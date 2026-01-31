Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Despidos cerámicaViento CastellónDespoblación CastellónMagdalena 2026Gigantesco jabalíAgenda fin de semana
instagramlinkedin

Manifestación

Cientos de personas exigen que Carlos Mazón pierda el aforamiento para asumir responsabilidades por la dana

Una nueva marcha por la zona cero pide que el expresidente deje el acta como diputado

Familiares y damnificados por la dana encabezan la manifestación por el centro de Benetússer

Cabecera de la manifestación por las calles de Benetússer

Cabecera de la manifestación por las calles de Benetússer / EFE

Violeta Peraita

A ritmo de tabal i dolçaina sonaba por la calle major de Benetússer la “processó de la Memoria”, detrás de la colla de músicos, las asociaciones de víctimas de la Dana iniciaban la marcha reivindicativa que se celebra cada final de mes desde el 29 de octubre de 2024, el día de la devastadora catástrofe que sesgó la vida de 230 personas para exigir responsabilidades tras la riada.

El lema de la manifestación que convoca la plataforma Acord social Valencià continúa pidiendo responsabilidades y que el expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, deje el acta y deje de ser aforado para poder asumir responsabilidades judiciales tras la gestión de la Dana.

Cabecera de la manifestación por las calles de Benetússer

Cabecera de la manifestación por las calles de Benetússer / V. Peraita

“Mazon a preso, consell dimissió” es el lema que repetían los manifestantes. La comitiva la encabezaban los familiares de las personas fallecidas y damnificados de la dana.

Al inicio de la marcha, las asociaciones han declarado tener “más fuerza que nunca para seguir luchando por lo que consideramos justo” y para que Mazon “que sigue ocupando su acta de diputado” asuma “las responsabilidades por su negligente gestión”

Información en elaboración

En Levante-EMV estamos trabajando para completar esta información, en unos instantes podrás leer la noticia completa. Puedes compartirla con tus contactos, que recibirán la noticia actualizada con la última versión.

Noticias relacionadas

Además, si todavía no recibes las alertas de última hora en tu móvil, puedes inscribirte de forma sencilla y sin ningún coste a nuestro canal de Telegram pinchando aquí o Whatsapp . Además sigue la información actualizada en la web del diario, así como en las redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Estos son los municipios de la Comunitat Valenciana que ya han cancelado o aplazado la Cabalgata por la Borrasca Francis
  2. Estos son los 12 días festivos del 2026 en Castellón: habrá dos macropuentes
  3. Francisco, ingresado de urgencia
  4. PP y Vox pactan permitir instalaciones comerciales y de ocio en suelo no urbanizable
  5. La prueba de C1 de valenciano se elimina de los procesos selectivos
  6. La ‘start-up’ del aeropuerto de Castellón Arkadia Space lleva al espacio su sistema de propulsión con combustible verde pionero en Europa
  7. El Ventorro no quiere selfies
  8. La cuarentena fallera del president: Mazón culmina unas Fallas sin pisar la calle

Cientos de personas exigen que Carlos Mazón pierda el aforamiento para asumir responsabilidades por la dana

Cientos de personas exigen que Carlos Mazón pierda el aforamiento para asumir responsabilidades por la dana

La diferencia entre las indemnizaciones de Adamuz y la dana reabre la batalla Generalitat-Gobierno

La diferencia entre las indemnizaciones de Adamuz y la dana reabre la batalla Generalitat-Gobierno

La concejala de Urbanismo de Alicante dimite tras la polémica por tener un piso en la polémica promoción de vivienda protegida

À Punt refuerza el sector audiovisual valenciano con la contratación del 100% de la producción a empresas de la comunidad

À Punt refuerza el sector audiovisual valenciano con la contratación del 100% de la producción a empresas de la comunidad

Dimite la directora general del gobierno de Barcala que tiene dos hijos y un sobrino con viviendas protegidas en Alicante

Diana Morant denuncia el “escándalo” de la vivienda pública y acusa al PP de utilizarla para su propio beneficio

"El sector agrario valenciano le declara la guerra a Mercosur"

"El sector agrario valenciano le declara la guerra a Mercosur"

Colapso en las calles de València en el inicio de la tractorada por el acuerdo de la UE y el Mercosur

Colapso en las calles de València en el inicio de la tractorada por el acuerdo de la UE y el Mercosur
Tracking Pixel Contents