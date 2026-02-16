La 'fuga' de médicos a la privada en la Comunitat casi se triplica en solo una década

La fuga o paso de los médicos valencianos a la sanidad privada -bien de forma parcial, bien a tiempo completo- es un fenómeno creciente y parece casi imparable. Si la cifra de facultativos que notificaban hacerlo en 2016 era de 2.575 profesionales, una década después esta se ha casi triplicado al alcanzar un número de al menos 6.669 médicos que ejercen en hospitales privados, según la información ofrecida a Levante-EMV por el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valencia (ICOMV), el Colegio Oficial de Médicos de Alicante (COMA) y el Colegio Oficial de Médicos de Castellón (Comcas). En la actualidad, uno de cada cinco facultativos colegiados declara trabajar para la privada. Es solo un dato orientativo porque los profesionales no tienen la obligación de notificarlo al colegio; el dato real podría ser mayor.

Del total de profesionales que han comunicado ejercer en el sector privado, 789 están colegiados en la provincia de Castellón; 3.199 en la de Alicante, donde el dato es mayor; y 2.681 en la de Valencia. Es en esta provincia donde se registra un crecimiento más desmesurado -podría considerarse un 'boom'- al multiplicarse la cifra por ocho en los últimos 10 años; entonces, solo 325 médicos aseguraban trabajar en la privada. No deja de ser sorprendente que el ICOMV no lidere en cifras absolutas esta estadística por dos razones. En primer lugar, porque es de largo el colegio con más médicos adheridos, con 19.361, muy por encima de los 10.352 del Coma. Y, en segundo lugar, porque es justamente en València ciudad, donde se acumula la apertura de nuevos hospitales; dos han abierto en los últimos años -IMED Colón y Vithas Valencia Turia- y otros dos lo harán próximamente, un Ascires en el Bulevard Sur y uno de Quirón junto a La Fe.

Uno de los datos más sorprendentes es que hay más médicos que dan el salto definitivo a la privada y abandonan la pública que los que compatibilizan el ejercicio en ambos ámbitos. Ocurre así tanto en Castellón, donde 420 ejercen exclusivamente en la privada frente a los 369 que lo compaginan; como en Alicante, donde el balance es de 1.810 y 1.389 facultativos, respectivamente. El dato desgranado en Valencia no lo recoge el ICOMV, aunque su vicepresidente, el doctor Pedro Ibor, lo corrobora: "Se está generalizando trabajar solo en la privada, cuando antes lo habitual era trabajar por las tardes allí o hacerlo tres de cinco días". El fenómeno es más preocupante en algunas especialidades como Dermatología o Cirugía Plástica, muy cotizadas y con menor número de facultativos, en las "que los residentes -, explica Ibor- nunca llegan a ejercer en la pública, pasan directamente a la privada".

El residente en Dermatología de La Fe, Miguel Lasheras, analiza la piel de una paciente. / L-EMV

El porqué

El fenómeno de la 'fuga de médicos' es una realidad, refrendada por los datos anteriormente mencionados. La clave radica en entender el origen de esta tendencia y su ascenso rápido y casi imparable. ¿Qué ofrece la sanidad privada que atraiga a los facultativos por encima de la pública? La respuesta se resume en dos palabras: condiciones laborales.

"La razón más importante es la de índole económica -, esgrime Ibor-. En la sanidad pública el problema radica en el modelo retributivo en el cual la nómina del facultativo, aunque mayor, se calcula del mismo modo que la del resto de categorías, ya sea una enfermera o un celador". Este es el motivo detrás de las reivindicaciones de los médicos para conseguir un Estatuto Marco propio, por el que el lunes comienzan su quinta huelga en menos de un año. En la privada, en cambio, cada facultativo puede negociar su salario con la gerencia del hospital o la aseguradora y, además, muchos cuentan con incentivos por trabajo y no por horas, la principal base para el cálculo del salario en la Administración. Un factor adicional en el ámbito retributivo es que solo los médicos que se dedican por completo a la privada pueden participar en las cirugías del Plan de Choque, un programa en auge por las ampliaciones de presupuesto llevadas a cabo por la Conselleria de Sanidad; en 2025 contaba con 57 millones tras cinco ampliaciones.

Otro motivo importante, según Ibor, es que "el médico se siente mejor tratado en la privada" porque el sistema se construye en torno a los facultativos, quienes además tienen la capacidad de organizarse su propia agenda. Esto permite concentrar las consultas en dos o tres días o adaptarlas a las cargas familiares de cada profesional. "Al final el médico ve que no hace falta trabajar todos los días y gana el doble", confiesa el vicepresidente del ICOMV.

Noticias relacionadas

El salto de profesionales a la privada agrava el déficit estructural de profesionales, ya de por sí al límite por la jubilación próxima de casi 3.000 médicos valencianos en cinco años, que amenaza con convertirse en uno de los grandes problemas de la sanidad pública. En la valenciana, por ejemplo, hay más de 600 vacantes sin encontrar facultativo para ocuparla. ¿Se puede revertir la fuga? "El sistema público debería ser muy valiente y proponer un modelo como el de Justicia o Hacienda -, concluye Ibor-. Pero es complicado porque el 80 % de los sanitarios no son médicos".