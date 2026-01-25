Ivace+i Innovación respalda el desarrollo de una plataforma de realidad aumentada para asistir a las intervenciones de neurocirugía

La Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio que dirige Marián Cano financia, a través de Ivace+i Innovación, el desarrollo de una plataforma para la visualización y manipulación de imágenes médicas multimodales en tiempo real con el fin de asistir a especialistas en neurocirugía durante la planificación y ejecución de las intervenciones. De este modo, se pretende mejorar la precisión quirúrgica y reducir los tiempos en el quirófano.

La iniciativa, que impulsa la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana, Fisabio, combina la tecnología de gemelos digitales -réplicas virtuales de órganos o sistemas reales- con inteligencia artificial (IA) y realidad aumentada (RA).

Asimismo, la plataforma incluye un entorno de entrenamiento virtual que permitirá a los profesionales practicar en escenarios simulados antes de una cirugía real, lo que aumenta la seguridad del paciente y la eficiencia del proceso quirúrgico.

Fisabio desarrolla y ejecuta este proyecto, denominado ‘Artemisa’, en colaboración con las empresas Ascires y Veratech for Health. La iniciativa cuenta, además, con financiación de la Unión Europea a través del programa FEDER Comunitat Valenciana para el periodo 2021-2027.

Esta nueva plataforma permitirá a los especialistas en neurocirugía visualizar y analizar imágenes médicas en alta resolución —como resonancias, TAC o estudios de medicina nuclear— a través de tecnologías web que ofrecen una interacción fluida y rápida.

De hecho, asistirá al personal facultativo en el quirófano mediante la superposición en tiempo real de información clínica sobre la anatomía del paciente, acerca de la trayectoria prevista en la intervención o la ubicación de los instrumentos quirúrgicos. Además, se desarrollará un sistema de navegación quirúrgica para mejorar la precisión y seguridad.

Estas funcionalidades se suman al sistema de planificación y simulación que permitirá preparar y ensayar las cirugías antes de llevarlas a cabo a través de modelos anatómicos virtuales diseñados en 3D.

Avances en neurocirugía

El conjunto de soluciones permitirá ampliar el alcance de las herramientas de realidad virtual y aumentada desde el caso de uso de las operaciones de tumores cerebrales a otras patologías neuroquirúrgicas como, por ejemplo, la epilepsia.

En el desarrollo del proyecto, Fisabio aportará su experiencia en investigación entorno a imagen médica y realidad aumentada. Además, su conocimiento del sector sanitario permitirá validar el desarrollo en colaboración con los expertos neurocirujanos.

Con una amplia trayectoria en el campo del diagnóstico por imagen y tratamientos médicos avanzados, Ascires contribuirá al desarrollo de la plataforma con su expertise en el campo de la gestión de grandes volúmenes de datos médicos, así como en la interpretación de imágenes diagnósticas. También aportará su conocimiento clínico y acceso a pacientes para validar el sistema en entornos reales.

La integración, normalización y gestión de datos clínicos para que los datos clínicos y las imágenes médicas se comuniquen y representen de manera efectiva y coherente dentro del entorno virtual correrá a cargo de Veratech, una pyme innovadora de base tecnológica.

‘Artemisa’ se alinea con las conclusiones del Comité Estratégico de Innovación Especializado en Salud, que aboga por avanzar en la personalización del diagnóstico, pronóstico, planificación, tratamiento y rehabilitación en la atención integral del paciente.

Asimismo, la iniciativa se encuadra también en los ejes principales de la Estrategia Especialización Inteligente de la Comunitat Valenciana, S3, que coordina la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio.