Salvan a un gran y bonachón mastín que quedó atrapado en el acantilado
El perro se precipitó por un cortado y los bomberos tuvieron que hacer una instalación de cuerdas para rescatarlo
Teresa Andreu
Xàbia
Felices y sonrientes. Los bomberos del parque de Dénia han rescatado esta mañana a un gran y bonachón mastín que había quedado atrapado en un cortado del cabo de Sant Antoni, en Xàbia. Los bomberos posaron satisfechos y con una sonrisa de oreja a oreja con el perro, un mastín precioso y muy dócil.
El perro se precipitó por un cortado. Sacarlo fue muy costoso. Los bomberos realizaron una instalación de cuerdas. Pudieron rescatar al animal. Sus dueños respiraron aliviados.
