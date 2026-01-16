El asesor de Mazón asegura que extravió un móvil al volver del Congreso y que los datos los perdió en un cambio de terminal

Finalmente, los técnicos han determinado que en la aplicación de Whatsapp, en el contacto con Carlos Mazón aparecen mensajes hasta junio y julio de 2024. Para dar un salto temporal y retomarse a partir del 23 de julio de 2025. El mismo salto temporal se produce con Cayetano García, exsecretario autonómico de Presidencia, la exconsellera Salomé Pradas y el número dos Emilio Argüeso.

Al detectar este salto temporal en la fecha clave del 29 de octubre, el abogado de Compromís, Armando Galán, que ejerce la acusación popular, ha solicitado que Cuenca autorice a Meta, la empresa gestora de la aplicación, que intente recuperar los mensajes. Una petición a la que Cuenca ha accedido.

Al finalizar el acto de cotejo, José Manuel Cuenca ha atendido a los periodistas. "Nunca borro los mensajes. Yo lo único que hice, como cualquiera de ustedes, con los móviles de empresa, es devolverlo en su estado original". Cuenca ha justificado que "en un cambio de portabilidad se perdió información, Yo cambié de un móvil a otro. Respetenme. He venido aquí a colaborar. Más colaboración no se puede". Preguntado sobre de qué hablaba con Mazón en esos mensajes, ha explicado: "Yo recuerdo que al presidente le informé de Utiel. Y si me permiten, ya tuve bastante el otro día", ha asegurado mientras abandonaba los juzgados de Catarroja.

Cuenca ha vuelto hoy a los juzgados de Catarroja por cuarta vez, el testigo que más veces ha comparecido en la causa de la dana. El 26 de noviembre por su condición de jefe de gabinete de Mazón. El 12 de diciembre por segunda vez, obligado tras entregar la exconsellera Salomé Pradas los mensajes que ambos intercambiaron el 29 de octubre de 2024. "Salo, de confinar nada, por favor, calma"; "Salomé, per a confinar hace falta un estado de alarma. Y eso lo decreta la chica que tienes al lado. La delegada [del Gobierno, Pilar Bernabé]. Calma"; y "Llévate aço del cap per favor (sic). Tranquila che", son algunos de ellos.

La cuarta ocasión ha sido hoy viernes, cuando José Manuel Cuenca ha vuelto al Tribunal de Instancia 3 de Catarroja para comparecer ante la letrada de la administración de Justicia del juzgado, junto a finalmente tres técnicos de la dirección general de Tecnologías de la Información (Dgtic) de la Generalitat Valenciana para intentar acceder, en el mismo recinto judicial con la tarjeta SIM de Cuenca y el teléfono que tenía el exjefe de gabinete, a los mensajes que Cuenca intercambió con Mazón el 29 de octubre, que su asesor accedió a entregar voluntariamente en el careo del pasado lunes. Cuenca ha accedido hoy por el garaje de los juzgados para evitar a los periodistas.