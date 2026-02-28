Dossier CV
Migrantes con "papeles" tras 25 años: "No venimos a quitarle el trabajo a nadie"
Naira Ortiz (Venezuela), Mohamed Mboirick (Mauritania) y Flor Rodríguez (Ecuador) explican cómo les cambió la vida tras un proceso similar al que ahora prepara el Gobierno y que critican PP y Vox
Aplauden el proceso de regularización extraordinaria que prepara el Gobierno de Pedro Sánchez porque ellos pasaron por lo mismo hace 25 años, con la regularización masiva de 2001 en España, impulsada por el gobierno popular de José María Aznar. Y solo tienen buenas palabras, tanto de aquel proceso como del que está en trámite. Se llaman Naira Ortiz (Venezuela), Mohamed Mboirick (Mauritania) y Flor Rodríguez (Ecuador) y quieren lanzar un mensaje claro ante un proceso que critican PP y Vox, a pesar de que fue con el PP en el Gobierno cuando su vida cambió.
"Me gustaría decirle a quien critica el proceso de regularización extraordinaria que no tengan miedo. No venimos a quitarles el trabajo. Nuestras manos son igual que las de ellos y vamos a ayudar a levantar este país, pero legal, sin dinero sucio, con un dinero reglamentado. Nosotros los latinos hablamos el mismo idioma y nos entendemos", asegura Flor. La mujer, que llegó a España tras divorciarse en su país de origen afirma que tuvo trabajo al mes de llegar a Valencia en el sector hogar cuidados. "Tener la documentación en regla significa aportar al sistema, mejorar", destaca.
Conseguir lo papeles significó libertad
Para Mohamed Mboirick, conseguir los papeles significó "libertad". "No se puede describir con palabras lo que significa para un migrante que vive y trabaja aquí conseguir la documentación que le permite vivir en libertad. No esconderse. Es un cambio de vida brutal", asegura. Por ello, aplaude el proceso que ahora tramita el Gobierno y solicita que no tenga "muchas trabas burocráticas". "La nueva regularización afecta a muchísima gente joven y ellos son el futuro. Espero que el proceso no sea muycomplicadoo porque al final se trata de personas que ya están aquí, que ya trabajan aquí pero de forma irregular. ¿Qué aporta la economía sumergida? Mejor cotizar y aportar al sistema", explica un hombre que lleva en España 25 años y tiene cotizados más de 23. "Solo el tiempo que estuve irregular no figura, claro", afirma.
Naira Ortiz recuerda perfectamente el día que fue a sumarse al proceso de regularización extraordinaria. "Hubo disturbios racistas y ataques contra la población inmigrante en El Ejido y cuando anunciaron el proceso de regularización por arraigo, yo decidí irme a las 3 de la mañana, me acuerdo perfectamente. Estaba viviendo en Elx y y lo único que me pidieron fue mi pasaporte. A los tres días tuve mi papel y mi vida cambió para siempre", recuerda.
Suscríbete para seguir leyendo
- Estos son los municipios de la Comunitat Valenciana que ya han cancelado o aplazado la Cabalgata por la Borrasca Francis
- Estos son los 12 días festivos del 2026 en Castellón: habrá dos macropuentes
- Francisco, ingresado de urgencia
- PP y Vox pactan permitir instalaciones comerciales y de ocio en suelo no urbanizable
- La prueba de C1 de valenciano se elimina de los procesos selectivos
- La ‘start-up’ del aeropuerto de Castellón Arkadia Space lleva al espacio su sistema de propulsión con combustible verde pionero en Europa
- El Ventorro no quiere selfies
- La cuarentena fallera del president: Mazón culmina unas Fallas sin pisar la calle