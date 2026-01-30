À Punt refuerza el sector audiovisual valenciano con la contratación del 100% de la producción a empresas de la comunidad

En 2025 la televisión pública ha aumentado un 22% la producción destinada a informativos y programas de estreno y lo ha hace con empresas de la Comunitat Valenciana en un 100%, con la única excepción de una producción audiovisual que ha realizado con las televisiones autonómicas de la Forta y que se estrenará próximamente.

Este incremento en la producción y en su totalidad en empresas de la Comunitat Valenciana refuerza el papel de la radiotelevisión pública como motor del audiovisual de nuestra Comunidad.

Hay que tener en cuenta que programas como Fas Festa, Valencians al móno el magazine de la tarde antes eran realizados por dos productoras, una de la Comunitat Valenciana y otra del resto de España. Ahora, la dirección de À Punt ha primado que sean solo empresas de nuestra Comunidad las que produzcan estos espacios.

En este sentido, ha aumentado un 22% respecto a 2024 la producción asociada, es decir, la que À Punt hace con otras empresas del sector audiovisual de la Comunitat Valenciana, que engloba los programas de entretenimiento, las diferentes retransmisiones como Fallas, Magdalena u Hogueras y el resto de contenidos audiovisuales que À Punt encomienda a las empresas productoras. En total han estado 2.057 horas frente a las 1.934 horas del año 2024.

El incremento de la producción propia también ha estado en un 22% y abarca todo el tiempo dedicado a informativos, especiales informativos y el oráculo, pero durante 2025 también se han realizado con recursos propios programas como La viaverda, el magazine matinal Connexió CVy el espacio deportivo La Banda. En total han sido 1.813 horas de emisión, un 22% más que en 2024 y supone cerca del 32% del tiempo de emisión e la cadena.

Este aumento en la producción propia y de producción asociada con empresas de la Comunitat Valenciana ha sido posible gracias al aumento del rendimiento de los estudios de la televisión que acogen diferentes programas que se graban o emiten a diferentes horas.

Esta política de rentabilizar los platós al máximo también ha supuesto un ahorro en alquiler de platós externos, un dinero que ha ido destinado a invertir en más producciones. Y una mayor inversión en programas nuevos ha dado como resultado la disminución en un 15% anual del tiempo dedicado a las redifusiones, es decir, repeticiones de programas ya emitidos. (7% en 2025 frente al 22% en 2024).

Además, la dirección de À Punt continúa haciendo unos medios de comunicación públicos accesibles a toda la población. En este sentido, À Punt ha conseguido los objetivos marcados en cuanto a horas semanales subtituladas, con audiodescripción y con lengua de signos.

De hecho, la ley marca un mínimo legal de 100 horas subtituladas, 15 horas con audiodescripión y 15 con lengua de signos por semana y À Punt ha hecho 130 horas subtituladas, 24 horas con audiodescripción y 22 con lengua de signos.

Estas conclusiones se desprenden del informe con datos extraídos del sistema de planificación y gestión de la programación de la televisión pública valenciana.