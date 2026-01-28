La Comunitat Valenciana, a la cabeza en migrantes 'sin papeles' pese a la regularización de la dana

La Comunitat Valenciana es una de las autonomías que concentra la mayor parte de migrantes irregulares de España, junto a Cataluña y Madrid. Todo ello pese a la regularización iniciada el pasado año en la zona de la dana, que dotó de papeles (y derechos y deberes) a 23.000 personas según Delegación del Gobierno.

Un informe realizado por decenas de entidades sociales de València estimó que, sólo en la zona cero de la dana residían 40.000 personas sin documentación. Silvana Cabrera, miembro del movimiento Regularización YA, que empezó recogiendo firmas por la calle y ha acabado triunfando en el Congreso, explica que ahora mismo la cifra de la terreta es de difícil estimación.

"Muchas personas migrantes perdieron todo y se han ido de la Comunitat, así que tenemos que volver a consultar a las entidades para dar una estimación más realista", explica. La realidad es que es muy complicado realizar aunque sea una estimación de las personas migrantes sin papeles en el territorio ya que, como su nombre indica, son fantasmas a ojos de la administración.

Sin embargo, hay algunos datos que nos dan pistas de que su crecimiento en los últimos años ha sido notable. Por ejemplo, la diferencia entre el número de migrantes empadronados (que superó hace poco el millón de personas en la Comunitat) y las autorizaciones de residencia. Al cruzar estos datos, investigadores del Instituto de Derechos Humanos de la Universitat de València (UV) o de la Universidad de Alicante, estiman que aproximadamente un 10-12 % de los extranjeros empadronados carecen de papeles en regla. Rondarían los 100.000, pero se trata de un dato poco fiable.

Según el último informe de la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas), publicado este enero de 2026, la población extranjera en situación irregular en España alcanzó a principios de 2025 las 840.000 personas. El La cifra se ha multiplicado por ocho desde 2017. En la Comunitat , este fenómeno tiene nombres y apellidos, procedentes mayoritariamente de Colombia, Honduras y Perú, quienes sostienen sectores estratégicos como los cuidados, la hostelería o la construcción. Según el informe de Funcas, más de la mitad de los migrantes irregulares en nuestro país residen en tres autonomías: Madrid, Cataluña y la C.Valenciana.

El impacto de la DANA: de la invisibilidad al decreto

La catástrofe de l'Horta Sud funcionó como un revelador de una realidad que la administración prefería ignorar. El informe de Oxfam Intermón, junto a otras entidades sociales, estimó que en la «zona cero» residían cerca de 40.000 personas en situación irregular. Familias que perdieron sus casas, sus enseres y sus precarios medios de vida, pero que no podían acceder a las ayudas de emergencia por carecer de un NIE en vigor.

La respuesta de la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana, ante la presión de los colectivos sociales, cristalizó en la regularización de 23.000 personas afectadas directamente por el temporal. Esta medida extraordinaria ha servido de laboratorio para lo que ahora se pretende aplicar a nivel nacional: entender que la regularización no es solo una cuestión de derechos humanos, sino una necesidad económica y de cohesión social en momentos de crisis .

El informe Funcas y el «modelo español»

El análisis de Funcas advierte que el modelo migratorio español de los últimos años se ha basado en un «limbo administrativo» prolongado. Los inmigrantes pasan, de media, varios años en la irregularidad hasta que logran acceder a los mecanismos de arraigo. En la C. Valenciana, este patrón es evidente en el sector agrícola y en el de los cuidados domésticos, donde la falta de papeles condena a miles de trabajadores a la precariedad extrema, a pesar de ser "imprescindibles".

El informe señala que una gran mayoría de los migrantes irregulares en España son de origen americano. En las calles de Alfafar, Sedaví o Paiporta, este porcentaje se traduce en una red de solidaridad latina que ha sido fundamental en los peores momentos de la emergencia. Sin embargo, Funcas advierte que, pese a la reforma que flexibiliza el arraigo social, laboral y de formación, la cifra de «sin papeles» podría cronificarse si no se acompañan de una planificación real de los flujos en origen y una agilización burocrática.

El reto valenciano: más allá del arraigo

Para la economía valenciana, esto supone una oportunidad de oro para aflorar economía sumergida. No obstante, las entidades sociales alertan de que la burocracia en las oficinas de Extranjería de València y Alicante sigue siendo un cuello de botella que amenaza con desinflar las expectativas del nuevo reglamento.

Noticias relacionadas

La regularización de los 23.000 migrantes de la DANA ha demostrado que, cuando hay voluntad política y urgencia social, la administración puede ser ágil. El desafío ahora es que esa agilidad no sea la excepción dictada por una tragedia, sino la norma para los que siguen esperando su oportunidad de contribuir plenamente a una sociedad que ya les pertenece de facto.