Polo en el Senado: “El problema del Cecopi es que quien lo dirigía no tenía ni idea de lo que tenía que hacer”

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, ha asegurado esta mañana en el Senado que “el problema del Cecopi es que quien lo dirigía no tenía ni idea de lo que tenía que hacer”. Polo se ha manifestado así en referencia a la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024, donde ha sido citado por el PP en la comisión de investigación. Hace una semana pasó por allí la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé. En el primer interrogatorio, del popular Luis Santamaría, Polo ha respondido: “¿Sabe dónde estaban esas personas, a qué hora llegaron al Cecopi?”, ha dicho sobre los responsables de la Generalitat.

El interrogatorio, el primero de la mañana, ha sido especialmente tenso, con constantes interrupciones y poca claridad en las preguntas y las respuestas: “No puede ser que sus mentiras se queden en el aire”. “No tengo por qué aguantar esto”. “Todo lo está sacando de contexto”, se defendía Polo de las andanadas de Santamaría, que desde el inicio ha señalado al presidente de la CHJ: “Es usted responsable político de esas muertes. Pudo hacer mucho más y no lo hizo. Usted y no el magnífico personal de la CHJ”. “Fue a la CHJ a aplicar el programa político del PSOE que no cree en las obras”.

CHJ, culpable de todo

En línea con la argumentación del PP desde los días siguientes a la dana, Santamaría responsabiliza a este organismo estatal (además de Aemet) de todo lo ocurrido aquel día: "Si las obras hubieran estado ejecutadas no hubiera muerto nadie; si la dueña de los cauces los hubiera monotorizado todo esas muertes se hubieran evitado; si hubiera alertado de la avenida las muertes se hubieran evitado", insistió.

Polo ha ido replicando las andanadas del diputado valenciano: "¿Quién dejó morir los proyectos del Poyo?", ha replicado sobre la inacción de los gobiernos de Rajoy por problemas presupuestarios. "¿Cuántas obras ejecutó usted?", le ha recordado a Santamaría, que precisamente trabajó en la CHJ. "Los proyectos estaban redactados, tenían DIA favorables a finales de 2011 y quedaron paralizados".

Satamaría también ha inquirido a Polo por su actuación en las horas críticas, preguntándole en qué momentó informó "personalmente del desbordamiento del Poyo", a lo que el presidente se ha amparado en la información disponible del SAIH (al margen de llamadas). "La CHJ dio toda la info que tenía del barranco y la puso a disposición de emergencias".

El interrogatorio ha discurrido por un cauce atascado: choque competencial, batalla de interpretaciones de la ley de aguas y la ley de protección civil. Según PP, ley de aguas asigna la vigilancia de barrancos a la confederación. Polo acusa de “mezclar” normas y apela al auto jueza del viernes. Santamaría viene a responder que él y no la jueza mandan en la comisión: “Las actuaciones de la jueza a efectos de determinar responsabilidades políticas valen tanto como las que pueda hacer yo para determinar responsabilidades penales”.

El PP también ha preguntado por el correo de las 18.43 horas, el que informa de una subida de caudal: ¿Por qué lo envian si no tenían competencias? Polo insiste en que era “redundante”. “La información relevante para seguir los barrancos es la de lluvias, eso se sabe desde 1917. La CHJ y la del Segura son las dos únicas confederaciones que mandan información de lluvias. No porque seamos mejores, porque es donde se puede producir este tipo avenidas”, instruye Polo.

Por último, a preguntas de cuanto personal de CHJ vigilaba el Poyo, explica que había dos agentes medioambientales en la zona. Remarca que no los retira CHJ. “Desde 2015 se consideran equipos de intervención, pero quien dirige emergencia es quien les debe mandar”.

Noticias relacionadas

Lecciones aprendidas

Durante el interrogatorio del diputado de Vox, se le ha preguntado qué mejoraría en la gestión de estos episodios extremos: "Hemos visto otros episodios y se han convocado reuniones de coordinación que para mí no están siendo operativas. A la secretaria autonómica le dije que sería bueno que nos reuniéramos para no improvisar en cada evento pero no he tenido respuesta. Lo que me preocupa es saber qué están haciendo, cómo se está intepretando la información. He sugerido que nos sentemos pero no he obtenido respuesta", ha dicho.