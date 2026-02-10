Cuenca confirma que Mazón fue informado de un primer muerto en Utiel a las 16.28 horas el 29-O

El exjefe del gabinete de Carlos Mazón, José Manuel Cuenca, ofreció este lunes en el Congreso de los Diputados una novedad sobre la gestión del 29 de octubre. Cuenca, que actualmente es asesor del 'expresident', reconoció a preguntas de la diputada socialista Patricia Blanquer que sí trasladó al 'president' la información de que había un primer muerto en Utiel, lo que contradice su segunda declaración judicial, en la que negó haber facilitado a Mazón ese primer dato trágico. La cifra del primer fallecido en Utiel fue enviada por la consellera Pradas al jefe de gabinete a las 16.28 horas, durante la larga sobremesa en El Ventorro que aún se prolongó hasta pasadas las 19 horas.

Preguntado si trasladó a Carlos Mazón alguna de las informaciones que Pradas le iba enviando sobre Utiel a las 14.25 horas (que la situación se complicaba), a las 14.26 (que el río se está desbordando) y a las 16.28 (que había un posible fallecido en Utiel), José Manuel Cuenca afirmó: "Sí". "No entiendo cómo no sacó al president del Ventorro inmediatamente", espetó la diputada del PSOE.

La de este lunes ha sido la sexta comparecencia del que fuera jefe de gabinete del president de la Generalitat, José Manuel Cuenca, para dar explicaciones por su participación en la gestión de la dana: cuatro de ellas ante el juzgado de Catarroja, y dos en la comisión de la Cámara baja, donde ha regresado este lunes.

La afirmación de Cuenca contrasta con la versión que había mantenido en su segunda declaración ante la jueza el 12 de diciembre: "No recuerda que le dijera que hubiera un fallecido en Utiel", refleja la transcripción judicial de su comparecencia. "Preguntado si todas estas novedades se las traslada al señor Mazón, contesta que a Mazón le comunica que iba a empezar el Cecopi, que no se podía acceder a Utiel y que seria interesante ir. No es capaz de procesar que había un fallecido porque no había una confirmación oficial", se lee en la transcripción judicial de la segunda citación de Cuenca.

De hecho, la respuesta de Mazón deja entrever que no estaba informado del primer fallecido en Utiel (el primero del que se tenía noticia esa jornada, aunque por la mañana un camionero había desaparecido en l'Alcúdia). Carlos Mazón escribe desde el restaurante "El Ventorro", en un mensaje que Cuenca reenvía a las 16.43 horas: "Igual a las 19 hrs vamos a 112". Y que el jefe de gabinete identifica como escrito por el "presi". "Perfecte", responde Salomé Pradas a las 16.47 horas, doce minutos antes de iniciarse el Cecopi.

La de ayer fue una comparecencia menos tensa que la anterior, pero ofreció alguna novedad. El exjefe de gabinete negó este lunes en el Congreso que diera ninguna orden a la entonces consellera responsable de las Emergencias Salomé Pradas la tarde de la dana, durante los minutos críticos en los que se debatía qué mensaje enviar a la población, en los que la mano derecha de Mazón envió varios whatsapp. Entre ellos uno en el que le escribía a las 19.54 horas: "Salo, de confinar, nada, calma". “No le di ninguna orden, ni instrucción aquella tarde a ningún miembro al frente de la gestión”, insiste Cuenca.

El asesor se manifestó así preguntado en la comisión de investigación sobre la dana en el Congreso por los mensajes a Salome Pradas, en los que aparentemente le ordenaba que no confinaran a la población. El mensaje que llegó a los ciudadanos minutos después, a las 20.11 horas, no hablaba de permanecer en las casas o subir a plantas altas, solo evitar desplazamientos.

De ese asunto, el de no ordenar ningún confinamiento, también hablaron la consellera y el propio 'president' Mazón, según deslizó el jefe de gabinete. En la enésima pregunta que le hacían este lunes los portavoces de los partidos sobre su intervención esa tarde, Cuenca señaló: "No hablé con Mazón del confinamiento. Mazón habló del confinamiento con Pradas mucho antes de que yo hiciera esa reflexión a Pradas a las 19.54 horas, con el propósito que se tomara con la mayor cobertura legal lo que se tenga que hacer. Pero el 'president' y Pradas hablaron a las 19.43 horas y ahí problablemente hablarían sobre ese asunto. No es necesario que yo hablara con la señora Pradas", señaló a preguntas de la diputada socialista Patricia Blanquer.

Las órdenes sobre confinar o no a la población ocuparon buena parte de las tres horas de sesión, ya que precisamente las contradicciones con Pradas han sido el motivo por el que Cuenca ha vuelto a ser citado tanto en el Congreso como en el juzgado. En el careo juicial entre ambos del 12 de enero, Pradas ya abordó las idas y venidas sobre qué incluir en el Es Alert. Salomé Pradas ya desveló que al recibir el famoso "Salo, de confinar nada, por favor" que José Manuel Cuenca le escribió, la exconsellera lo interpretó como una indicación del entonces presidente Carlos Mazón. "Cuenca para mi era una extensión del president", aseguró.

Pradas, que intentó contactar con Mazón a las 19.10 y las 19.36 del 29 de octubre, pero no lo consigue, habla finalmente con dos de sus asesores directos: José Manuel Cuenca y Cayetano García. "A Carlos Mazón le quise informar pero me fue imposible hasta las 19.43 horas" cuando Pradas ya le cuenta que "en el Cecopi se había decidido [enviar] el Es Alert por la presa de Forata y estaba sobre la mesa el confinamiento". Por eso, cuando minutos después recibe el famoso whatsapp contrario al confinamiento, "entiendo por lo que dice Cuenca y por lo que me dice Cayetano García que él [Mazón] se entrometió para la medida que se valoraba en el Cecopi".

El "sueldo nescafé" de Cuenca

Durante la comparecencia de este lunes, el ahora asesor del ya 'expresident' ha tenido varios encontronazos con los portavoces de izquierda. “¿Por qué no quería que se confinara Valencia? ¿Por qué esa orden? Está encubriendo a Mazón. Tiene el sueldo de nescafé para que Mazón no acabe en prisión. Se merecen compartir prisión”, le espetó la diputada de Compromís Àgueda Micó, durante un interrogatorio en que Cuenca se mostró evasivo: “No le di ninguna orden ni instrucción aquella tarde a ningún miembro al frente de la gestión”. “Sabe que no tengo ningún rol ni ninguna competencia”. “No lo puedo compartir”. “En ningún momento”, han sido las respuestas que ha ido dando.

Cuenca repitió argumentos dados en el juzgado. Como que su pretensión es que las decisiones que se tomaran en el Cecopi tuvieran "cobertura legal y refrendo jurídico", aunque lo cierto es que la Abogacía dela Generalitat sí había dado validez de forma verbal a esa decisión. También ha reconocido que la idea del confinamiento le recordó a la gestión de la pandemia, donde hubo un estado de alarma.

El portavoz de Podemos, por su parte, ha venido a preguntarle qué hacía alguien sin conocimientos jurídicos como Cuenca dándole a una licenciada en Derecho como Pradas órdenes de tipo legal. Pradas ha dicho ante el tribunal que entendió aquellos whatsapp de Cuenca como un intento de Presidencia de convencerla de que no tomara aquella decisión.

Los portavoces de los grupos han acusado a Cuenca de “mentir” en su primera declaración. Mikel Otero, portavoz de EH Bildu, ha señalado: “Si nos engaña dos veces la culpa es nuestra. No sé si tengo ganas de darle la oportunidad para que siga mintiendo”. La comisión del Congreso por la dana, presidida por el PSOE, decidió volver a llamarlo después de que entrara en contradicción con la exconsellera de Justicia e Interior y responsable de Emergencias, Salomé Pradas. En concreto, por los mensajes que se conocieron en los que Cuenca le pedía a Pradas que no confinara a la población.

“Se entrometió gravemente en la gestión de la emergencia”. “Se confundió de cabo a rabo. Confinar es una de las medidas para proteger a la gente, algo normal en gestión de emergencias", le afeó. Cuenca reclamó a los portavoces “honestidad y nobleza”. “Puedo entender las posiciones iniciales pero la comisión debe tener espíritu de que las personas aporten información que ustedes incorporen a la postura inicial”. “Todos en el Cecopi han acreditado que esa tarde nadie tuvo información del barranco del Poyo”. "Les invito a que de inmediato se acometan de manera urgente estas inversiones", ha señalado. Las resoluciones de la jueza de la dana van en sentido contrario, ya que considera que sí hubo suficiente información y que el "único apagón informativo fue el de Cecopi".

Cuenca también ha insistido en que "el president Mazón nunca dejó de estar comunicado con la emergencia" y que "nadie le reclamó para tomar ninguna determinación".

Las "mentiras" de Presidencia

El diputado de Compromís-Sumar, Alberto Ibáñez, ha cuestionado también la gestión posterior de la información que realizó Presidencia (Cuenca era el máximo responsable de la comunicación del Palau). "¿Fue idea suya decir que Mazón estaba en el Palau trabajando?", le ha preguntado. "Desconozco lo que se ha dicho o se ha dejado de decir", volvió a evadirse Cuenca, además de decir que eso no es objeto de la comisión. El exjefe de gabinete también ha defendido que no borró mensajes de whatsapp. "El señor Mazón nunca me dio ninguna instrucción y yo tampoco di ninguna instrucción", ha reiterado, además de rebajar la influencia de la figura del jefe de gabinete, que "no pone firme a ningun conseller" y menos aún a un técnico, dijo.

La portavoz socialista Patricia Blanquer también se mostró crítica: "Sirvió de coartada al president de la Generalitat y fue premiado con un cargo vitalicio, es relevante quien le paga". "No era el presidente pero dio ordenes como si lo fuera, no tenía competencias pero tomó decisiones", concluyó.