La Generalitat trabaja para conseguir conexiones directas con China y varias ciudades de Estados Unidos

La Generalitat Valenciana está trabajando para conseguir una conexión directa con China desde los aeropuertos valencianos de Manises o El Altet. La consellera de Turismo, Marian Cano, ha reconocido el interés del Consell por ganar presencia en el mercado asiático como ayer ya avanzó el jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca. El punto de mira de la Generalitat está en Japón, que no tendría conexión directa, y, sobre todo, con China.

De forma paralela, el Consell está trabajando para conseguir conectar la Comunitat Valenciana con varias ciudades de Estados Unidos. Al ansiado vuelo entre València y Nueva York, se suma el interés por otras ciudades como Miami y Orlando (Florida) o Dallas (Texas). La Generalitat está conversando con aerolíneas que operan esas rutas y que están interesadas. Las aerolíneas han comunicado que trabajan en ello, pero que en estos momentos necesitan aumentar sus plantillas y flotas de aviones.

Cano ha subrayado que las negociaciones más avanzadas son para enlazar la C. Valenciana con Estados Unidos. "La conexión con Montreal está funcionando muy bien. Es una puerta de entrada para llegar allí", ha apuntado. "La conexión con Montreal comenzó de forma estacional y a partir de febrero ya arranca con continuidad visto el éxito de reservas", ha remarcado la consellera.

China

Preguntada por si la conexión con China sería con Pekín o Shanghái, ha puntualizado que "hay que ver". "Uno de los handicaps que estamos teniendo a la hora de conseguir esas nuevas conexiones es la disponibilidad de aeronaves y de personal de tripulación. Es lo que está condicionando. Alguna aerolínea nos ha trasladado que tiene claro que (la Comunitat Valenciana) es un destino potencial, pero está a la espera de nuevos aviones". Eso se ha producido con las aerolíneas que operan con Estados Unidos.

"Esto ha condicionado todo porque el mercado está condicionado por la recepción de aviones. Hasta que no los tienen no pueden abrir esas nuevas rutas", ha subrayado. "Tenemos alguna aerolínea que nos ha dicho que sí tiene en su previsión operar con la Comunitat Valenciana, pero hay que estar a la espera", ha reiterado.

Cano ha explicado que la Generalitat busca "vuelos de larga distancia", y aunque ha reconocido que la conexión con Nueva York está trabajada ha abierto la puerta a otras opciones complementarias. "Hay áreas de Estados Unidos con un dinamismo importante y que para la Comunitat Valenciana pueden ser muy potentes como Miami, Dallas y Orlando", ha precisado.

Mejor ciudad del mundo para vivir

La designación de València como mejor ciudad del mundo para vivir por medios especializados como la revista 'Forbes' está detrás del interés del mercado estadounidense por la Comunitat Valenciana. "Hemos visto cómo se ha incrementado el número de turistas estadounidenses", ha recalcado Cano.

Cano considera que este tipo de conexiones supone un revulsivo. "En Montreal nos reunimos con touroperadores y comprobamos que se ha abierto una ventana de oportunidad muy importante. Además, ha llegado en un momento en el que los canadienses han abierto sus miras (más allá de Estados Unidos)".

Noticias relacionadas

Ampliación de El Altet y Manises

La consellera ha insistido en la importancia de acometer la inversión en el aeropuerto alicantino de El Altet para una segunda pista y en la ampliación de Manises. "Es un problema que está señalando la sociedad desde hace tiempo. En el caso de El Altet, ha llegado a los 20 millones de pasajeros. La propia Aena ha reconocido que el aeropuerto de Alicante está llegando a punto que consideran crítico".