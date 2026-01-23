La matrícula gratis del Consell para universitarios incluirá también a los de la privada

Juanfran Pérez Llorca anunció en su discurso de investidura que el Consell pagaría la matrícula universitaria del primer curso a los estudiantes que aprobaran todas las asignaturas. Casi dos meses después, el gobierno valenciano ultima la redacción de esas ayudas y ha confirmado que incluirán también a los alumnos de los centros privados, si bien se establecerá como "techo máximo" el precio de los estudios en la pública.

Así lo ha desvelado este viernes en rueda de prensa el portavoz del Consell, Miguel Barrachina, quien ha informado de que en las próximas semanas la Generalitat hará efectivo este compromiso de Pérez Llorca. Barrachina ha precisado que la Generalitat hará una reserva presupuestaria "específica" para esta medida y se establecerá un módulo con el límite de precio de las universidades públicas.

Podrán beneficiarse de la misma los estudiantes universitarios matriculados ya este año y el dinero les será reintegrado al finalizar el curso, una vez se comprueben esas notas finales. Al estar a expensas de los resultados académicos de los alumnos, ha explicado Barrachina, el Consell no conoce todavía el coste de esta ayuda.

"Dado que va a abarcar a todos los alumnos del sistema universitario valenciano matriculados en la pública y en la privada, y dada la diversidad de precios que puede existir en la privada, el techo máximo será el de la matrícula de la universidad pública", ha señalado.

El 'techo' para la privada

Barrachina ha indicado que el Gobierno valenciano quiere hacer extensible la medida la gratuidad que ya se ha establecido en los alumnos de 0 a 3 años", que supone 160 millones de euros al año, al primer curso universitario para los alumnos "excelentes". El portavoz del Consell ha indicado asimismo que la consellera de Educación, Carmen Ortí, y previsiblemente el president de la Generalitat presentarán "en breve" en detalle esta última medida.

Según el decreto de precios públicos de la Conselleria de Educación, el crédito en las universidades valencianas oscila entre los 12,79 y los 18 euros. Multiplicado por los 60 créditos que componen un curso universitario, el coste de la matrícula se sitúa entre los 760 y 1.080 euros aproximadamente, en función del grado que se cursa.

Ese sería el coste que la Generalitat sufragaría para los alumnos que pasen el primer curso limpios, y que en el caso de los de la privada no superaría ese techo, en torno a los 1.080 euros, según lo explicado por Barrachina.

Medida 'copiada' a Puig

La iniciativa, una promesa asumida por Llorca desde antes de ser president, no es cosecha propia del dirigente popular. De hecho, el expresident Ximo Puig la presentó como uno de sus anuncios de la campaña de 2019, aunque nunca llegó a ejecutarse.

A pocos días de ser reelegido jefe del Consell, Puig ya prometió en un acto en Alicante y en presencia de Pedro Sánchez esa gratuidad para universitarios que aprobaran todas las materias, que además extendía a todos los cursos. No aclaró, sin embargo, si esta abarcaría también a la privada, como ahora hace Llorca.

Becas renovadas

Por otro lado, el pleno del Consell ha autorizado la suscripción de un convenio de colaboración entre la Conselleria de Educación y las universidades que integran el sistema valenciano para su designación como entidades colaboradoras en la gestión de las becas y ayudas destinadas al alumnado universitario.

Noticias relacionadas

Este acuerdo, que no supondrá obligaciones económicas para la Generalitat, tendrá una vigencia de cuatro años, con posibilidad de prórroga de hasta dos años más, y da continuidad a los suscritos en 2014 y 2021 entre la Generalitat y las universidades del sistema universitario valenciano.