¿Por qué la jueza pide ahora que se investigue a Mazón tras un año de instrucción?

La pregunta que surge tras la petición de investigación a Mazón de la jueza de Catarroja es cuánto puede tardar el alto tribunal en pronunciarse y por qué la magistrada lo pide ahora. Lo cierto es que no hay plazos legales establecidos, pero los juristas consultados consideran que "será una cuestión de semanas". No es probable que la decisión se alargue meses, apuntan.

A la pregunta de por qué la jueza de Catarroja ha decidido enviar ahora y no antes o en un momento posterior la causa al TSJ, donde está aforado Mazón, la explicación habría que buscarla, más allá de las presiones que la magistrada ha recibido en este año de instrucción con denuncias y acusaciones por la supuesta participación de su marido y titular de otro juzgado en alguna parte de la instrucción, en las diligencias practicadas de forma reciente en las que Mazón "habría quedado más señalado".

Entre estas diligencias, están el careo de Pradas con el exjefe de gabinete de Mazón, José Manuel Cuenca, actual asesor en la oficina del expresident, el acceso a los mensajes de Whatsapp del equipo de Mazón y la exconsellera o la declaración de la periodista que estuvo con Mazón en la comida de cinco horas en el Ventorro el día de la dana, Maribel Vilaplana. La jueza lo plantea ahora porque entiende que ya habría indicios reforzados para investigar el expresident tras más de un año de instrucción judicial.

El futuro de Mazón

Si finalmente el TSJ decide investigar a Carlos Mazón tendrá que acreditar el nexo de causalidad entre lo que hizo o dejó de hacer Mazón el día de la dana y las muertes. "La gestión política tuvo claras insuficiencias, pero es complejo demostrar que hubo una actitud delictiva por parte de Mazón", apuntan los juristas consultados por este diario. Habría que probar que sabía todo lo que estaba ocurriendo, como el desbordamiento del Poyo, y a pesar de eso no actuó con la celeridad y diligencia que correspondía. La jueza introduce en este punto otro elemento que puede ser clave en las decisiones judiciales y son las conversaciones de Whatsapp en las que interpreta que Cuenca hablaba por Mazón. Es una interpretación de la jueza que tiene que ser valorada por el TSJ, que deberá determinar si los mensajes del exjefe de gabinete en los que advertía a Pradas "Salo de confinar nada" eran una orden de Mazón o un exceso en la conversación con la exconsellera.

La causa de la dana tiene una particularidad que la hace diferente de otras catástrofes o accidentes graves con un elevado número de víctimas como ocurrió con el accidente del metro de València, la tragedia del camping de Biescas o más recientemente el accidente ferroviario de Adamuz en las que no hay cargos politicos implicados porque la ley no les atribuye expresamente las funciones de supervisión. En el caso de la dana, el plan de emergencias autonómico determina que hay un mando único y quienes son los responsables del mismo y ahí si que podría haber habido intervención del president si se demuestra que intervino en la toma de decisiones como el envío del Es Alert. La jueza de Catarroja recuerda en su exposición razonada que ha pedido a Mazón que comparezca voluntariamente en tres ocasiones en los juzgados para clarificar su intervención sin conseguirlo.

Si finalmente el expresidente Carlos Mazón tuviera que sentarse en el banquillo por los delitos de homicidio imprudente podría enfrentarse a penas de hasta cuatro años de prisión, que podrían aumentar por la existencia de notoria gravedad si el número de fallecidos fuera muy elevado.