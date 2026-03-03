Las compañías aéreas ya recomiendan a sus clientes solicitar cambios de fecha o el reembolso de los billetes ante el cierre del espacio aéreo en Oriente Medio

Los valencianos que en los próximos días tuvieran un vuelo con destino o escala en aeropuertos como los de Doha (Catar) o Dubái (Emiratos Árabes) ya tienen la opción de gestionar un cambio de fechas para sus viajes o de solicitar el reembolso de sus billetes ante el cierre del espacio aéreo en Oriente Medio tras el ataque a Irán por parte de EE UU e Israel. Compañías como Qatar Airways han enviado comunicaciones a sus clientes con las opciones ante la imposibilidad de sobrevolar el cielo de la región.

"Las operaciones de vuelo de Qatar Airways permanecen suspendidas temporalmente debido al cierre del espacio aéreo catarí. Qatar Airways reanudará sus operaciones una vez que la Autoridad de Aviación Civil de Qatar anuncie la reapertura segura del espacio aéreo catarí. Se proporcionará más información el 4 de marzo a las 09:00 hora de Doha (06:00 UTC). Si tiene una reserva confirmada con fecha de viaje entre el 28 de febrero y el 10 de marzo de 2026, puede optar a cambios de fecha gratuitos hasta 14 días después de la fecha de viaje original, o al reembolso del importe no utilizado de su billete", han escrito desde la aerolínea catarí a aquellos usuarios que les habían comprado un pasaje para los próximos días.

Las compañías hacen frente a una de sus mayores crisis: "Estamos recibiendo un gran volumen de llamadas, por lo que los tiempos de espera podrían ser más largos de lo habitual. Contáctenos solo si viaja en las próximas 48 horas", piden desde Qatar Airways.

El aeropuerto de Dubái es otro de los puntos que más escalas internacionales recibe de pasajeros hacia países asiáticos. Desde la aerolínea Emirates ya ha comenzado a operar "un número limitado de vuelos". "Estamos dando prioridad a los clientes con reservas anteriores, y Emirates se pondrá en contacto directamente con aquellos a los que se les haya cambiado la reserva para viajar en estos vuelos limitados. No vaya al aeropuerto a menos que se le haya notificado", pide la compañía.

"El resto de vuelos -añaden- permanecen suspendidos hasta nuevo aviso. Emirates continúa al tanto de la situación y desarrollaremos nuestro calendario de operaciones en consecuencia. Publicaremos las novedades en nuestro sitio web y en nuestros canales oficiales de redes sociales. Nos gustaría agradecer a nuestros clientes su comprensión y paciencia. La seguridad y la protección de nuestros pasajeros y nuestra tripulación son nuestra mayor prioridad", concluyen.

Las compañías aéreas aseguran que "la situación sigue cambiando y se evalúa continuamente". "Recomendamos a todos los clientes que comprueben el estado de su vuelo, revisen las últimas noticias y revisen su correo electrónico para ver si hay alguna notificación sobre cambios o cancelaciones en sus vuelos antes de acudir al aeropuerto", explican desde Emirates. La aerolínea de Arabia también ofrece la posibilidad de cambiar la reserva (si volaba antes del 20 de marzo) por otro vuelo alternativo o solicitar el reembolso del billete. "Todos los puntos de entrada a la ciudad de Dubái están cerrados temporalmente hasta nuevo aviso", insisten.

La importancia del seguro de viaje

Mientras, desde la Asociación Empresarial Valenciana de Agencias de Viaje (Aevav) señalan que, "aunque no hay demasiadas reclamaciones", sigue habiendo "inquietud", dice su presidente Miguel Jiménez, quien incide en la necesidad de contratar un seguro de viaje para hacer frente a este tipo de situaciones.

Tras el ataque de EE UU e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero, la aviación civil se vio profundamente afectada: numerosos países de la zona cerraron de inmediato su espacio aéreo o impusieron restricciones como cancelaciones, desvíos y retrasos masivos en una de las rutas más transitadas del mundo. Irán, Israel, Irak, Qatar, Kuwait, Bahréin y los Emiratos Árabes Unidos anunciaron cierres totales o parciales de sus cielos como medida de seguridad.