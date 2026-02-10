Los empresarios advierten del exceso de burocracia, leyes e impuestos para emprender negocios

La figura del empresario gana enteros en la opinión pública en España mientras persisten las quejas por las trabas para emprender. Estas son algunas de las principales conclusiones del 'Barómetro del Empresario 2026', elaborado para la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) y GAD3, que toma el pulso a cómo percibe la sociedad el papel de las empresas en la economía y en el empleo, así como la contribución del empresario a la sociedad.

Y lanzan una clara advertencia a las administraciones públicas, tanto de la UE, como del Gobierno central, autonómicas y locales. El estudio, presentado este martes en la asamblea general de AVE en un acto celebrado en el Roig Arena, revela una aparente contradicción: la valoración social del empresariado es mayoritariamente positiva, pero a la vez existe la sensación de que iniciar un proyecto empresarial en España sigue siendo complicado. Un 85 % de la población considera que emprender no resulta fácil, y sitúa como principales frenos la "burocracia, la carga regulatoria y la fiscalidad", especialmente cuando se compara el entorno español con el de otros países europeos.

El barómetro, presentado por Joaquín Maudos, director adjunto del Ivie y catedrático de Economía de la Universitat de València, y Narciso Michavila, presidente y fundador de GAD3, revela que la imagen del empresario mejora. Más de siete de cada diez ciudadanos califican su figura como positiva o muy positiva. El reconocimiento se apoya en tres pilares claros: el esfuerzo personal, la capacidad de generar puestos de trabajo y la contribución al crecimiento económico. Además, cerca del 70 % de los encuestados cree que esa imagen se ha mantenido o incluso ha mejorado durante el último año, pese a un contexto marcado por la inflación reciente, el encarecimiento de costes y la incertidumbre internacional.

Visión sobre el emprendimiento en España. / LEVANTE-EMV

No obstante, el informe también apunta a un déficit de visibilidad de referentes empresariales. Solo algo más del 40 % de la población identifica compañías que considere ejemplo de buena gestión o cultura empresarial. Este dato sugiere margen para que las empresas —muchas de ellas familiares en la Comunitat Valenciana— comuniquen mejor su impacto social, su compromiso con el empleo estable o sus avances en innovación.

Aportación de impuestos

En cuanto al aporte vía impuestos de las entidades privadas, el barómetro destaca que solo a través del impuesto de sociedades, las instituciones privadas españolas aportaron a las administraciones públicas más de 45.600 millones de euros, es decir, el 12 % del ingreso del sector público vía impuestos.

Precisamente, la innovación tecnológica, la creación de empleo y el impulso al desarrollo económico son los aspectos en los que la ciudadanía percibe una mayor implicación de empresarios y directivos. Son áreas especialmente sensibles en un territorio como el valenciano, con polos industriales en automoción, cerámica, agroalimentación o logística, donde la modernización productiva se ha convertido en condición necesaria para competir.

Vicente Boluda, primero por la derecha, antes de empezar la asamblea de AVE. / M.A. Montesinos

Absentismo laboral

El barómetro también entra en debates laborales de plena actualidad. Sobre el absentismo, las diferencias generacionales son claras: los trabajadores jóvenes lo relacionan sobre todo con el estrés, el agotamiento y los problemas de salud mental asociados a las condiciones laborales, mientras que los de mayor edad tienden a vincularlo con un uso inadecuado de las bajas o con falta de compromiso. Esta brecha de percepción refleja un cambio profundo en cómo se entiende el bienestar en el trabajo.

Las cotizaciones sociales que pagan las empresas 2022-2024 / Levant-EMV

Algo similar ocurre con la reducción de la jornada laboral. Los emprendedores y propietarios de negocios alertan de un posible aumento de costes y de dificultades organizativas, mientras que otros sectores de la sociedad subrayan que podría traducirse en empleados más motivados y comprometidos. En cualquier caso, la mayoría de la población coincide en que estos grandes asuntos —jornada, absentismo o condiciones laborales— deberían abordarse de forma conjunta entre empresas, administraciones públicas y sindicatos.

Valoración sobre la reducción de jornada. / LEVANTE-EMV

Más allá de las percepciones, el informe aporta cifras que ayudan a dimensionar el peso real del tejido empresarial. A comienzos de 2025 había en España más de 3,31 millones de empresas económicamente activas, un 1,7 % más que un año antes. El 99,8 % son pymes y, de ellas, el 95,1 % no tienen asalariados o cuentan con menos de diez trabajadores. Las medianas y grandes compañías apenas representan el 0,8 % del total, y su presencia supera el 1 % solo en comunidades como Madrid, Navarra y País Vasco.

En el conjunto del país, el 30,1 % de las grandes empresas tiene su sede en Madrid y el 21,7 % en Cataluña, lo que vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la concentración de grandes corporaciones y centros de decisión fuera de otros territorios con fuerte actividad empresarial.

Empleo privado

El estudio subraya además la aportación del sector privado al empleo y a la riqueza nacional. En 2025, el empleo privado representa el 85,6 % del total, medio punto más que el año anterior. Según los datos de Contabilidad Nacional, las empresas generan el 87 % del PIB en el periodo más reciente analizado, con un ligero aumento respecto al ejercicio previo. Desde 2019, de los 2,44 millones de puestos de trabajo creados en España, el 88 % ha surgido en el ámbito privado.

La contribución también se deja sentir en las cotizaciones sociales: las empresas asumen más del 70 % de las aportaciones de los empleadores a la Seguridad Social, que en 2024 superaron los 121.500 millones de euros, un 7,5 % más que el año anterior. Son cifras que, según el barómetro, ayudan a contextualizar el debate público sobre el papel empresarial, más allá de estereotipos.

En definitiva, el informe impulsado por AVE dibuja un escenario en el que la sociedad reconoce cada vez más la función económica y social de las empresas, pero al mismo tiempo reclama un entorno más favorable para emprender. Para la economía valenciana, intensiva en pymes y proyectos familiares, el mensaje es claro: mejorar el marco administrativo y reforzar el diálogo social serán piezas clave para sostener el crecimiento y el empleo en los próximos años.

Cerca de 200 grandes empresarios

Cerca de 200 empresarios se han dado cita este martes en la asamblea general de la Asociación Valenciana de Empresarios en el Roig Arena. El presidente de AVE, el naviero Vicente Boluda, ha saludado a los asistentes; entre ellos, el presidente de Mercadona, Juan Roig, quien ha acudido a este evento con su hija Hortensia, presidenta de EDEM Escuela de Empresarios.

En los corrillos previos al acto se ha podido ver, otros muchos, al presidente de Porcelanosa, Héctor Colonques en una animada charla con Iñigo Parra, presidente de Stadler Rail Valencia, así como el presidente de la patronal autonómica valenciana CEV, Vicente Lafuente. Además, han acudido, como invitados, los secretarios generales de los sindicatos UGT-PV y CC OO-PV, Tino Calero y Ana García, respectivamente.

Noticias relacionadas

La consellera de Turismo, Marian Cano, así como la presidenta de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), Mar Chao, han sido algunas de las caras institucionales que han asistido al acto. La diseñadora Dolores Cortes o el cocinero Ricard Camarena también han acudido a la asamblea general de AVE.