Los tres diarios valencianos de Prensa Ibérica lanzan una nueva edición de la revista «Mujeres Influyentes» por el 8M

Con motivo del Día Internacional de la Mujer -celebrado cada 8 de marzo-, las tres cabeceras valencianas de Prensa Ibérica -Levante-EMV, Información y El Periódico Mediterráneo-, vuelven a lanzar su revista especial «Mujeres Influyentes», una iniciativa que regresa para poner en valor el talento que reside a lo largo y ancho del territorio y resaltar el liderazgo femenino que prolifera en la Comunitat Valenciana.

A través de un completo recorrido por diversas esferas profesionales y sociales -que van desde cultura hasta acción social, pasando por empresa, política, ciencia, medicina, deporte y ámbito jurídico- esta edición reúne las historias y perfiles de más de 300 mujeres influyentes que constituyen todo un ejemplo para los jóvenes -y no tan jóvenes-. Asimismo, la colección contará con la participación de organizaciones que trabajan día a día por conseguir la igualdad, reforzando de esta manera su vocación reivindicativa.

Mesa de Liderazgo Femenino

La revista se presentará por primera vez el próximo 6 de marzo, durante la tercera edición del Encuentro de Liderazgo Femenino que organiza Levante-EMV y que, como cada año, será acogido por el balcón fallero del diario. En el mismo encuentro se dará voz a invitadas de renombre que compartirán su trayectoria en el marco de una fecha tan señalada como lo es el 8M.