Colapso en las calles de València en el inicio de la tractorada por el acuerdo de la UE y el Mercosur

El campo vuelve a protestar. Las organizaciones profesionales agrarias de la Comunitat Valenciana -AVA-Asaja, la Unió Llauradora i Ramadera, CCPV-COAG y UPA-PV-, con el apoyo de Cooperatives Agro-alimentàries de la Comunitat Valenciana, han iniciado a esta hora una tractorada y manifestación en la ciudad de Valencia una tractorada contra el acuerdo comercial UE-Mercosur. Tras llegar desde Meliana y Cullera decenas de tractores, los agricultores se han concentrado a las 10.00 horasen la avenida Blasco Ibáñez, junto a la sede de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ)

Cientos de tractores inician la marcha hacia las Torres de Serrano y la Delegación del Gobierno. Decenas de personas, procedentes de varias comarcas de la Comunitat Valenciana, también recorren a pie ese recorrido. Los dirigentes de las organizaciones agrarias y Cooperativas, en declaraciones a la prensa han explicado los motivos de esta nueva protesta del campo valenciano.

"Pérdida de soberanía alimentaria"

Al acto se han sumado dirigentes políticos de Vox como Vicente Barrera y el ex conseller de José Luis Aguirre. De momento, no hay del PP ni del PSOE. Ha venido incluso presidenta de la patronal citrícola Comité de Gestión de Cítricos , Inmaculada Sanfeliu.

Josep Ramón Duato, secretario de organización de CoagCV, ha denunciado la "pérdida de soberanía alimentaria y la crisis de rentabilidad del campo valenciano por el acuerdo de Mercosur con la UE".

También el secretario general de la UPA-PV, Ricardo Bayo, "las pérdidas para el sector primario de la Comunitat Valenciana van a ser muy grandes por las malas políticas agrarias de nuestros gobiernos, de España y de Europa". Los manifestantes gritan: "Planas dimite, el campo no te admite", "Von der Leyen, dimisión".

Calles cortadas

Los de la zona sur han salido a las 7.00 horas desde Cullera y, tras pasar por Sueca, Sollana, El Romaní, Silla y Sedaví, han entrado a Valencia por la Rotonda de los Anzuelos sobre las 9.00 horas. Por su parte, los de la zona norte salieron de Meliana a las 7,30 horas y, previo paso por Almàssera y Tavernes Blanques, han hecho su entrada en Valencia por la Av. Hermanos Machado hacia la rotonda de Alfahuir alrededor de las 8,30 horas.

El recorrido tras llegar a la sede de la CHJ irá por las calles Botánico Cabanilles, San Pío . Y discurrirá hasta el puente de Serranos y las emblemáticas Torres de Serranos y para concluir a las puertas de la Delegación del Gobierno (plaza del Temple), donde los dirigentes pronunciarán sendos discursos a las personas asistentes.

Colapso en las calles de València en el inicio de la tractorada por el acuerdo de la UE y el Mercosur / Germán Caballero

Reacciones

El presidente de AVA-Asaja, Cristóbal Aguado, denuncia que “la UE nos ha vuelto a vender en tierra plana. Este acuerdo comercial, como tantos otros, utiliza la agricultura como moneda de cambio. Sin exigir reciprocidad a las importaciones sudamericanas, fomenta más competencia desleal que expulsará a los agricultores y ganaderos valencianos, ya que será la gota que colma el vaso. Y cuando desaparezcan los productores, la factura la pagarán los consumidores, con una cesta de la compra más cara, de menor calidad y más contaminante”.

El secretario general de la Unió Llauradora, Carles Peris: “Queremos transparencia y un acuerdo comercial que lo haga con todas las garantías, sin saltarse las reglas del juego de la agricultura", comenta Carles Peris, secretario general de la Unió. “España es uno de los países más perjudicados de este acuerdo. No podemos seguir permitiendo que esto siga adelante si no se garantizan condiciones de competencia equivalentes en materia sanitaria, medioambiental ni de bienestar animal ni social”, añade.

El presidente de Cooperatives Agro-alimentàries, Cirilo Arnandis, asegura que “se puede afirmar que los agricultores europeos son, una vez más, los grandes perdedores de un acuerdo internacional que firma la UE. Y no hay duda que Mercosur supone una oportunidad de negocio para la economía comunitaria, pues agilizar un mercado de 723 millones de consumidores, que supone el 20% del PIB mundial, no es una cuestión baladí. Pero también es cierto que algunos sectores productivos agrarios comunitarios van a quedar más que tocados en su competitividad”, destaca Arnandis.