Dos años del incendio de Campanar: "La rehabilitación del edificio es un símbolo de lo que podemos conseguir"

El peor año que recuerdan los valencianos en tiempos de paz no comenzó a las 00:00 horas de un 1 de enero, sino un 22 de febrero, tal día como hoy, en torno a las 17.30 de la tarde con una llamada a Emergencias. Vendría el pavor por un fuego donde perdieron la vida diez personas, en el ya célebre edificio de Campanar, entre Maestro Rodrigo y General Avilés. Luego vendría la conmoción y la desolación de la dana, con sus más de 230 vidas arrasadas y decenas de miles de afectados.

Dos años después, este 22 de febrero sigue atravesado por el dolor, pero el futuro comienza a ser tan visible como el pasado que nunca se borrará para los vecinos que ven cerca el regreso a sus casa, al que era el "hogar de sus sueños", cuenta Virgina Pérez.

El presidente de la asociación y las autoridades. / José Manuel López

"Hoy es un día más complicado porque revives, echas de menos a las víctimas. El primer año fue muy duro, de sufrimiento, de trabajar la pérdida a nivel material y personal. Este año lo ves con la ilusión de continuar tu vida allí con tu familia", explica esta afectada, a la sombra de un edificio que ha dejado de ser un esqueleto ennegrecido y comienza a cobrar vida, mientras las grúas trabajan con el horizonte de terminar la rehabilitación a finales de este año. Una Navidad en casa. Eso es lo que esperan.

Antes de ese momento, antes de este año donde se prolongarán los trabajos, esta mañana se han reunido todos ellos: vecinos, afectados y amigos, unas 150 personas, para recordar a los fallecidos en el trágico incendio de Campanar. "Hoy nos reunimos para recordar un día que ninguno eligió, pero que forma parte de nuestra vida para siempre", ha dicho Enrique Salvador, presidente de la asociación de propietarios (Aproicam) durante un breve y emotivo homenaje.

Dos años después del trágico incendio del edificio de Campanar, su fuerza y su unión ha sido lo más destacado por los asistentes. Salvador ha subrayado el recuerdo a aquellos diez vecinos, parte de una comunidad que les recuerda con "respeto, cariño y dignidad". "Su memoria nos da fuerza para seguir adelante", ha dicho antes de un minuto de silencio, acompañado por las notas de 'Moon River' interpretado por un violón y un chelo.

Los vecinos recordaban la incertidumbre de estos dos años, pero también la unidad para recuperar sus hogares. "No perdimos la identidad como comunidad ni la capicidad para levantarnos. Decidimos que no sería el final de nuestra historia", ha añadido. "La rehabilitación del edificio es un símbolo de lo que podemos conseguir".

El conserje Julián, a la espera de regreso

Quien también quiere volver es Julián García, el conserje del edificio que fue reconocido por su actuación en aquellos minutos críticos. "Trae recuerdos de un día duro, de todo lo que sucedió y las personas que ya no están con nosotros", lamenta tras el acto. Aquel fue un año demoledor para él y para algún otro afectado, perjudicados también por la dana. "2024 nos pegó fuerte". Julián sigue trabajando con su misma empresa, pero ahora destinado al Hospital General. Confía volver, porque él quiere, y porque así se lo piden las familias.

Con el "corazón encogido" por el recuerdo, Óscar Romero también valora sentirse acompañado por el barrio y las instituciones. Mira al futuro. "Estamos en la recta final para abrir una puerta nueva que será volver a un edificio renovado que nos permitirá pasar página pero no olvidar", señala emocionado.

Apoyo de las autoridades

En el acto han estado presentes decenas de afectados con sus familias, la alcaldesa de València, María José Catalá, el conseller de Presidencia, José Díez, la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, además de buena parte de la corporación municipal, desde Compromís, con Sergi Campillo a los populares Juan Carlos Caballero o José Luis Moreno.

En la mañana se ha puesto en valor el apoyo de la administración, con la puesta a disposición de un hotel la primera noche, el edificio de Safranar para los afectados donde estuvieron seis meses, y ayudas de la Generalitat al alquiler. La alcaldesa Catalá, por su parte, ha incidido en ese trabajo conjunto de los afectados y ha asegurado que este edificio contará con unas medidas de seguridad que pueden ser ejemplo para el resto de construcciones que se realicen en la ciudad de València.

Una de las más llamativas son los cortafuegos que tendrá la nueva fachada cerámica para evitar que un hipotético incendio pase de un piso a otro, el gran problema de la tragedia ocurrida un día como hoy hace dos años justos. La fachada estará zonificada e interiormente el edificio contará con toda la seguridad.

Catalá ha puesto en valor las lecciones aprendidas: como los cambios en las licencias, con una ficha de intervención operativa que "debería establecerse en toda España", o una bonificación del 95 % del ICIO para las comunidades que apuesten por cambiar este tipo de fachadas. También reclama al Gobierno que modifique el código técnico de edificación.