrar este careo para tratar de esclarecer las posibles contradicciones entre las declaraciones de ambos relativas a cómo se gestionó aquella emergencia. " Salo , de confinar nada, por favor"; " Salomé , per a confinar hace falta un estado de alarma. Y eso lo decreta la chica que tienes al lado. La delegada [del Gobierno, Pilar Bernabé ]. Calma"; y "Llévate aço del cap per favor (sic). Tranquila che". Pero también si estas "órdenes" que transmitía Cuenca lo hacía por boca de Mazón o motu proprio (algo que ya negó en sus dos declaraciones ante la jueza). También, si es cierto, como declaró Salomé Pradas en el programa "Salvados" de La Sexta , Cuenca transmitió a Pradas que no molestara a Mazón durante la tarde del 29 de octubre. Una tarde con una extensa sobremesa que Carlos Mazón pasó en el restaurante El Ventorro , con la periodista Maribel Vilaplana .