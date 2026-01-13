Territorio revisa el Patricova en 43 municipios de la dana ante el aviso de episodios torrenciales cada quince años

La Conselleria de Territorio ha iniciado junto al Instituto de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente (Iiama) de la Universitat Politécnica de València (UPV) la revisión del Patricova (Plan de acción territorial del riesgo de inundación). Un instrumento aprobado en 2003, revisado en 2015 que es conveniente actualizar con una frecuencia de cada diez años.

Como dato relevante, el Patricova ha evitado la urbanización de 15.000 hectáreas inundables desde que se aprobó y entró en vigor en 2003, según datos facilitad por la Conselleria de Política Territorial en 2019. La mitad de estas hectáreas se protegieron de 2013 a 2019, ya que esta misma estadística ascendía a 7.500 hectáreas de terreno inundable protegido a finales del año 2013. Un ejemplo práctico de la aplicación del Patricova es la construcción del centro comercial de Ikea en Alfafar.

La coincidencia de la década que ya ha cumplido la última actualización del Patricova y las consecuencias de la dana del 29 de octubre de 2024 es lo que ha llevado a la Conselleria de Territorio a iniciar la revisión del Patricova 3, que inicialmente sólo afectará a 43 de los municipios afectados por la dana. Y que incluirá las zonas del Alto Magro, el cono del Magro (la desembocadura en el Xúquer), el eje del Turia aguas abajo del embalse de Loriguilla y los barrancos de l'Horta Sud (Poyo, Pozalet y Picassent).

Se trata, de analizar el territorio afectado, revisar las medidas que han funcionado y, en una segunda fase, aplicar la revisión del Patricova en la zona dana a otras zonas de inundación, según explicaron el el vicepresidente tercero y conseller de Territorio Vicente Martínez Mus, el director general de Urbanismo Miguel Ángel Ivorra y el catedrático del departamento de Ingeniería Hidraulica y de Medio Ambiente de la UPV, Félix Francés.

Francés explicó que el análisis del nuevo Patricova será "regional porque para el detalle es mejor la Cartogafia nacional de zonas inundables de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ)". Y servirá para "introducir el clima futuro" y plantear modelizaciones de futuras inundaciones. "Ya somos capaces de hacer modelización y diagnostico de la peligrosidad y el riesgo" del riesgo de inundación, explicó Francés, que estudia y modeliza el funcionamiento de las inundaciones en la cuenca mediterránea. Un pionero junto al catedrático emérito de su mismo departamento, Juan Marco Segura, que también colabora en el proyecto.

El nuevo Patricova permitirá" la revision del planeaniento urbanistico y la normativa del Patricova para el riesgo futuro" e incluirá un nivel de peligrosidad catastrófico de un periodo de retorno de 2000 años. Vamos a generar 10.000 años de tormentas. Queremos saber qué ocurre con un periodo de retorno alto de 500 o 2000 años".

Unas precipitaciones que son recurrentes en la cuenca mediterránea y en la Comunitat Valencia, como bien ha quedado grabado a fuego en la memoria colectiva por las riadas y barrancadas de 1957 (València), 1982 (Tous), 1987 (la Safor), 2019 (la Vega Baja) y la de la dana del 29 de octubre de 2024 que afectó a seis comarcas de la provincia de València.

Según explicó Félix Francés la estadístic a refleja que "todos los años hay una lluvia de más de 100 milímetros en algun lugar de la Comunitat Valenicana". Los científicos preven que se produzcan precipitaciones catastróficas "en algun sitio desde la costa con una lluvia de más de 500 mm en un periodo de retorno de 15 años".

Y con particularidades como la que sucedió en la dana del 29 de octubre de 2024: "No llovió en a costa pero la precipitación se quedó atascada" en la zona de Requena-Utiel, la Hoya de Buñol y la Ribera, con precipitaciones que alcanaron en Turis el récord de España de 180 litros por metro cuadrado caidos en apenas una hora. Lo que se tradujo que los barrancos de la cuenca del Poyo llegaron albergar 7.500 m³ por segundo. Un caudal "jamas visto" en un río tan caudaloso como el río Ebro.