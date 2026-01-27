Llorca pincha en su intento de normalizar relaciones con la izquierda tras Mazón

La vida sigue igual en la política valenciana. Es decir, sin acuerdos (ni atisbo de ellos) entre el Consell del PP y la izquierda. El intento de diálogo del president Juanfran Pérez Llorca con la oposición empezó con un portazo de Compromís y ha culminado hoy sin entendimientos entre el popular y el PSPV, que ha criticado al término del encuentro celebrado este martes en el Palau de la Generalitat la falta de capacidad del dirigente popular de tomar decisiones sin la supervisión de su líder nacional, Alberto Núñez Feijóo, y de Vox, partido con quien Llorca ha vuelto a exhibir sintonía (y viceversa).

El popular, por su parte, ha afeado a los socialistas su negativa a recuperar la "normalidad institucional" en asuntos domésticos, donde detecta más espacio para la desinflamación. Por ejemplo, con su ofrecimiento para que el PSPV vuelva a tener hueco en la Mesa de las Corts, una opción que los socialistas han rechazado porque Llorca lo vincula a la renovación de los órganos estatutarios sin excluir a Vox, como reclama la izquierda.

La reunión entre el jefe del Consell y el síndic del PSPV José Muñoz, "poco producitva" para el socialista, se ha prolongado durante más de una hora y ha evidenciado la distancia que sigue existiendo entre el Consell y la oposición pese a la dimisión de Carlos Mazón y el cambio de tono que Llorca ha tratado de imprimir a esta nueva etapa tras la dana. Un tono que, en todo caso, el president endurece al hablar de Diana Morant, a quien ha acusado de ser "poco seria" y de estar "frustrada" por no haber sido invitada a la ronda de reuniones de este martes, concertada con los síndics de las Corts. Ante las quejas socialistas, el president ha asegurado que le convocará formalmente. Eso sí, le ha reclamado que acuda "con predisposición".

En ausencia de su secretaria general, el PSPV ha estado representado por José Muñoz, que ha cuestionado esa faceta dialogante de Llorca, que reduce sólo a las formas. El portavoz socialista ha asegurado haber recibido negativas del popular al documento de 26 propuestas que ayer presentó Morant y que ha llevado hoy al Palau.

El jefe del Consell sólo ha aceptado una de las peticiones socialistas: llamar a las víctimas de la dana a la comisión de las Corts. Una promesa de hace meses y que los socialistas han dejado en cuarentena citando los antecedentes. En cualquier caso, el portavoz del PPCV en las Corts, Fernando Pastor, ha asegurado que la invitación se remitirá de forma inminente.

A partir de ahí, el PSPV denuncia haber recibido una negativa tras otra, hecho que achaca a esa dependencia de Llorca, "maniatado" por el PP nacional y Vox. Entre otras, Llorca ha descartado pedir el acta a Mazón, un paso que como ya informó este diario no entra en los planes del PPCV. "Me ha dicho que no lo va a hacer. Todo queda como estaba, sin consecuencias por su nefasta gestión de la dana del 29-O", ha dicho Muñoz.

Ni financiación ni órganos estatutarios

Tampoco ha asumido la exigencia socialista de romper con Vox, apoyo necesario de Llorca en esta legislatura. "Ha sido una reunión presidida en espíritu por Abascal", ha denunciado Muñoz. Y se ha negado igualmente a aceptar la propuesta del Gobierno para reformar el sistema de financiación, una posición que Muñoz vincula de nuevo a esa depencia de Llorca, en este caso de la dirección nacional del PP. "Es un president maniatado por Feijóo y Abascal", ha resumido antes de insistir en que "acepte" el nuevo modelo "y luego negocie" posibles mejoras que reclaman los expertos y los agentes sociales, como el fondo de nivelación o una mayor quita de la deuda.

Sobre este asunto, Llorca no se ha movido de la posición en la que se instaló desde la cumbre del PP en Zaragoza, señalando que la propuesta es "negativa" porque no iguala con la media a la C: Valenciana, porque le "obliga" a restaurar impuestos eliminados en la autonomía y porque está pactada con ERC y no con el resto de territorios. Y se ha mantenido firme en su negativa a abrir negociaciones bilaterales con el Gobierno para introducir posibles mejoras, como pide el PSPV.

Llorca se ha referido también al encuentro con el socialista una vez finalizadas todas las reuniones para lamentar lo que considera una negativa del PSPV a "recuperar la normalidad institucional" rota tras la dana. Por ello, ha pedido una "reflexión" a este partido para volver a "tender puentes". Llorca ha admitido la ausencia de acuerdos, pero ha señalado que no le ha "sorprendido" dado que la "política española está muy condicionada, y eso nos afecta aquí", pero ha insistido en la necesidad de destensar las relaciones a nivel autonómico.

Vox, "cordial" pero "vigilante"

La tensión con el PSPV ha contrastado con la sintonía mostrada con Vox, cuyo síndic José María Llanos ha hablado de una reunión “cordial” y de “entendimiento” en la que ambos han “ratificado” los compromisos asumidos por el president para su investidura, sobre todo en inmigración, campo y reclamación de inversiones hídricas al Gobierno. Llorca ha dicho después estar "muy contento de que el señor Llanos esté contento".

“Hemos transmitido nuestra satisfacción de que mantenga el pacto de investidura con Vox”, ha celebrado Llanos al término del encuentro, si bien ha advertido de que su partido va a “seguir realizando seguimiento de la aplicación” de esos acuerdos de investidura, que no llegaron a plasmarse en un documento oficial, y será “muy exigente” en su cumplimiento.

Vox ha puesto el foco de lleno en la inmigración, desplegando su discurso más duro, y ha pedido repatriaciones masivas de “inmigrantes ilegales” y aplicar medidas para el retorno a los países de origen. El popular ha confirmado ese "entendimiento" para la "defensa del sector primario" o por una política migratoria "eficaz y coherente" frente a la "improvisación" del Gobierno central.

"No es momento" de nuevos presupuestos

Además, Vox ha quitado presión a Llorca con los presupuestos de 2026, que el Consell por ahora no contempla presentar y llevar ante las Corts. Los de 2025 fueron aprobados en mayo y por tanto, están prorrogados para este ejercicio.

Preguntado sobre la conveniencia de que la Generalitat elabore nuevas cuentas para este año, para lo que Llorca necesitaría el apoyo voxista, Llanos ha defendido que "no es momento" de ello. El portavoz de los de Abascal ha considerado "conveniente" que las cuentas de 2025 "al menos" tengan "un año para su ejecución", el aspecto que ha considerado más relevante. En cualquier caso, ha dicho que "si se presentaran, hablaríamos".

Vox tampoco ha querido criticar la eliminación por parte de Llorca del tope de asesores que impuso Mazón. Llanos ha remarcado que su partido está "en contra del gasto innecesario" y "a favor de la austeridad", aunque ha lanzado un aviso al apuntar que retirar esa limitación "no significa que suponga un incremento" de personal eventual.

El PP afea el plantón de Baldoví

El síndic del PPCV, Fernando Pastor, que también ha acudido a ronda de contactos, ha cargado contra la decisión de Compromís de no acudir a la llamada de Llorca. Pastor ha afeado a Joan Baldoví el plante, que "queda mal" y "no es ejemplo de nada" porque "da la espalda a los ciudadanos", que "esperan acuerdos sobre cuestiones del día a día".

El valencianista, sin embargo, se ha reafirmado en su decisión de no acudir, que justifica por la continuidad de Mazón como diputado en las Corts y por tanto aforado, lo que le blinda de una posible imputación. "Hoy Pérez Llorca buscaba una foto, la foto de la normalidad. Y no puede haber normalidad mientras Carlos Mazón continúe aforado y de diputado del PP en las Corts, sin ir al juzgado de Catarroja" y con "todos los privilegios de expresident".

Ante la negativa de Llorca a dar ese paso, Baldoví le ha instado a acudir al parlamento "si quiere fotos". "Sólo buscaba una foto. Si quiere fotos que se las haga aquí en las Corts para hablar de financiación y de otros temas que preocupan e interesan a los valencianos y las valencianas".