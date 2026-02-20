La brecha salarial se reduce en la Comunitat Valenciana pero se ceba con los más jóvenes

Las trabajadoras valencianas cobran, de media, cerca de 5.000 euros menos al año que sus compañeros, lo que se traduce en una diferencia del 16,92 %. Esta brecha, sin embargo, se eleva hasta el 24 % en los menores de 25 años. Son algunos de los datos hechos públicos este viernes por los sindicatos CC OO, UGT y entidades como la Asociación de Empresarias, Directivas y Profesionales de Valencia (EVAP) con motivo del Día de la Igualdad Salarial, que se celebra el 22 de febrero.

Según los sindicatos, la brecha salarial por géneros se acentúa en el caso de los menores de 25 años. Ellos cobran una media anual de 14.934 euros, mientras ellas perciben 11.310 euros. Esto supone una diferencia de 3.624 euros, es decir, un 24,2 % menos. Tras los más jóvenes, la diferencia salarial más señalada se da a partir de los 45 años en adelante, con una diferencia de casi el 20 %.

Los datos que barajan los sindicatos muestran que los valencianos cobran de media 27.933 euros al año y las valencianas se quedan en 23.206 euros anuales. Esto es, 4.728 euros menos en cada ejercicio laboral.

El informe 'La brecha de género en los salarios y las pensiones del país Valenciano' ha sido elaborado por CC OO y presentado este viernes por la secretaria de Dones i Igualtat de CC OO PV, Empar Pablo Martínez; y la secretaria de Igualdad y Relevo Generacional de UGT-PV, Mar Cruz Fernández.

El documento señala que la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y la reforma laboral han reducido hasta 10 puntos la brecha salarial en la última década.

Así, el documento recoge los últimos datos de la Encuesta Anual de Estructura Salarial publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que señalan que en 2023 la brecha salarial de género en el País Valencià fue del 16,92 % frente al 26,4 % de 2012, año en el que la diferencia entre salarios tocó techo.

Al respecto, el informe sindical recuerda que el SMI ha pasado de los 736 euros mensuales de 2018 a los 1.221 euros de 2026, "un incremento de más del 65 %, que beneficia especialmente a las mujeres".

Además, destacan fuentes sindicales, "la reforma laboral ha reducido la temporalidad femenina del 29,1 % al 20,9 % en cinco años, atajando la precariedad, especialmente en el sector público".

El informe de CC OO incide en que aunque "los datos de los salarios de los últimos años reflejan una tendencia al estancamiento de la brecha salarial", es "necesaria la adopción de medidas adicionales".

Como dato más reciente, según el documento, la brecha salarial en 2023 en la Comunitat Valenciana "solo ha disminuido un 0,1% respecto al año anterior, que era del 17 %".

Peor pagadas también en las pensiones

La brecha salarial, sin embargo, no acaba con el fin de la vida laboral. Según el informe, "la desigualdad se cronifica en la jubilación". El documento recoge que la brecha en las pensiones es del 31,2 %, lo que significa que las mujeres cobran 454 euros mensuales menos que los hombres. La pensión media de las mujeres -de 999 euros- se sitúa por debajo del SMI.

Para la presidenta de EVAP, Marta Iranzo, "pese a que los datos muestran una disminución de la brecha salarial, sería un error pensar que ya está todo solucionado. Las mujeres continúan percibiendo salarios inferiores a los de los hombres por factores estructurales que deben abordarse de manera urgente".

La presencia de mujeres sigue estando subrepresentada en sectores masculinizados como la industria, la construcción o el transporte y almacenamiento

Según el informe de EVAP ‘Situación de las empresarias y directivas en la Comunitat Valenciana', casi la mitad de las empresarias y directivas valencianas (46,7 %) desarrolla su actividad en el sector servicios, "un ámbito profesional tradicionalmente feminizado, con menor reconocimiento económico y social que otros".

Además, desde EVAP aseguran que "la presencia de mujeres sigue estando subrepresentada en sectores masculinizados como la industria, la construcción o el transporte y almacenamiento, limitando así el acceso a salarios más altos".