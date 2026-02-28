Uno de cada cinco residentes de la Comunitat es ya extranjero

Uno de cada cinco residentes de la Comunitat Valenciana es ya extranjero. La regulación de migrantes anunciada por el Gobierno central en un contexto internacional de auge de los discursos xenófobos, con la imposición de cada vez más trabas a los extranjeros en muchos países, ha puesto de manifiesto el cambio que ha experimentado España en el último cuarto de siglo.

El fenómeno de la inmigración ha convertido las ciudades en un mosaico intercultural y la Comunitat Valenciana es un ejemplo muy representativo de ello. En 2000 los extranjeros eran solo el 3,8 %, con 156.207 foráneos para una población total de 4,1 millones de habitantes.

25 años después, la región ha crecido en 1,3 millones de habitantes (+32 %), de los que 900.000 son extranjeros, por lo que el grueso de este aumento (el 69 %) se debe a la inmigración.

Así, el 19,5 % de los residentes en la autonomía, a fecha 1 de enero de 2025 según el Instituto Nacional de Estadística (INE), son ya extranjeros. Son 1.055.925 de una población total de 5.425.182. Unas cifras que no solo incluyen a los establecidos legalmente, sino también a buena parte de los que están en situación irregular.

Los cálculos más recientes que manejan entidades sociales e investigadores de la Universitat de València (UV) y la Universidad de Alicante, apuntan que en la Comunitat hay cerca de 100.000 personas en situación irregular que podrían beneficiarse de la iniciativa impulsada por el Gobierno central. Una cifra que surge de combinar el padrón municipal, las estadísticas del INE sobre población extranjera no comunitaria y regularizaciones pasadas. La cifra en toda España se situaría sobre las 840.000 personas.

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido El peso de migración en las provincias españolas

Su mayor peso se registra en la provincia de Alicante, donde se ubican los 25 municipios con mayor porcentaje de extranjeros, sobre todo ingleses, 15 de ellos con mayoría foránea

Si se tiene en cuenta la evolución de los últimos cinco años, la población ha crecido en 357.000 habitantes (+7 %) , de los que 300.000 corresponden a inmigrantes, y solo 56.000 a los nacionales (1,3 %). Es decir la presencia foránea ha aumentado en un 40 % respecto a 2021.

En el contexto nacional, la autonomía es la segunda que más porcentaje de su población es extranjera, con el 19,5 %, solo por detrás de Baleares, que alcanza un 21,7 %. La tercera es Cataluña con el 18,9 %. Eso sí, por provincias es Alicante la primera, con un 24,5 % de su población, siendo la segunda Almería con el 23,3 y Girona la tercera con el 21,9. Castellón tiene un 18,9 % (la séptima de España) y Valencia un 15,9 % (duodécima).

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido Descripción de la pirámide poblacional en la Comunidad Valenciana.

Carlos Gómez Gil, doctor en Sociología y profesor titular de la UA, especialista en migraciones y desarrollo, y con una trayectoria de tres décadas en el estudio e intervención sobre procesos migratorios, especialmente de la autonomía, señala que este fenómeno responde por una parte a la apertura al turismo de masas durante el franquismo, así como a que la Comunitat “tiene unas condiciones de vida muy agradables, con una población que facilita los procesos de acogida y unos servicios públicos que han desempeñado un papel fundamental en aspectos clave como la sanidad, la educación y la atención social”.

A diferencia de lo ocurrido en otros países, hemos protagonizado procesos de acogida, de incorporación y convivencia razonablemente aceptables de los que podemos sentirnos orgullosos como sociedad Carlos Gómez Gil — Doctor en Sociología y profesor titular de la UA, especialista en migraciones y desarrollo

Así, destaca que “a diferencia de lo ocurrido en otros países, hemos protagonizado procesos de acogida, de incorporación y convivencia razonablemente aceptables de los que podemos sentirnos orgullosos como sociedad. Por ello sorprende que, desde el desconocimiento y el odio, se trate de extender el desprecio sobre los inmigrantes, como hace la extrema derecha”.

Nacionalidades

En cuanto a las nacionalidades, destaca la presencia de la comunidad latina (Colombia es la principal nacionalidad extranjera y Venezuela la séptima), la magrebí (la marroquí en la segunda y la argelina la novena) y la europea (Rumanía es la tercera, Reino Unido la cuarta, Ucrania la quinta, Italia la sexta y Rusia la octava).

Y hay que destacar que en cinco años se ha triplicado la población colombiana y ucraniana, y duplicado la venezolana, argelina y peruana. Así, esto es “un claro reflejo de las numerosas crisis que atraviesan los países en el mundo”, con la inestabilidad que viven por ejemplo estos cinco países, ha apuntado Gómez Gil.

Los residentes de Colombia se han incrementado en la autonomía en 79.518, pasando de 43.748 a 123.266, representando el 11,8 % de los extranjeros y el 2,3 % del total de la población; los de Ucrania en 39.339, de 21.546 a 60.885, son el 5,8 % de los foráneos y el 1,1 % de los residentes totales; los de Venezuela se han incrementado en 24.928, de 21.242 a 46.170, constituyendo el 4,4 % de los extranjeros y el 0,8 % de la población.

En Castelló y Valencia hay más variedad de nacionalidades predominantes al margen del Reino Unido, destacando los colombianos, rumanos y marroquíes

También destacan los de Italia en 18.206, de 30.310 a 48.516, siendo el 4,6 % de los inmigrantes y el 0,9 % de los residentes; los de Marruecos han aumentado en 17.180, de 87.331 han pasado a 104.511, constituyendo el 9,9 % de los extranjeros y el 1,9 % de la población; y los de Rusia han subido en 14.870, de 22.133 a 37.003, siendo el 3,5 % de los foráneos y el 0,7 % de los residentes de la Comunidad.

En cambio, la comunidad inglesa ha descendido, influenciada por el Brexit consumado en 2020, reduciéndose en 7.202 personas, pasando los residentes del Reino Unido de 86.879 a 79.677, aunque siguen siendo el 7,5 % de la población extranjera y el 1,5 % de los residentes. Y la rumana, pese a ser la tercera más numerosa, también ha bajado en 2.611 personas, hasta las 99.768, siendo el 9,4 % de los foráneos y el 1,8 % de la población total.

Peso por provincias

Por provincias, los extranjeros tienen un mayor peso en Alicante, donde son uno de cada cuatro habitantes (el 24,5 %), mientras que en Castellón son un 18,9 % y Valencia un 15,9 %.

Como es lógico, las grandes ciudades concentran el mayor número de foráneos, con València con 163.356 extranjeros (el 19,4 % de los empadronados en la capital del Turia), Alicante con 76.685 (21 %), Torrevieja con 49.699 (49,5 %), Castelló con 39.000 (21,2 %) y Elche con 35.421 (14,4).

Pero llama la atención que los 25 municipios con mayor porcentaje de extranjeros de la región están en Alicante, con 15 localidades con más foráneos que españoles, y con predominio aplastante de los ingleses frente a otras nacionalidades, algo que el doctor en Sociología de la UA vincula al turismo de masas iniciado durante el franquismo, con Benidorm como buque insignia.

En cambio en Valencia y Castellón los municipios con más extranjeros son más variados sobre la nacionalidad predominante, con rumanos, ingleses, colombianos, marroquíes...

Es más, de los 50 con mayor porcentaje de extranjeros, Alicante tiene 45 y Castellón 5, siendo el primero de ellos del Oropesa, en la posición 31. El primer municipio de la provincia de Valencia está en el puesto 52, Zarra.

Top 25

Así, Rojales, en la Vega Baja alicantina, es la localidad con un mayor porcentaje de extranjeros, con un 68,1 %, 11.914 de los 17.488 censados. Y de ellos más de 5.000 son ingleses. Le siguen San Fulgencio y Daya Vieja en la misma comarca. La primera con un 66,8 % de extranjeros (6.616), de los que casi la mitad son ingleses. En la segunda con el 63,3 % (452 de sus 714 empadronados).

En ese top 25, solo hay cuatro donde los predominantes no son ingleses: Calp (los colombianos son el 10,7 % de los extranjeros), Finestrat (los rusos son el 15,9 % de los foráneos), Torrevieja (el 16,5 % son ucranianos) y Els Poblets (el 29,7 % de los foráneos son alemanes).

En cuanto a Valencia, Zarra es donde mayor porcentaje de extranjeros hay, con un 28,3 % (108 foráneos de 381), con predominio inglés (62); seguida de Teresa de Cofrentes con un 26,4 % (163 de 618 residentes) y mayoría inglesa (78); y Gandia, con un 26 % (21.521 de los 82.909), con predominio de los colombianos entre los extranjeros, con 2.710.

Otras poblaciones donde entre los extranjeros hay predominio distinto al inglés son Sempere (búlgaros), Oliva (rumanos), Xirivella (colombianos), Massalavés (marroquíes), Montroi (rumanos) y Cullera (colombianos).

Y respecto a Castellón, en Oropesa son el 39,5 % de la población (4.926 extranjeros), con predominio de los rumanos (952); seguida de Alcalà de Xivert con un 31,8 % (2.381), con mayoría marroquí; y San Jordi con un 31,6 % (485 foráneos), con predominio inglés (80 personas).

En esta provincia destacan también Peñíscola, con predominio entre los extranjeros de los marroquíes, La Mata de Morella (Marruecos), Cervera del Maestre (Alemania), Torreblanca (Rumanía), Benicarló (Marruecos), Vall d’Alba (Rumanía) y Olocau del Rey (Colombia).

Este gráfico muestra el porcentaje de extranjeros en la Comunidad Valenciana. Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido.

Por comarcas

Si atendemos a la distribución por comarcas, según los datos que refleja la Generalitat, el mayor porcentaje de población extranjera se da en la Marina Alta (38,9 %), la Vega Baja (38,6 %) y la Marina Baixa (34,9 %) Estas tres comarcas, situadas en Alicante, son las únicas en las que más de un tercio de su población es de nacionalidad extranjera.

Por otro lado, las comarcas con menor proporción de población extranjera son el Alto Mijares (9,5 %) en Castellón, el Valle de Cofrentes-Ayora (9,7 %) en Valencia y Alto Vinalopó (10 %) en Alicante.

Empleo

En cuanto a los sectores productivos donde su presencia es más relevante en la Comunitat, la mayoría de extranjeros están en el sector comercio y hostelería, con 163.209 (31,28 % del total de extranjeros ocupados), según la Encuesta de Población Activa (EPA) del INE del último trimestre de 2025; le sigue la construcción con 74.708 (14,3 %); otros servicios, que incluyen empleo doméstico, actividades artísticas y de entretenimiento, reparaciones, peluquerías/estética, servicios personales..., con 67.037 (12,8 %); finanzas, inmobiliarias y profesionales con 56.422 (10,8 %); y el sector que agrupa el transporte y almacenamiento con el de información y comunicaciones con 52.013 foráneos (10 %).

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido Gráfico interactivo sobre la tasa de empleo.

En la agricultura los extranjeros representan el 50 % de los trabajadores, y también son muy relevantes en la construcción, tareas del hogar y en comercio-hostelería

Pero si se tiene en cuenta su peso dentro del global del sector, su presencia es vital en la agricultura, ya que son “solo” 25.000 extranjeros, pero representan la mitad de sus trabajadores (50,5 % del total de agricultores). Otros sectores donde la mano de obra extranjera es muy importante es el de la construcción (38,8 %), otros servicios (38,3 %), comercio y hostelería (26,5 %) y transporte-comunicaciones (25,9 %).

Del mismo modo los extranjeros presentan una tasa de empleabilidad de casi el 56 %, cuatro puntos por encima de los nacionales.

Gómez Gil ha explicado respecto a la importancia de la comunidad inmigrante para la economía de la Comunitat que “las estadísticas son contundentes al demostrar la importancia fundamental de los inmigrantes en sectores clave como la agricultura, la construcción, el turismo, la hostelería, los cuidados y los servicios domésticos. Todos ellos se han convertido en la columna vertebral de nuestra economía y su avance ha sido posible, desde hace tiempo, gracias a la incorporación masiva de trabajadores extranjeros, aunque en muchos casos en condiciones de precariedad y penosidad”.

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido Gráfico que muestra la distribución de extranjeros por sectores de actividad.

Criminalidad

Del mismo modo, la criminalidad de extranjeros, un tema que suele emplearse en los discursos xenófobos, también ha crecido… como es también lógico al experimentar un gran crecimiento poblacional.

Las estadísticas son contundentes al demostrar la importancia fundamental de los inmigrantes en sectores clave como la agricultura, la construcción, el turismo, la hostelería, los cuidados y los servicios domésticos Carlos Gómez Gil — Doctor en Sociología y profesor titular de la UA, especialista en migraciones y desarrollo

En 2020 hubo 14.024 detenidos/investigados extranjeros, el 30,7 % del total, mientras que en 2024 fueron 26677, el 39,3 %, último dato disponible en el Portal Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior.

Otra estadística sobre delincuencia es la del INE que refleja que en 2024 hubo en la Comunitat Valenciana en total 59.225 condenados con sentencia firme. De ellos 40.645 fueron españoles y el resto, 18.580 personas, extranjeros, lo que representa el 31,4 % del total.

En este aspecto, el experto en migraciones ha advertido que “al hablar de delincuencia hay que ser sumamente rigurosos para no alimentar bulos ni desinformaciones, ya que se multiplican los mensajes falsos e interesados”.

El 40 % de los detenidos o investigados en la Comunitat son foráneos así como el 31 % de los condenados con sentencia firme

Así, apunta que “por un lado, habría que diferenciar por tipología de delitos y su naturaleza, al tiempo que debemos tener cuidado para no mezclar detenciones con condenas, estableciendo tasas de comparación estandarizadas”.

Y ha destacado que “desde esta perspectiva, los datos insisten en destacar un descenso de la tasa de criminalidad en la población extranjera, que con datos del INE a nivel nacional habría pasado de 49,4 delitos por cada 1.000 habitantes hace 20 años a 40,6 en 2025, a pesar de que la población extranjera habría pasado en este mismo período de 3,7 a 7,2 millones de personas”, recordando que “nuestras ciudades se encuentran entre las más seguras a nivel europeo según estadísticas internacionales”.

“Otra cosa es la presencia de redes criminales muy poderosas que se establecen en este territorio, redes de tráfico de personas, incluso aquellos delincuentes itinerantes que se desplazan por ciudades europeas, que entiendo son prioridades de las fuerzas de seguridad, como demuestran las actuaciones llevadas a cabo”, ha añadido Gómez Gil.

Trabajadores sociales

Desde el Colegio Oficial de Trabajo Social de Alicante (Cotsa) han explicado que la migración de los últimos años “proviene en su mayoría de América latina, Colombia sobre todo, y Venezuela por los últimos acontecimientos políticos del país. Desde la guerra de Ucrania también hemos visto muchas personas de Ucrania y países del Este como Rusia o Georgia. Del norte de África provienen de Argelia y Marruecos en su mayoría y de África subsahariana, Senegal y Nigeria”.

Los trabajadores sociales destacan la llegada de muchos extranjeros con estudios superiores, universitarios y bachiller

Y han apuntado que “en los últimos años ha aumentado el número de mujeres que llegan respecto a años anteriores, porque la probabilidad de empleo es mayor, aun estando en situación administrativa irregular”.

Una trabajadora social del Cotsa ha destacado que “es sorprendente la población que llega de todos estos países con estudios superiores, universitarios y bachiller”, orientándoles a la homologación de títulos y el acceso a recursos de formación.

Respecto a escolarización de menores migrantes, “solo se necesita un mínimo de documentación como el pasaporte, la tarjeta sanitaria, y el padrón y aun cuando no lo hay, siempre se puede acceder”, explican las mismas fuentes.

Por otra parte, la asistencia sanitaria es universal, por lo que “si se está en situación administrativa irregular se puede acceder con un mínimo de estancia en España de tres meses y el padrón de la Comunidad Valenciana, aunque sea de un día”, destacando que “siempre se valora si no se cumplen requisitos en el caso de menores, embarazadas, solicitantes de protección internacional y otros colectivos o personas con patologías graves”, apuntando que “las unidades de trabajo social de los centros de salud son fantásticas”.

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido Sistema de acogida

Menores no acompañados

Por otra parte, en los últimos años la autonomía ha experimentado un gran aumento de llegadas de niñas, niños y adolescentes migrantes sin referente familiar. Unos menores no acompañados que de forma despectiva han sido calificados por la ultraderecha como “menas”.

Este crecimiento exponencial de los últimos años ha saturado los centros de acogida y ha sido objeto de polémica política por el anuncio de envío de 571 menores de Canarias, de los cuales no ha trascendido la cifra de los que ya han sido reubicados en la región.

Con motivo de esto y dado que las instalaciones de la Generalitat se encuentran colapsadas, a un 160 % de la capacidad, la Conselleria de Servicios Sociales abrió el pasado octubre un centro de acogida temporal en la localidad alicantina de Muro, en la linde con Valencia, con capacidad para 60 personas.

La Generalitat no ha podido facilitar datos actualizados de la atención de estos menores. El último fue en octubre, con 528 migrantes no acompañados, una cifra “muy por encima de las 300 plazas autorizadas”, según manifestaron entonces desde la conselleria. En 2025 se atendieron, hasta esa fecha, a un total de 945 menores, frente a los 912 atendidos en todo 2024.