Carlos Mazón a sus escoltas antes de entrar al Ventorro el día de la dana: “Iros ya, que es muy tarde, no os preocupéis"

Dos de los tres escoltas que acompañaron al presidente de la Generalitat Carlos Mazón durante la jornada de la dana, del 29 de octubre de 2024, confirmaron que el exjefe del Consell los despachó antes de llegar al restaurante El Ventorro, donde pasó la larga sobremesa durante las horas clave de la emergencia. “Iros ya, que es muy tarde, no os preocupéis", aseguró uno de los Policías Nacional, adscritos a la Policía Autonómica, que declararon el pasado 9 de febrero ante la jueza, el fiscal y los abogados de la causa de la dana, según la transcripción de dos de ellos, notificadas ayer a las partes.

En respuesta a las preguntas de la letrada Virginia Masià, que ejerce la acusación particular, uno de los policías admitió que conocían desde el día anterior la agenda del presidente, incluida la comida en El Ventorro, aunque este encuentro formaba parte de la agenda privada del presidente. "¿En algún momento les dijeron que esa comida se podía suspender o estaba más o menos en el aire por las circunstancias de la emergencia que había?", se interesó la letrada. "No", respondió de forma escueta el policía.

Los letrados también se interesaron por el prescinde que hizo Carlos Mazón. "Cuando a usted el presidente les dice que se vuelvan al Palau de la Generalitat, ¿su oligación es acompañarles a la puerta y que esté todo seguro?". El agente respondió que "eso es lo ideal, pero si el presidente prescinde de nuestros servicios, eso se llama prescindir, nosotros informamos a nuestro superior, y ya nos dice que nos volvamos al Palau". Respecto a lo que les dijo exactamente, el Policía declaró que Mazón les dijo: "'Iros ya, que es muy tarde, no os preocupéis'. Obviamente tu insistes, 'presidente, que no pasa nada, da igual la hora'. insistes, 'No, tranquilo, iros'. Y ya está”.

"Nos dijo que nos vayamos al Palau y que ya nos dirán, no nos manda a casa. No da por terminada la jornada porque nos manda al Palau", aseguró el mismo agente a las preguntas del abogado Manolo Mata, que representa a la acusación popular de Acció Cultural del País Valencià (ACPV) y a un hombre lesionado durante la dana.

Los guardaespaldas desconocían con quién iba a reunirse Carlos Mazón. Y no era la primera vez que acudía al restaurante El Ventorro. Tampoco fue la primera vez que prescindía de sus servicios. "No, no era la primera vez", aseguró el Policía Nacional 79.480 en su declaración, cuya transcripción notificaron ayer. También admitieron, a preguntas del abogado de la acusación particular, Gabriel Rodríguez, que no recibieron ninguna alerta sobre la emergencia por la dana del 29 de octubre y que no se activó ningún tipo de protocolo específico de emergencia para proteger a la autoridad.

Como también contó Levante-EMV, los escoltas de Mazón desmontaron en sede judicial la versión mantenida por el exjefe del Consell y su equipo de comunicación: que siguió la evolución de la dana desde las 18 horas en el Palau de la Generalitat. Los tres guardaespaldas confirmaron que el entonces presidente de la Generalitat no llegó al Palau de la Generalitat hasta las 19.45 o 19.50 horas, según la transcripción a la que ha tenido acceso Levante-EMV . Un dato que confirma las informaciones adelantadas por Levante-EMV de que Mazón no llegó al Palau hasta poco antes de las 20 horas. En estos quince meses posteriores a la dana, Carlos Mazón ha cambiado hasta en ocho ocasiones de versión sobre lo que hizo la tarde del 29 de octubre.

La jueza de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, titular del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja acordó citarlos, junto su jefe y subinspector de policía (citado el 20 de de febrero), por haber estado asignados al presidente de la Generalitat durante el 29 de octubre de 2024, con especial interés entre lo que pasó entre las 15 y las 21 horas. La comparecencia de los escoltas del exjefe del Consell se acordó a petición del abogado de la acusación particular de una víctima de Algemesí, Ximo Esteve, y la acusación popular que ejerce Compromís, bajo la dirección letrada de Armando Galán.

Los tres esperaron toda la tarde en el Palau de la Generalitat, hasta que alrededor de las 19 o 19.15 horas salieron a repostar con sus coches. "Justo en ese momento llamaron al chófer para ir a recoger al presidente". Un mensaje que el chófer transmitió a los escoltas "a las 19.15 o 19.20 horas".

Aunque el entonces presidente de la Generalitat no llegó hasta las 19.45 horas o 19.50 horas, según los policías. Mazón llegó solo, caminando por la calle Caballeros hasta el Palau de la Generalitat, confirmaron dos de ellos. "Andando desde la Plaza de la Virgen". Al llegar, los escoltas lo esperaban en el patio Gótico. "Subo al despacho y nos vamos", coinciden en asegurar ambos que les dijo. Y poco antes de las 20 horas, salieron del Palau de la Generalitat hacia el Centro de Coordinación de Emergencias de l'Eliana.

En los dos coches de la comitiva del entonces presidente de la Generalitat, los tres escoltas viajaban en uno de sus vehículos. Y en el otro únicamente acompañaban a Mazón el chófer oficial y el consultor y politólogo, Josep Lanuza. De camino, recogieron a Maite Gómez, la jefa de prensa del entonces presidente de la Generalitat. Según sus testimonios, desde que llegó Mazón al Palau en ningún momento mostró nerviosismo o preocupación. Estaba "normal".

Al llegar a l'Eliana, al considerar el Centro de Coordinación de Emergencias "un sitio seguro" los escoltas ya no lo acompañaron, por lo que no pudieron escuchar nada de la emergencia. El servicio lo finalizaron cuando Mazón abandonó l'Eliana, a las dos de la madrugada del 30 de octubre. La jueza de la dana solicitó la identificación de los Policías Nacionales que prestaron servicio en el Centro de Coordinación de Emergencias de l'Eliana el día de la dana, cinco en total, que previsiblemente serán llamados a declarar.