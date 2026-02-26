Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez MagdalenaNueva tienda PorcelanosaDesalojo escape gasPrograma oficial Magdalena 2026Jubilados proyecto eólico
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Sigue la última hora de la muerte, velatorio y entierro de Antonio Tejero

El velatorio se desarrollará en un tanatorio de Xátiva desde donde el cadáver será traslado a otra instalación funeraria de ese municipio, el Crematorio la Costera

Antonio Tejero, en el Congreso, el 23-F.

Antonio Tejero, en el Congreso, el 23-F. / MANUEL P. BARRIOPEDRO

Marga Vázquez

Antonio Tejero ha muerto a los 93 años en casa de su hija en Alzira, donde recibía tratamiento hospitalario a domicilio del Hospital de la Ribera de este municipio valenciano.

En el momento del fallecimiento de Tejero, se encontraban en casa los seis hijos y algunos de sus nietos.

Tanatorio de Xàtiva

El velatorio se desarrolla en un tanatorio de Xàtiva desde donde el cadáver será traslado a otra instalación funeraria de ese municipio, el Crematorio la Costera, para proceder a su incineración. Allí se celebrará a las 19:00 horas una misa funeral.

Domicilio familiar de su hija

Antonio Tejero vivía en un domicilio familiar situado en un complejo residencial situado a las afueras de Alzira, en un tercer piso con una amplia terraza, ocupada esta noche por numerosos familiares y amigos de la familia del ex teniente coronelHabía silencio, respeto y discreción en el domicilio de la familia Tejero en Alzira.

Noticias relacionadas

La muerte de Tejero se ha producido dos días después del 45 aniversario del 23F y el mismo día en que el Gobierno ha desclasificado los documentos relacionados con el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Estos son los municipios de la Comunitat Valenciana que ya han cancelado o aplazado la Cabalgata por la Borrasca Francis
  2. Estos son los 12 días festivos del 2026 en Castellón: habrá dos macropuentes
  3. Francisco, ingresado de urgencia
  4. PP y Vox pactan permitir instalaciones comerciales y de ocio en suelo no urbanizable
  5. La prueba de C1 de valenciano se elimina de los procesos selectivos
  6. La ‘start-up’ del aeropuerto de Castellón Arkadia Space lleva al espacio su sistema de propulsión con combustible verde pionero en Europa
  7. El Ventorro no quiere selfies
  8. La cuarentena fallera del president: Mazón culmina unas Fallas sin pisar la calle

Sigue la última hora de la muerte, velatorio y entierro de Antonio Tejero

Sigue la última hora de la muerte, velatorio y entierro de Antonio Tejero

La ministra de Vivienda exige a Pérez Llorca que examine la adjudicación de pisos protegidos en toda la Comunidad Valenciana

La ministra de Vivienda exige a Pérez Llorca que examine la adjudicación de pisos protegidos en toda la Comunidad Valenciana

Carlos Mazón a sus escoltas antes de entrar al Ventorro el día de la dana: “Iros ya, que es muy tarde, no os preocupéis"

Carlos Mazón a sus escoltas antes de entrar al Ventorro el día de la dana: “Iros ya, que es muy tarde, no os preocupéis"

Fallece el técnico que contradijo a Pradas y confirmó que a las 18.36 ya se trabajaba en el Es Alert

Fallece el técnico que contradijo a Pradas y confirmó que a las 18.36 ya se trabajaba en el Es Alert

Las "negligencias" de Mazón en la dana por las que la jueza pide investigarlo

Las "negligencias" de Mazón en la dana por las que la jueza pide investigarlo

La jueza ve en los mensajes del exjefe de gabinete de Mazón a Pradas "órdenes" sobre el Es-Alert

La jueza ve en los mensajes del exjefe de gabinete de Mazón a Pradas "órdenes" sobre el Es-Alert

¿Por qué la jueza pide ahora que se investigue a Mazón tras un año de instrucción?

¿Por qué la jueza pide ahora que se investigue a Mazón tras un año de instrucción?

Bernabé, sobre la posible investigación a Mazón: “Si el PP no le pide el acta, será parte de toda esta estafa”

Bernabé, sobre la posible investigación a Mazón: “Si el PP no le pide el acta, será parte de toda esta estafa”
Tracking Pixel Contents