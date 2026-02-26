Sigue la última hora de la muerte, velatorio y entierro de Antonio Tejero

Antonio Tejero ha muerto a los 93 años en casa de su hija en Alzira, donde recibía tratamiento hospitalario a domicilio del Hospital de la Ribera de este municipio valenciano.

En el momento del fallecimiento de Tejero, se encontraban en casa los seis hijos y algunos de sus nietos.

Tanatorio de Xàtiva

El velatorio se desarrolla en un tanatorio de Xàtiva desde donde el cadáver será traslado a otra instalación funeraria de ese municipio, el Crematorio la Costera, para proceder a su incineración. Allí se celebrará a las 19:00 horas una misa funeral.

Domicilio familiar de su hija

Antonio Tejero vivía en un domicilio familiar situado en un complejo residencial situado a las afueras de Alzira, en un tercer piso con una amplia terraza, ocupada esta noche por numerosos familiares y amigos de la familia del ex teniente coronel. Había silencio, respeto y discreción en el domicilio de la familia Tejero en Alzira.

La muerte de Tejero se ha producido dos días después del 45 aniversario del 23F y el mismo día en que el Gobierno ha desclasificado los documentos relacionados con el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.

Comienzan a llegar los asistentes al funeral de Tejero Cuando apenas faltan 45 minutos para que comience el funeral por Tejero, varios asistentes ya se han acercado hasta el tanatorio. Entre ellos, José Luis Roberto

Solo la familia en el velatorio de Tejero, con mucha expectación mediática y curiosos El velatorio del ex teniente coronel que protagonizó el intento de golpe de Estado hace 45 años, Antonio Tejero, ha generado este jueves gran expectación mediática ante el tanatorio de Xàtiva que acoge la capilla ardiente, a la que solo ha entrado la familia y alguna persona del círculo más cercano, pese a que se ha acercado algún curioso. Lee toda la información aquí

Feijóo pide al Gobierno que aclare su postura sobre si Juan Carlos I debe volver a España El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este jueves al Gobierno que aclare su postura sobre si Juan Carlos I debe volver a España, después de que el Ejecutivo haya afirmado que esta decisión le corresponde exclusivamente al rey emérito. "El Gobierno debería decir qué es lo que piensa y aclarar su postura. Lo que no vale es que el Gobierno no tenga opinión, nosotros sí tenemos opinión", ha afirmado en unas breves declaraciones a medios a su salida del Congreso. La desclasificación de los papeles sobre el golpe de Estado del 23F ha abierto este jueves un debate sobre la posibilidad de que vuelva a España el rey Juan Carlos I, que reside desde 2020 en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos), a donde se trasladó ante la creciente presión por las investigaciones sobre sus finanzas.

Patronal y sindicatos no rechazan una vuelta de Juan Carlos I tras desclasificar el 23F Los agentes sociales no rechazan un regreso de Juan Carlos I tras la desclasificación de los papeles del 23F, aunque han coincidido en señalar que si se ha ido ha sido por su voluntad, y que nada le impide volver. Preguntados en una mesa redonda en Toledo, en el V Foro Económico organizado por El Español, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha resaltado que "nadie ha juzgado al rey emérito por el 23F", y que "se ha ido porque ha querido irse y viene a España cuando quiere", antes de concluir: "Me parece fantástico que la gente viva donde quiera y, si puede, muera donde quiera". Por su parte, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha apuntado que "no se le ha obligado a irse", y ha agregado que el rey emérito esté "donde considere que tiene que estar y que responda de lo que tiene que responder".

El historiador Julián Casanova cree "clarísimo que faltan documentos importantes" del 23F El historiador Julián Casanova ve "clarísimo" que incluso después de la desclasificación de los papeles del 23F "faltan documentos importantes en torno a por qué nadie se enteró, al parecer, en las altas esferas de esa conspiración, empezando por el rey Juan Carlos". En una entrevista con EFE tras hacer público el Gobierno 153 documentos sobre la intentona golpista de 1981, Casanova, catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza, advierte de que "en la historia los que deciden clasificar los documentos deciden qué documentos clasificar" y cuáles "destruir".

Marga Vázquez El presidente del BBB, Iñigo Ansola, interviene tras la Asamblea Territorial del PNV de Bizkaia, en Sabin Etxea, a 23 de noviembre de 2024, en Bilbao / David de Haro - Europa Press Íñigo Ansola, presidente del PNV en Vizcaya: "Tejero era el único testigo que podía conocer realmente lo que ocurrió el 23F" El presidente del PNV en Vizcaya, Iñigo Ansola, ha llamado la atención sobre que se hayan desclasificado los papeles del 23F el día en el que muere el exteniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero, el "único testigo" que podía conocer "realmente" lo que ocurrió.

Marga Vázquez Las cenizas de Tejero descansarán en la iglesia de Torre del Mar, en Vélez-Málaga El funeral del ex teniente coronel Antonio Tejero, protagonista del golpe de estado del 23F y fallecido este pasado miércoles, tendrá lugar en la tarde de este jueves en Xàtiva y la familia quiere después depositar sus cenizas en la iglesia del núcleo de Torre del Mar, en el municipio malagueño de Vélez-Málaga, donde pasó temporadas. Así lo han indicado a Europa Press fuentes cercanas a la familia de Tejero, que han confirmado que la primera intención es que los restos del golpista sean trasladados al referido lugar, si bien no han podido precisar cuándo se producirá esto. La parroquia de San Andrés Apóstol, de Torre del Mar, dispone de su propio espacio de columbarios, donde la familia de Tejero tiene una propiedad y donde, precisamente, reposan las cenizas de su mujer, Carmen Díez, ha señalado a Europa Press el sacerdote de esta iglesia. Por esta razón, y debido también a que un hijo de Tejero es sacerdote, no es necesario una comunicación oficial a la parroquia para llevar allí los restos mortales.

Marga Vázquez El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, en Talavera. / DAVID ESTEBAN GONZALEZ/JCCM García-Page: "Es una buena coincidencia que ha muerto Tejero y las teorías de la conspiración contra Juan Carlos I" El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha mostrado hoy su satisfacción por el hecho de que, con la desclasificación de los documentos sobre el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, han muerto las "teorías de conspiración contra el rey Juan Carlos". En su intervención en el V Foro Económico organizado por El Español de Castilla-La Mancha, el presidente castellanomanchego ha hecho alusión a la coincidencia de que este miércoles muriera Antonio Tejero y se desclasificaran los documentos sobre el 23F, ante lo cual ha señalado que "un fallecimiento nunca es celebrable desde el punto de vista personal", pero "es una buena coincidencia" que ha muerto Tejero y, al tiempo, las teorías de la conspiración contra el rey Juan Carlos.

Marga Vázquez Elma Saiz, ministra de Inclusión y Seguridad Social, critica que Tejero haya muerto sin arrepentirse del golpe La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha criticado que el exteniente coronel Antonio Tejero, protagonista del intento de golpe de Estado, haya fallecido sin arrepentirse de lo que hizo. Sobre la desclasificación de los papeles del 23F, Saiz dice que "España cumple una deuda histórica con la memoria histórica y con la transparencia, al poner al servicio de la ciudadanía toda la información".