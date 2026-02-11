González Pons (PP) y Rodríguez-Piñero (PSOE) analizan las claves del acuerdo de la UE con Mercosur

El acuerdo comercial de la UE con Mercosur ha cobrado una especial importancia en el contexto geopolítico actual, con la presidencia actual de EE UU posicionada en contra del proyecto europeo y alineada con las formaciones euroescépticas y ultras que, desde el interior de las instituciones europeas, refuerzan posturas nacionalistas.

Por eso, se puede afirmar ya que el acuerdo con Mercosur es bastante más que un trato comercial con los países de Hispanoamérica. Puede marcar el rumbo sobre el futuro a medio plazo del proyecto europeo. Conviene recordar que el Europarlamento votó en contra del pacto, gracias al no de los partidos de extrema derecha y extrema izquierda unido al voto en bloque en contra de los eurodiputados de algunos países. Sin embargo, la Comisión Europea y el Consejo Europeo han seguido adelante con el proyecto, que se firmó el pasado día 17 con los presidentes de los países del Mercosur. Esta misma semana, el Parlamento Europeo ha dado luz verde por una amplia mayoría a las cláusulas de salvaguarda, que permiten una protección adicional de los sectores afectados.

Con todo, el acuerdo ha generado una reacción de protesta especialmente en sectores agrarios y ganadores de España, que han organizado acciones de movilización contra el pacto.

Con tal de arrojar luz sobre este asunto y analizar en profundidad las posibles consecuencias derivadas de ello, la Universidad CEU Cardenal Herrera ha organizado un encuentro, con la colaboración de las tres cabeceras de Prensa Ibérica en la Comunitat Valenciana -Levante-EMV, Información y El Periódico Mediterráneo-, que tendrá lugar el próximo viernes, 13 de febrero, a partir de las 9.30 horas en el Paraninfo del campus del CEU en Alfara del Patriarca. La jornada constará de un diálogo moderado por el subdirector de Levante-EMV Alfons Garcia entre dos políticos valencianos de larga trayectoria en Bruselas como Esteban González Pons (PP) e Inmaculada Rodríguez-Piñero (PSOE). El propósito es poner luz sobre lo que significa el acuerdo comercial y conocer mejor los efectos que puede tener sobre el campo y la ganadería de la Comunitat Valenciana. También reflexionar sobre el futuro del proyecto europeo en función de lo que suceda con Mercosur y con el mayor peso obtenido por los euroescépticos.

En este senttido, tanto el PP como los socialistas españoles han votado en la Eurocámara a favor del acuerdo y han defendido la necesidad de su puesta en marcha.

El exconseller González Pons es el actual vicepresidente del Parlamento Europeo y portavoz a su vez del grupo popular español. Forma parte de la dirección del PP que encabeza Alberto Núñez Feijóo. Es un político veterano en Bruselas: es eurodiputado desde 2014 con un paréntesis de unos meses entre 2023 y 2024.

La economista Rodríguez-Piñero también llegó en 2014 al Europarlamento, donde ha ocupado un escaño por los socialistas hasta 2024. En la actualidad, es consejera externa de la consultora belga EPPA (European Public Policies Advisers), especializada en ejercer influencia sobre políticas públicas europeas.