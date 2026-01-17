Cientos de personas despiden en València a las víctimas del naufragio de Indonesia

En nombre de nuestras familias, y hablando como solo una.

Queremos expresar nuestro más sincero y profundo agradecimiento a todas las personas, colectivos, cuerpos y fuerzas de seguridad y a nuestra representación consular que nos han acompañado personalmente en estos días tan difíciles.

Gracias a las instituciones y a las personas que las encarnan —Pilar, Maria José y Juanfran— que, desde el primer momento, han actuado con responsabilidad, respeto y una profunda humanidad.

Gracias también a la inmensa mayoría de los medios de comunicación, por la sensibilidad, el cuidado y la prudencia con la que han tratado una tragedia que es íntima, pero que ha conmovido a tantas personas.

Gracias a nuestras familias y a todos nuestros amigos; a quienes han estado cerca físicamente y a quienes, aun estando lejos como en Uruguay, nos han hecho llegar su apoyo. Gracias a quienes nos han escrito por redes sociales o cualquier medio, a quienes han llamado, y también a quienes, sin hacerlo, ya sea porque no han sabido o no han querido molestar nos han tenido presentes en su pensamiento y en su corazón.

Nuestro agradecimiento sincero al pueblo de Labuan Bajo, por su cariño, su solidaridad y por el amor con el que nos han acompañado en todo momento y a todas las personas que participaron en las labores de búsqueda. A los equipos de rescate, a los voluntarios y, muy especialmente, a nuestros buzos, que nos dieron sus pulmones y también sus alas, entregándose más allá del deber, con una generosidad que nunca olvidaremos. teri makasih.

Gracias a la sociedad valenciana y a la sociedad española en su conjunto, por demostrar una vez más su calidez humana, su empatía y su capacidad de acompañar en el dolor sin pedir nada a cambio.

Hoy acompañamos a los nuestros a la habitación de al lado, con un dolor inmenso, pero también con la serenidad de saber que están en un lugar mejor. Desde esa paz, reafirmamos nuestro compromiso con la búsqueda de una justicia tranquila, sin odio ni rencor; una justicia que honre su memoria y nos permita seguir adelante con dignidad.

Gracias, de corazón, a todas las personas de buena voluntad que nos han sostenido en este camino. Nunca lo olvidaremos y os pedimos que no os olvidéis de nosotros. Gracias.