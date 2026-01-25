La Generalitat se alía con la región italiana de Emilia-Romagna para defender los intereses de la industria cerámica

El secretario autonómico de Industria, Comercio y Consumo, Felipe Carrasco, ha mantenido esta semana una reunión con representantes de la región italiana de Emilia-Romagna, de la patronal cerámica italiana, Confindustria Ceramica, y de la Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos (Ascer), para defender conjuntamente los intereses de la industria azulejera ante las instituciones europeas.

Esta iniciativa, ha asegurado tiene como objetivo establecer una cooperación entre ambos los gobiernos regionales para estudiar “acciones de refuerzo” que permitan mejorar la competitividad del sector y trabajar para que la propuesta actual de recortes de los derechos de emisión gratuitos sea modificada y tenga “el menor impacto posible sobre la industria cerámica, tanto valenciana como italiana”.

La reunión, que ha contado con la participación entre otros del vicepresidente, de la región, Vincenzo Colla, así como diversos miembros de la asociación Confindustria Ceramica ha permitido, según ha explicado, “alinear posiciones y avanzar en una actuación conjunta ante la Comisión Europea y el Parlamento Europeo.

Carrasco ha subrayado la Comunitat Valenciana y Emilia-Romagna concentran aproximadamente el 85 % de toda la producción cerámica europea. “Europa es líder mundial en fabricación cerámica, y esta posición no puede verse comprometida por decisiones regulatorias que no tengan en cuenta la realidad industrial del sector”, ha afirmado.

Las dos regiones han recalcado la necesidad de preservar la competitividad de la cerámica europea, “que actualmente se ve amenazada por los elevados costes energéticos, la competencia de algunos países no pertenecientes a la UE que carecen de normas medioambientales y sociales comparables, y por instrumentos climáticos que no tienen en cuenta las especificidades de los sectores difíciles de descarbonizar”.

En este sentido, todos los participantes coincidieron en la necesidad de dejar en suspenso el Régimen de Comercio de derechos de Emisión de la UE, la congelación de las asignaciones gratuitas actuales y la creación de un mecanismo de ajuste en frontera por emisiones de carbono eficaz para proteger tanto el mercado interior como las exportaciones a países no pertenecientes a la UE.

Durante la reunión también se dedicó un amplio espacio a la revisión del ‘Bref Ceramic’, el documento europeo que fijará el contenido de las autorizaciones medioambientales para los próximos años. Las dos regiones confirmaron su compromiso de garantizar objetivos realistas, plazos adecuados y sostenibilidad económica para las empresas, salvaguardando al mismo tiempo los objetivos medioambientales.

Asimismo, la Generalitat Valenciana y Emilia-Romagna también coincidieron en la urgencia de poner en marcha programas europeos de investigación estratégica, debidamente respaldados por fondos de la UE, “dedicados al sector cerámico, en los que participen centros de investigación y universidades de ambos territorios para apoyar la innovación, la descarbonización y la autonomía estratégica de las cadenas de suministro”.

160 millones de euros de cargas adicionales

El secretario autonómico de Industria de la Comunitat Valenciana ha precisado que la aplicación de la propuesta actual de recorte de derechos de emisión supondría una carga adicional estimada en 160 millones de euros. Según ha advertido, esta situación “afectaría directamente a su competitividad y pondría en serio riesgo miles de puestos de trabajo”.

Carrasco ha recordado que, en el caso de España, “existe el problema añadido de la cogeneración, ya que el Gobierno está incumpliendo el compromiso de impulsar subastas energéticas que permitan la renovación de las instalaciones”. “Esto está provocando el cierre de plantas, lo que supone un golpe a la competitividad del sector cerámico con un impacto estimado de 30 millones de euros”, ha explicado.

Esta reunión con la región italiana se suma a las ya mantenidas por la Generalitat recientemente con distintos representantes europeos, entre ellas con miembros del Parlamento Europeo, así como con la patronal Ascer y con la Asociación Española de Fabricantes de Maquinaria y Bienes de Equipo para la Industria Cerámica (Asebec), con el fin de recabar apoyos y reforzar una posición común.

Carrasco ha reiterado el respaldo firme de la Generalitat a la industria cerámica, que en la provincia de Castellón genera 21.000 empleos directos y 90.000 indirectos, y ha puesto en valor el “enorme esfuerzo” que realiza la industria cerámica en sostenibilidad y eficiencia energética, recordando que, “pese a tratarse de un sector de difícil descarbonización”, cumple con las normativas europeas más exigentes e invierte de forma continuada en procesos más limpios y eficientes.

No obstante, ha subrayado que el aumento de los costes energéticos y la falta de alternativas tecnológicas viables a corto y medio plazo están incidiendo directamente en la competitividad del sector y están provocando ya la paralización o el aplazamiento de inversiones industriales estratégicas.

Por último, ha destacado el apoyo decidido del Consell y de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, que dirige Marián Cano, a un sector “estratégico para la economía de la Comunitat Valenciana y para el conjunto de la industria europea”.