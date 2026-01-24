Pérez Llorca destaca que la Generalitat prepara “un programa cultural y educativo para conmemorar el 750 aniversario del fallecimiento del rey Jaume I”

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha destacado que el Ejecutivo valenciano está ultimando la puesta en marcha de “un amplio programa de actividades culturales y educativas con motivo de la conmemoración del 750 aniversario del fallecimiento del rey Jaume I, una efeméride de especial relevancia histórica para la Comunitat Valenciana”.

El jefe del Consell ha explicado que el programa conmemorativo se desarrollará a lo largo de este año con el objetivo de “poner en valor la figura del rey Jaume I y su legado histórico, especialmente la creación del Reino de Valencia y el establecimiento de unas bases de autogobierno que han marcado de manera decisiva la identidad institucional, cultural y social de nuestra tierra”.

Pérez Llorca ha señalado que esta conmemoración “debe servir no solo para recordar una figura clave de nuestra historia que sentó las bases de una sociedad próspera, sino también para acercar ese legado a la ciudadanía desde una perspectiva rigurosa, pedagógica y participativa”.

Las actividades previstas incluirán exposiciones, conferencias, ciclos culturales y propuestas didácticas, con especial atención a los centros educativos y a los espacios culturales dependientes de la Generalitat, con el fin de fomentar el conocimiento histórico entre las generaciones más jóvenes y recordar la importancia del legado de Jaume I en la Comunitat Valenciana.

Así, la Generalitat coordinará una programación que permitirá que esta conmemoración llegue a todo el territorio valenciano y fomentará la colaboración con instituciones culturales y sociales para promover diferentes acciones con motivo del 750 aniversario del fallecimiento del rey Jaume I.

Cabe destacar que el Consell ha acordado declarar 2026 como el año de la conmemoración del 750 aniversario de la muerte de Jaume I, una figura clave en la configuración histórica, política y jurídica de la Comunitat Valenciana.

Principales actividades

Las actividades en las que se están trabajando para conmemorar esta efeméride se desarrollarán a lo largo de este año y tendrá en cuenta fechas especiales como el 27 de julio, día del fallecimiento del rey Jaume I, con actos en las tres provincias como ‘correfocs’, proyecciones de videomapping y fuegos artificiales, entre otras.

Asimismo, el 9 d’Octubre tendrá lugar una recreación histórica con un desfile que contará con Els Cavallers de la Conquesta acompañados por ‘dolçainers’, ‘tabaleters’ y ‘dansadors’, entre otras.

Además, a lo largo de este año se van a realizar actividades como producción de cómic, concursos escolares, actuaciones musicales, documentales y ciclos de conferencias.