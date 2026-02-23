Los primeros 500 operarios de la gigafactoría de Volkswagen van a cobrar unos 1.500 euros netos al mes

Los primeros quinientos operarios que van a trabajar en la gigafactoría de baterías de Volkswagen en Sagunt cobrarán de media unos 1.500 euros netos al mes distribuidos en catorce pagas. La empresa está ofreciendo salarios brutos que rondan entre los 26.000 y 29.000 euros en función de si son contratos de lunes a viernes o de lunes a domingo. Fuentes sindicales apuntaron que la propuesta es una "buena oportunidad laboral" porque está ligada al convenio general de la industria química, que es de los mejores.

La empresa no ha hecho públicas las ofertas que está haciendo a los operarios de la planta y se remite al convenio general de la industria química. Fuentes de UGT, sindicato que preside el comité de empresa de PowerCo -filial de baterías de VW-, explicaron que se está ofreciendo el convenio "mejorado". El sueldo final depende del puesto de los trabajadores y de las retenciones que tengan (dependen, por ejemplo, de si tienen o no hijos). "No es lo mismo carretillero que alguien destinado a la zona de producción", explica Paco Ballester, responsable de Acción Sindical de la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT País València (UGT FICA PV).

Hay dos tramos de salarios. Los contratos de lunes a viernes rondan los 26.000 brutos al año y los de lunes a domingo los 29.000 euros. Las retenciones de IRPF y los pagos a la Seguridad Social (SS) están en un 22 % -más o menos- sobre el sueldo bruto. Los trabajadores contratados pueden elegir entre cobrar en catorce pagas (unos 1.500 euros netos al mes de media) o en doce (1.750 euros netos).

Certificados profesionales

Rosa Benítez, secretaria general de UGT FICA PV, incide en el compromiso del sindicato con la empresa y con la Generalitat Valenciana para favorecer la recolocación de trabajadores procedentes de distintos sectores industriales, especialmente de la automoción. Benítez destaca la importancia del reconocimiento de certificados de profesionalidad de diferentes ramas industriales, que permiten acreditar la experiencia y las competencias adquiridas, complementadas con formación específica vinculada a dichos certificados.

La filial de baterías de Volkswagen está contratando desde enero, sobre todo, a operarios que han estudiado Formación Profesional para trabajos de mantenimiento, producción, calidad y logística. La compañía tiene ahora mismo 300 trabajadores en Valencia (ingenieros y personal administrativo) y tiene previsto dar empleo a quinientos operarios para la planta desde ahora hasta final de año.

Trabajos de construcción de la gigafactoría de Volkswagen. / Daniel Tortajada

Proceso de selección

El proceso de selección está centrado en operarios con formación profesional. En enero se incorporaron los tres primeros y en febrero han empezado a trabajar otros veinte. Todos los meses entrarán de forma constante operarios de las cuatro categorías, hasta alcanzar los quinientos aproximadamente a finales de 2026. Sobre todo será en el segundo semestre cuando se intensifiquen las contrataciones.

Actualmente ya se están llevando a cabo las primeras formaciones. Como solución interina y hasta la apertura del Battery Campus, las clases se están impartiendo en la Universitat Politècnica de València (UPV). Todos los operarios realizan una formación genérica y básica de hasta cuatro semanas de duración sobre el proceso productivo básico de baterías y otras cuestiones genéricas de trabajo industrial (seguridad, turnos, prevención, orden y limpieza).

Noticias relacionadas

En el momento en que consideren que el perfil del candidato es idóneo para incorporarse, la empresa se pone en contacto con él para realizar los procesos de selección “en vivo”. El encuentro se realiza en la sede de una empresa colaboradora en Sagunt, en grupos de hasta 12 personas. Este proceso tiene una duración aproximada de unas cuatro horas y se realizan diversas pruebas individuales y de dinámica de grupo. Fuentes de la compañía subrayan que los candidatos deben tener paciencia. "Que no te llamen pronto no significa que no seas idóneo", apuntan.