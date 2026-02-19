Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica: "Que cada premio ‘Importante’ sea una semilla de orgullo colectivo"

Los premios «Importantes» de INFORMACIÓN son una invitación a reconocer lo que somos capaces de construir juntos. Con esa frase, sencilla pero certera, Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica, ha definido el espíritu de los galardones más prestigiosos de la Comunidad Valenciana, que en la gala de anoche alcanzaron su 41 edición.

Ante más de cuatro décadas de evolución de la provincia, recopiladas en los «Importantes», Javier Moll recordó la cifra de 555 reconocimientos entregados a personas, empresas e instituciones. Pero la magnitud de estos premios no se mide en estatuillas, pues «detrás de cada premiado hay una historia, y detrás de cada historia, una huella de esfuerzo y superación que nos enorgullece a todos».

«Los galardonados encarnan una energía transformadora que emana de valores como el empeño por el trabajo bien hecho y la perseverancia ante la adversidad», subrayó el presidente de Prensa Ibérica para ensalzar el mérito que hay en cada premiado, independientemente de a qué dedican sus esfuerzos.

Javier Moll no pasó por alto la novedad de este año: INFORMACIÓN ha dedicado un premio al pequeño comercio, «ese latido cotidiano que da vida a nuestros barrios y nuestros pueblos». Un homenaje merecido a quienes «década tras década han sabido mantener encendida la luz de sus escaparates y han prestado un servicio a los alicantinos de valor incalculable».

El presidente de Prensa Ibérica no olvida tampoco la similitud que albergan el pequeño comercio con el periodismo local que ofrecen INFORMACIÓN y todas las cabeceras del grupo editorial: «La admirable resistencia a lo largo de los años tejida con el hilo de la cercanía, ese hilo de proximidad que une al periódico con sus lectores».

Si en la gala del año pasado, cuando se cumplían 40 años de «Importantes», el discurso de Javier Moll hizo un destacado repaso de la historia de los premios, en esta 41 edición hay una mirada clara hacia quienes construyen el futuro de la provincia, entre quienes están los premiados.

Mención especial tuvo para los cinco pequeños comercios, locales y globales a la vez, que han merecido estatuillas este año: «En estos comercios encontramos una empresa de Muro que fabrica guitarras para artistas de la talla de Joaquín Sabina y otro en Gata de Gorgos que vende sombreros artesanales que han triunfado incluso en Capri y en Hollywood».

Asimismo, el presidente de Prensa Ibérica remarcó el lugar que tuvo la cultura en la gala, en la que brilló «el arte flamenco de Yerai Cortés y La Tania, dos talentos alicantinos que han emocionado al país y que hace un año ganaron el premio Goya a la Mejor Canción Original»

Como no puede ser de otra forma, resaltó también la mirada que dan los «Importantes» a «la ciencia y la medicina, los servicios públicos, la educación, la literatura, el deporte y la solidaridad».

«Cuando un periódico con el arraigo de INFORMACIÓN decide premiar a los suyos, más allá de rendir un homenaje, busca que la sociedad alicantina se mire en su propio espejo para detectar buenas prácticas, para retener el capital humano y para que las generaciones más jóvenes encuentren un referente en ejemplos sobresalientes», fue la visión compartida de Javier Moll sobre la función social de los premios.

Aunque ayer fue una noche para premiar «trayetorias y sueños», el presidente de Prensa Ibérica también puso en valor «el poder de la palabra, la libertad de expresión y la fuerza de un periodismo comprometido con la gente», valores propios del grupo editorial que dirige.

Para Javier Moll, el propósito de INFORMACIÓN es «contar e interpretar lo que ocurre en Alicante, acompañar a los alicantinos e impulsar a esta provincia en todas sus facetas», y para ello promete que «esta cabecera seguirá siendo el mejor altavoz de esta tierra, un espacio donde verdad y cercanía se dan la mano».

El deseo del presidente de Prensa Ibérica, con el que cerró su discurso e inauguró la gala, es que «cada premio sea hoy una semilla de orgullo colectivo» y que «juntos sigamos escribiendo las páginas más importantes de la historia de Alicante».