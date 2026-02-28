Migrantes con "papeles" tras 25 años: "No venimos a quitarle el trabajo a nadie"

Aplauden el proceso de regularización extraordinaria que prepara el Gobierno de Pedro Sánchez porque ellos pasaron por lo mismo hace 25 años, con la regularización masiva de 2001 en España, impulsada por el gobierno popular de José María Aznar. Y solo tienen buenas palabras, tanto de aquel proceso como del que está en trámite. Se llaman Naira Ortiz (Venezuela), Mohamed Mboirick (Mauritania) y Flor Rodríguez (Ecuador) y quieren lanzar un mensaje claro ante un proceso que critican PP y Vox, a pesar de que fue con el PP en el Gobierno cuando su vida cambió.

"Me gustaría decirle a quien critica el proceso de regularización extraordinaria que no tengan miedo. No venimos a quitarles el trabajo. Nuestras manos son igual que las de ellos y vamos a ayudar a levantar este país, pero legal, sin dinero sucio, con un dinero reglamentado. Nosotros los latinos hablamos el mismo idioma y nos entendemos", asegura Flor. La mujer, que llegó a España tras divorciarse en su país de origen afirma que tuvo trabajo al mes de llegar a Valencia en el sector hogar cuidados. "Tener la documentación en regla significa aportar al sistema, mejorar", destaca.

Conseguir lo papeles significó libertad

Para Mohamed Mboirick, conseguir los papeles significó "libertad". "No se puede describir con palabras lo que significa para un migrante que vive y trabaja aquí conseguir la documentación que le permite vivir en libertad. No esconderse. Es un cambio de vida brutal", asegura. Por ello, aplaude el proceso que ahora tramita el Gobierno y solicita que no tenga "muchas trabas burocráticas". "La nueva regularización afecta a muchísima gente joven y ellos son el futuro. Espero que el proceso no sea muycomplicadoo porque al final se trata de personas que ya están aquí, que ya trabajan aquí pero de forma irregular. ¿Qué aporta la economía sumergida? Mejor cotizar y aportar al sistema", explica un hombre que lleva en España 25 años y tiene cotizados más de 23. "Solo el tiempo que estuve irregular no figura, claro", afirma.

Naira Ortiz recuerda perfectamente el día que fue a sumarse al proceso de regularización extraordinaria. "Hubo disturbios racistas y ataques contra la población inmigrante en El Ejido y cuando anunciaron el proceso de regularización por arraigo, yo decidí irme a las 3 de la mañana, me acuerdo perfectamente. Estaba viviendo en Elx y y lo único que me pidieron fue mi pasaporte. A los tres días tuve mi papel y mi vida cambió para siempre", recuerda.