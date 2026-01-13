La exconsellera Pradas pasa de proteger a Mazón a declarar que se "entrometió" en el debate sobre confinar el 29-O

La exconsellera y mando único de la emergencia del 29 de octubre de 2024 (29-O) Salomé Pradas ha pasado de proteger a Carlos Mazón a insinuar que pudo opinar sobre los debates que surgieron ese día en detalles de los Es Alert. Se trata de las dos alertas enviadas a las 20.11 y 20.57 horas del 29-O que no evitaron las 230 muertes por lo que la jueza de la dana Nuria Ruiz Tobarra considera "tardías y erróneas". Los Es Alert son la clave de bóveda de la instrucción por los 230 presuntos homicidios imprudentes, más las personas lesionadas.

Diferencias entre ambas declaraciones

El cambio de actitud de la exconsellera fue uno de los detalles más llamativos que reveló el careo celebrado ayer en el Tribunal de Instancia 3 de Catarroja entre Salomé Pradas, mando único de la emergencia del 29-O junto a su número dos Emilio Argüeso, y el exjefe de gabinete del expresidente de la Generalitat, José Manuel Cuenca. La exconsellera ha pasado de proteger a toda costa a Carlos Mazón (en su declaración del 11 de abril de 2025) a declarar ayer que ella entendió que el entonces presidente del Consell se "entrometió" en el debate que se planteó sobre un posible confinamiento en las horas previas al envío del primer Es Alert de las 20.11 horas.

Sólo respondieron a las preguntas de la jueza

El careo también sirvió para determinar si Cuenca ejercía de "intermediario" de Mazón en las horas clave de la emergencia. Un detalle que José Manuel Cuenca se esforzó en negar ayer en el transcurso del careo que se inició pasadas las 9.30 horas y acabó poco antes de las 11.30 horas, ya que Salomé Pradas optó por responder sólo a las preguntas de la jueza de la dana Nuria Ruiz Tobarra y las que completó su abogado, Eduardo de Urbano, según fuentes conocedoras de su declaración.

Las horas clave: desde las 14 horas a las 20.57 horas

Las horas clave por las que se interesó la jueza de la dana en sus preguntas abarcaron desde el momento en que Salomé Pradas recibió la orden de no molestar a Mazón. Y las horas previas a los envíos de los dos Es Alert que Ruiz Tobarra considera "tardíos y erróneos" (enviados a las 20.11 y las 20.57 horas del 29-O con la mayoría de víctimas fallecidas).

Cuenca niega haber ordenado que no molestara a Mazón

El jefe de gabinete de Mazón se defendió. "Yo nunca le dije que no podía molestarle" [a Mazón]. Fue ]en] un marco temporal en la agenda pública de los actos", justificó ayer Cuenca su petición a Pradas para que le informara a él de las novedades sobre la emergencia porque Mazón tenía actos hasta las 14 horas. Aunque no lo interpretó de la misma manera la entonces consellera de Justicia e Interior Salomé Pradas. Aunque Cuenca niegue que le diera orden de "no molestar", Pradas asegura que "implícitamente lo entendí así: 'No contactes con él y contacta conmigo", sin ninguna acotación temporal, detalló la exconsellera.

Respuesta de Mazón desde El Ventorro

Aunque fue una orden que la consellera de Justicia e Interior se saltó porque, según explicó ayer, consideraba que el entonces presidente de la Generalitat Carlos Mazón debía estar enterado de detalles como el primer fallecido en Utiel. "Intento una llamada [a Mazón] a las 16.28 horas con un fallecido en Utiel". La respuesta de Mazón, desde El Ventorro, remitida a través de su jefe de gabinete, a las 16.43 horas es: "Igual a las 19 hrs vamos a 112". Un mensaje que Cuenca reenvía e identifica como escrito por el "presi". "Perfecte", responde Salomé Pradas a las 16.47 horas, doce minutos antes de iniciarse el Cecopi.

Once horas de reunión y dos decisiones

Un Cecopi. (Centro de coordinación operativo integrado, el cerebro de la emergencia) que se celebró desde las 17 horas hasta las 4.19 horas del 30 de octubre y que adoptó dos decisiones en esas más de once horas de reunión: los envíos de los dos Es Alert y la movilización de la UME (Unidad militar de emergencias) para toda la provincia (ya se había solicitado para Utiel desde las 15.30 horas).

Preocupación inicial por Utiel

Los mensajes intercambiados entre Salomé Pradas y Juan Manuel Cuenca se producen entre las 14.25 horas y las 20.22 horas. La entonces consellera va dando explicaciones de las decisiones que se adoptan, sobre todo en Utiel, que centra toda la atención desde que el río Magro comenzó a desbordarse alrededor de las 13 horas.

"Salo de confinar nada"

Aunque los mensajes que llamaron la atención de la magistrada son los que José Manuel Cuenca, entonces secretario autonómico del Gabinete del President y Comunicación remite a Salomé Pradas a partir de las 19.54 horas. "Salo, de confinar nada, por favor"; "Salomé, per a confinar hace falta un estado de alarma. Y eso lo decreta la chica que tienes al lado. La delegada [del Gobierno, Pilar Bernabé ]. Calma"; y "Llévate aço del cap per favor (sic). Tranquila che", son los mensajes que Cuenca envió a Pradas.

Debates eternos en el Cecopi

El contexto de estos mensajes son los diferentes debates planteados en el seno del Cecopi a cuenta del texto que debía enviarse en el Es Alert y las medidas a adoptar con la población. Si evacuar o no, si pedir o no a la ciudadanía de la provincia de València que permanecieran en sus casas, lo que sonaba a "confinamiento" a los asesores de Carlos Mazón. O si algunas palabras del Es Alert eran demasiado catalanas y se cambiaron por mas valencianas. Detalles que no se revelaron hasta la declaración del subdirector de Emergencias, Jorge Suárez.

"Cuenca para mi era una extensión del president"

En estas idas y venidas sobre qué incluir en el Es Alert, Salomé Pradas desveló ayer que al recibir el famoso "Salo, de confinar nada, por favor", que José Manuel Cuenca le escribió, la exconsellera lo interpretó como una indicación del entonces presidente Carlos Mazón. "Cuenca para mi era una extensión del president", "cuando Cuenca dijo 'de confinar nada' sentía que me persuadían desde Presidencia", aseguró la exconsellera de Justicia e Interior y mando único de la emergencia el 29 de octubre, según fuentes conocedoras de su declaración. Pradas, que intentó contactar con Mazón a las 19.10 y las 19.36 del 29 de octubre, pero no lo consigue, habla finalmente con dos de sus asesores directos: José Manuel Cuenca y Cayetano García. "A Carlos Mazón le quise informar pero me fue imposible hasta las 19.43 horas" cuando Pradas ya le cuenta que "en el Cecopi se había decidido [enviar] el Es Alert por la presa de Forata y estaba sobre la mesa el confinamiento". Tras cruzar llamadas entre los cuatro en ese momento de máxima tensión, Pradasdeclaró ayer, y es un detalle clave, que en ese momento "entiendo por lo que dice Cuenca y por lo que me dice Cayetano García que él [Mazón] se entrometió para la medida que se valoraba en el Cecopi". Incluso Pradas añadió que "noté una persuasión repentina [de los asesores de Mazón] a partir de las 19.54 horas para que esa medida que estaba sobre la mesa no se llevara a cabo en las condiciones que se hablaba". Para José Manuel Cuenca el término confinar "lo asocio al Covid y al presidente del gobierno tomando la decisión, a vulneración de derechos fundamentales". Y que como no es jurista "traslada que hay que preguntar a abogacía si eso se puede hacer". Pero, según su declaración, "no tenía intención de dar orden de impulsar o frenar ningún tipo de medida".

"Ninguna conversación paralizó el Es Alert"

Aunque Pradas, a quien su abogado intentaba frenar durante todo el careo según fuentes presenciales, desligó este intercambio de decisiones del envío del Es Alert. "Ninguna conversación ni inmersión desde fuera paralizó el Es Alert que se estaban gestionando por los técnicos en la pecera, y tardaron lo que tardaron los técnicos, por temas técnicos, porque dos personas no encontraban el programa, pero los Es Alert los tenían ellos desde antes", defendió Pradas. Aunque sí lanzó una crítica nada velada hacia el presidente de la Generalitat y su larga sobremesa en El Ventorro. "Yo no sabía lo de la comida, si lo llego a saber le llamo más veces", explicó Pradas en referencia a la larga sobremesa de cuatro horas que Mazón mantuvo con la periodista Maribel Vilaplana en el restaurante de la Seu-Xerea de Ciutat Vella.