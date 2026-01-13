El audio que demuestra que Pradas aceptó el confinamiento para el segundo Es Alert, pero lo omitió en el primero de las 20.11 horas

La exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas entregó ayer en el Tribunal de Instancia 3 de Catarroja el audio que envió al jefe de gabinete de Carlos Mazón, José Manuel Cuenca, con quien mantuvo un careo de dos horas, para aclarar las contradicciones entre las declaraciones judiciales de ambos y los mensajes entregados por Pradas, el pasado 5 de diciembre.

Un careo en el que la exconsellera y mando único de la emergencia del 29 de octubre de 2024 (29-O) pasó de proteger a Carlos Mazón a insinuar que pudo opinar sobre los debates que surgieron ese día en detalles de los Es Alert . Las dos alertas enviadas a las 20.11 y 20.57 horas del 29-O que no evitaron las 230 muertes por lo que la jueza de la dana Nuria Ruiz Tobarra considera ambas alertas "tardías y erróneas". Los Es Alert son la clave de bóveda de la instrucción por los 230 presuntos homicidios imprudentes , más las personas lesionadas.

"Salo, de confinar nada, por favor"

La tarde de la dana Salomé Pradas intercambió numerosos mensajes con el jefe de gabinete de Mazón, José Manuel Cuenca, a quien Pradas informó después de que éste le dijera que Mazón estaba de actos y que no lo molestara. Desde el mediodía Pradas mantuvo informado a Cuenca d ela evolución de la emergencia.

"La cosa se complica en Utiel", informa Pradas a Cuenca a las 14.25 horas del 29 dd octubre. "¿De lluvia?", pregunta él. "El río, se está desbordando". "Vale. Ostias (sic)", responde él de inmediato. Ambos intercambian más mensajes sobre el oprativo a lo largo de la tarde, hasta que el jefe de gabinete de Mazón (secretario autonómico) da una orden a la consellera de Justicia e Interior y mando único de la emergencia en ese momento. "Salo (...) De confinar nada, por favor. Calma". A lo que Salomé Pradas le responde. Está las cosas muy mal (...) Desbordamientos por toda la provincia". Aunque José Manuel Cuenca seguía oponiéndose. "Ya mujer. Pero confinar una provincia es una barbaridad. Una cosa es zonificar (...) Comarcas (...) Pero no toda la provincia".

Aunque finalmente, como todo el mundo sabe, el mensaje de las 20.11 horas no hace ninguna alusión a permanecer en las viviendas y desde Emergencias únicamente se pedía evitar desplazamientos. Un contenido que supone que Pradas, finalmente, hizo caso a las órdenes de Cuenca, que ella entendía como una "extensión de Mazón" según declaró ayer en el careo, y no incluyó la decisión de confinar a la ciudadanía en el mensaje de las 20.11 horas.

Para José Manuel Cuenca el término confinar, según declaró ayer en el careo, "lo asocio al Covid y al presidente del gobierno tomando la decisión, a vulneración de derechos fundamentales". Y que como no es jurista "traslada que hay que preguntar a abogacía si eso se puede hacer". Pero, según su declaración, "no tenía intención de dar orden de impulsar o frenar ningún tipo de medida

Tras este intercambio de mensajes, la consellera Salomé Prada remitió un audio al jefe de gabinete de Mazón, filtrado el pasado 5 de diciembre y que entregó ayer para su cotejo al Tribunal de Instancia 3 de Catarroja. En este mensaje, Pradas relata, en valenciano, las medidas que van a adoptar: "Son tres medidas diferentes. Hemos pedido evitar el desplazamiento por toda la provincia de València. Y vamos a decretar el confinamiento en la Ribera Alta, Baja, Horta Sud y Hoya de Buñol. Y dentro de esas comarcas pediremos que se eleven a pisos superiores en aquellas que estén próximas a entornos de ríos y barrancos".

En este audio remitido por Pradas a Cuenca a las 20.15 horas(aunque de fonde se escucha la alerta enviada a las 20.11 horas), adelanta el mensaje Es Alert que se enviará a las 20.57 horas en el que ya se pedía que subieran a las partes altas en zonas cercanas a ríos y barrancos. Pradas lo complementa con tres mensajes más: "La confederación va a decretar nivel 3", adelanta la consellera a Cuenca, en referencia al nivel 3 de emergencia en la presa de Forata (ubicada en Yátova, en la cuenca del río Magro) y que se temía pudiera desmoronarse.

Los mensajes y el audio eran el as en la manga en la estrategia judicial de Salomé Pradas, que está investigada en la causa de la dana desde el 10 de marzo de 2025. Y en la que declaró como investigada el 11 de abril ante la jueza de la dana, la magistrada Nuria Ruiz Tobarra. Ese día entregó a la causa judicial un acta notarial con las llamadas que realizó durante el 29 de octubre. Y que han servido de brújula para averiguar a quién llamó y quien consultó en el exterior del Cecopi (Centro de coordinación operativo integrado, el cerebro de la emergencia), donde ella era la máxima autoridad.

En los mensajes que intercambió con Mazón, éste le contesta "cojonudo" cuando Pradas le informó de los avances de la mañana. Y "Salo, de confinar nada, por favor", señaló el segundo cuando se planteó enviar el mensaje eEs Alert de las 20.11 horas con el mensaje: "Permanezcan en sus casas", entre otros detalles.

El primer mensaje de Pradas a Mazón lo envó a las 11.32 horas, con una detallada descripción sobre las lluvias, alertas, los primeros rescates e intervenciones. La entonces consellera de Justicia e Interior informa al president: "Estoy en comunicación con Pilar Bernabé. Lo que más preocupa ahora es zona Ribera Alta, barranco Pollo (sic) y río Magro, acabamos de decretar alerta hidrológica en municipios de esa zona". Y acaba el minuto y resultado de la emergencia a las 13.05 con "la buena noticia del día: todo parece indicar que mañana firmamos preacuerdo con bomberos forestales". A lo que Carlos Mazón le contesta, media hora después, a las 13.34 horas con un simple "cojonudo" al reporte sobre la emergencia. Y un "biennnnnnnnnnnn" al acuerdo de los bomberos.

Salomé Pradas volvió a informar a las 14.11 horas a Mazón sobre la grave situación que se ya se vivía en Utiel (donde murieron seis personas por el desbordamiento del Magro). "La cosa se complica en Utiel", asegura Pradas a las 14.11 horas. Mensaje que ya no obtiene respuesta. Y al que le sigue una llamada perdida de Mazón a las 20.19 horas de la tarde. Y una llamada de 37 segundos del president, justo nueve minutos antes de llegar al Centro de Coordinación de Emergencias de l'Eliana donde se celebraba el Cecopi.

Mensaje Mazón a Pradas. / Levante-EMV

Mensajes entre Cuenca y Pradas / Levante-EMV

Estrategia de defensa

En la primera entrevista televisiva que concedió al programa Salvados de La Sexta, desde que fue cesada el 22 de noviembre de 2024, Pradas reveló el as en la manga de los mensajes que guarda y que supuso un aviso a navegantes al expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón, a quien afeó en Salvados no haber suspendido su agenda y acudir antes al Cecopi. Mazón mantuvo durante todo el 29-O su agenda y, como es sabido, disfrutó de una sobremesa de cuatro horas con la periodista y comunicadora Maribel Vilaplana. El jefe del Consell no apareció por el Centro de Coordinación de Emergencias de l'Eliana hasta las 20.28 horas del 29-O.

Mensajes con Mazón y su núcleo duro de asesores

La información que manejaba como parte de su estrategia de defensa y que ahora ha entregado al juzgado son los mensajes que intercambió tanto con Carlos Mazón como con su núcleo duro y con el resto de miembros del Consell o personas en el exterior del Cecopi con quien Salomé Pradas pudo intercambiar mensajes durante la dramática jornada del 29-0 que acabó con el fallecimiento de 230 personas.

Aviso de alertas por mensaje

Al inicio de su entrevista, Pradas explicó que intentó hablar con Carlos Mazón poco antes de las 13 horas del 29-O. "No me cogió el teléfono", admitió la exconsellera. Asi que decidió comunicarle las dos alertas que Emergencias acababa de decretar "por mensajes". Se trata de las dos alertas hidrológicas emitidas para el río Magro a las 11.45 horas y la del barranco del Poyo a las 12.20 horas, que ya no se retiraron durante todo el 29 de octubre. Aunque desde Presidencia de la Generalitat durante la etapa de Mazón intentaron extender que las alertas "se habían retirado".

"El presidente está de actos, informame a mi"

Desdpués de que Pradas informara a Mazón de "las alertas por mensajes", fue cuando su jefe de gabinete, Jose Manuel Cuenca, señaló a la entonces consellera de Justicia e Interior: "El presidente está de actos, informame a mi". Pradas explicó que, a partir de entonces, "imagino que la información que yo le daba al jefe de gabinete le llegaba a Mazón. Sabían que se convocaba el Cecopi, que se movilizó la UME (Unidad Militar de Emergencias) a las 15.30 horas y que la situación en Utiel era muy complicada".

"Que no moleste a Mazón"

Pradas también ha admitido que le envió más mensajes: "Yo no he hablado de los whatsapp en la investigación. Eran muy similares a las llamadas, que sí he entregado. Mi interés era que estuvieran informados. Con el president el último mensaje fue a las dos y algo de la tarde. En torno a las dos de la tarde, Cuenca [el jefe de gabinete] me dice que le escriba a él y que no moleste a Mazón".

"Me salté la orden porque soy inconformista"

Aún así, se saltó la orden, según admitió Pradas. "A las 16.29 horas llamo a Mazón porque decido comunicarle por mí misma que la situación era grave en Utiel y quería trasladárselo por responsabilidad a mi jefe. Me salté la orden porque soy inconformista con lo que me plantean".

Cuando no le cogía, "no sé. No pensaba. Por eso empecé a llamar a todo su gabinete. A mi tono, me daba. Pero sale cancelada. Eso lo tendrá que explicar él", ha justificado. "Ya no envié más mensajes, porque me metí en el Cecopi" [a partir de las 17 horas].

El otro investigado en la causa de la dana, Emilio Argüeso, número dos de Pradas y secretario autonómico de Emergencias el 29 de octubre, y por tanto mando único de todo lo que sucedió desde el día previo y durante los niveles 0 y 1 de emergencia, según el plan de inundaciones, sí aportó tanto los mensajes como las llamadas que realizó el 29 de octubre. Incluso su geolocalización alo largo de todo el día.

El acceso a los mensajes y llamadas de los testigos o protagonistas clave de la jornada se debe hacer de forma voluntaria ya que la jueza de la dana no puede acordar la intervención de las comunicaciones como se hace en otras causas penales. Al investigar los 229 presuntos homicidios imprudentes, y un número intedeterminado de lesiones, un delito donde no hay dolo o intención, las comunicaciones no se pueden intervenir. Los mensajes, llamadas o comunicaciones de los fallecidos o los principales testigos se produce porque acceden a entregarlo al juzgado.

Salomé Pradas justificó su entrevista porque ahora tiene ganas de hablar porque las víctimas tienen que saber "toda la verdad. Merecen saber todo lo que pasó". Y también ayuda que haya dimitido Carlos Mazón, ha admitido. Y también, respecto a las víctimas, ha asegurado que "les ha faltado calor, comprensión. Ha habido demasiada política y poco corazón, entente y cariño hacia las víctimas".

La exconsellera también aseguró que "quienes me conocen, saben que el día de la dana hice todo lo posible por ayudar a resolver toda aquella emergencia, a resolver una emergencia que se enfrentaba a un apocalipsis... Entonces... Que se haya dado una imagen mía que no se tomaban decisiones, que yo estaba allí, casi despreocupada, se ha dicho, o incluso se ha llegado a decir que ocultando información. Esa imagen que se ha dado mía de ignorante, pasiva, o de caótica, creo que es injusta. Ha hablado demasiada gente por mí y ha llegado el momento de hablar por mi misma de lo que sucedió aquella jornada".

Sobre su responsabilidad, Pradas aseguró: "Me siento responsable de haber estado al frente de una Emergencia que acabó con 229 fallecidos en lo moral. No puedo superar no haber tenido la información para llegar a tiempo. Creo que se demuestra que yo no tenía información del Poyo". Y por último admitió, que su mayor error "es no haberle dicho al señor Mazón que viniera inmediatamente allí. Y el mayor error de Mazón no haber estado allí".