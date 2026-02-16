Camarero destituye al hermano de Macarena Montesinos como asesor de la Conselleria de Vivienda

Diez meses. Es lo que Alfonso Montesinos de Miguel, hermano de la secretaria general del Grupo Popular en el Congreso, la alicantina Macarena Montesinos, ha durado en su cargo de “asesor de asuntos generales de los miembros del Consell”.

Alfonso Montesinos ha sido cesado por una resolución del 11 de febrero publicada este lunes en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) que firma el subsecretario de la Vicepresidencia Primera y Conselleria de Vivienda, Carlos Lirio Ceruelo. La Conselleria está liderada por Susana Camarero, vicepresidenta del Consell, que nombró al hermano de la diputada alicantina en febrero del año pasado con retribuciones correspondientes a la categoría C2, lo que suponía un sueldo anual de 51.737 euros brutos desde el pasado 14 de abril, cuando Carlos Mazón aún presidía la Generalitat.

Resolución en el DOGV del cese de Alfonso Montesinos como asesor de la Vicepresidencia Primera del Consell. / INFORMACIÓN

En su momento, desde el departamento no concretaron cuáles serían las funciones de Alfonso Montesinos, limitándose a trasladar que “hará lo mismo que el resto de asesores: asesorar a la Vicepresidencia en los asuntos de su competencia”.

Días más tarde, en una visita de Macarena Montesinos a Alicante, preguntada por esta cuestión, respondió que el asunto “se lo tiene que preguntar a la vicepresidenta” Susana Camarero, que era según ella “quien ha considerado que Alfonso Montesinos juega un papel importante en su proyecto”. Desde la Vicepresidencia Primera afirman, sobre el cese, Alfonso Montesinos "se incorporó para poner en marcha toda la estructura de la oficina antiokupación", y que "una vez ha impulsado todo en colaboración con la Conselleria de Justicia e Interior, y realizada la labor principal por la que se había incorporado, ha dejado su puesto".

Una familia con trayectoria política

La familia Montesinos lleva vinculada al PP incluso desde los precedentes más inmediatos del partido. Su hermana, Macarena Montesinos, es diputada en el Congreso desde 2004 con una breve interrupción entre 2016 y 2019, y coincidió en el hemiciclo con Susana Camarero entre 2004 y 2014. A día de hoy es una de las diputadas más cercanas a Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, ya que ejerce como secretaria general del partido en el Congreso y también como coordinadora de comisiones de su partido en la misma cámara.

Antes, Macarena Montesinos, una de las personas más próximas al expresidente Carlos Mazón en el sí del partido, fue diputada en las Cortes Valencianas (donde también coincidió con Camarero entre 1995 y 2000) y concejala en el Ayuntamiento de Alicante entre 1991 y 1995.

Persona próxima al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, Montesinos forma parte de su núcleo más estrecho de confianza. Es hija, a su vez, de Juan Antonio Montesinos, fundador de Alianza Popular, referente de esta formación en la provincia de Alicante y fallecido en 2014. Montesinos fue, de hecho diputado en el Congreso por esta demarcación entre 1982 y 1991.

Noticias relacionadas

Su padre, Manuel Montesinos, fue alcalde de Alicante entre 1946 y 1949 y su abuelo, Gabriel Montesinos, bisabuelo de la actual diputada, ya fue concejal del Ayuntamiento de Alicante durante los años veinte del siglo pasado.