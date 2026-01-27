Castellón deberá esperar: los trenes de Cercanías se destinan primero a Madrid y Barcelona

Al igual que los pasajeros, el parque de trenes de Cercanías de Valencia tendrá que esperar en el andén. No crecerá en los próximos meses. Las primeras remesas de nuevas unidades encargadas por Renfe en marzo de 2021 a las multinacionales Alstom y Stadler irán a parar a Madrid y a Barcelona. La prioridad está fijada por ese orden, según explicaron fuentes oficiales de la compañía. En total, son 211 los trenes de gran capacidad cuya fabricación se adjudicó por 2.445 millones de euros, dentro del plan de renovación de flota de Cercanías y Media Distancia.

A día de hoy no está previsto que ninguno de esos trenes vayan a sumarse a los 50 convoyes que conforman actualmente la flota del núcleo de Cercanías de Renfe en Valencia para atender a los 300 servicios que diariamente se prestan. Las citadas fuentes de la compañía ferroviaria indicaron que ese parque (40 trenes eléctricos y 10 diésel) es suficiente para atender la capacidad de circulación y los pasajeros que utilizan este transporte en las cinco líneas existentes. Lo cual no significa, matizaron, que se descarte que en unos meses se decida destinar trenes a València. Agregan que oficialmente nada está descartado. Las compras de Renfe se acometen de forma centralizada para toda España y luego se reparten las unidades según necesidades. Y estos trenes de gran capacidad se están fabricando, en principio, para Madrid y Barcelona.

Trenes "made in" Albuixech

Las primeras entregas, que se esperan para antes del verano, tendrán como destino potenciar la frecuencia de trenes que circulan en el núcleo de Cercanías de la capital de España, mientras que los convoyes que saldrán de factoría en el segundo semestre llegarán también a Barcelona. El total de los 211 trenes se irán entregando en el año en curso y a lo largo de 2027.

El segundo lote de la citada licitación, cuyo beneficiaria fue la fábrica de Stadler, se corresponde con 24 trenes de 100 metros de longitud y 35 de 200 metros cada uno, por un importe de 998 millones. Esas unidades se están construyendo en la factoría Stadler de Albuixech. Pero viajarán a Madrid o Barcelona. A la sede barcelonesa de la multinacional Alstom, en Santa Perpètua, fue a parar el primer lote, el encargo de fabricar 152 trenes de 100 metros de longitud, por 1.447 millones.

Cuestión de números

En el mapa español de las Cercanías hay once puntos o núcleos sobre los que pivota el transporte de pasajeros en tren de corto recorrido. La media de usuarios que diariamente cogen esos trenes en Madrid ronda los 600.000 viajeros, frente a unos 400.000 de Barcelona y 75.000 de València. Los constantes retrasos, averías y saturación de la capacidad de pasajeros en los vagones valencianos de cercanías evidencian las necesidades de inversión y de potenciar el número de unidades y las frecuencias de paso en aras de mejorar el servicio público. Es lo que vienen reclamando los usuarios y las formaciones políticas en las Corts. Pero a la hora de fijar prioridades, la compañía ha situado por delante a Madrid y Barcelona, en su búsqueda de soluciones para necesidades que considera de mayor entidad.

Los nuevos trenes que todavía se están fabricando minimizan el tiempo de bajada y subida de viajeros, mediante un avanzado diseño con un mínimo de 10 puertas y amplios vestíbulos, según Renfe. También son "totalmente accesibles, para facilitar el viaje de personas con movilidad reducida", y "disponen de conexión wifi y zonas para bicicletas y carritos infantiles".