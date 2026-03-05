Cinco magistrados de la sala de lo Civil y lo Penal del TSJCV decidirán el futuro judicial de Carlos Mazón

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), Manuel Baeza, ha acordado llevar al Pleno de la Sala de lo Civil y Penal del órgano la resolución sobre la exposición razonada contra el expresidente de la Generalitat Carlos Mazón elevada por la magistrada de Catarroja que instruye la causa por la gestión de la dana, según acaban de informar fuentes del TSJCV.

Baeza adopta esta decisión en una providencia notificada este jueves a las partes, según el TSJCV, "en aplicación del artículo 6.1 de las normas de reparto de la propia Sala del Alto Tribunal valenciano, que él también preside, atendiendo a la naturaleza del asunto" y dada su relevancia.

De esta manera, serán los cinco magistrados que integran la Sala de lo Civil y Penal los que participarán en la deliberación y el fallo. Así, además de los ya designados previamente -el propio presidente Manuel Baeza, Pía Calderón (ponente) y José Francisco Ceres- se suman al proceso de decisión los magistrados Antonio Ferrer y Vicente Torres.

El pasado martes el letrado de la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV dictó una dior para registrar la exposición razonada elevada por el Tribunal de Instancia 3 de Catarroja contra el expresidente de la Generalitat en el marco de la causa por la gestión de la dana. También dio un plazo de dos días a las partes y al Ministerio Fiscal para que "formulen las alegaciones que a su derecho convenga", que algunas acusaciones han comenzado a responder, mostrándose a favor de investigar al expresidente de la Generalitat.

Antonio Ferrer Gutiérrez pertenece a la la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV desde 2013, cuando fue elegido por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en sustitución de José Flors, el magistrado que instruyó la causa de los trajes de Francisco Camps, que se jubiló ese año. Ferrer procedía de la sección cuarta (primero estuvo en la sección primera), donde sustituyó al histórico magistrado Vicente Urios, por jubilación. Ferrer ejerce en la Comunitat Valenciana desde 1989, tras ingresar en la carrera judicial por oposición en 1984, y estar destinado destinado en Ontinyent, Mataró, Vera, Lorca y Barcelona. Entre otras sentencias, Ferrer fue ponente de la primera sentencia del caso Blasco, que condenó al siete veces conseller, Rafel Blasco, a ocho años de cárcel, que después rebajó el Tribunal Supremo a seis.

Vicente Torres Cervera fue fiscal de carrera desde 2001 y ejerció en Algeciras, en la Fiscalía Provincial de Cádiz hasta 2004. Posteriormente pasó por la Fiscalía Provincial de Castelló y la de València, donde ejerció como fiscal delegado de la Fiscalía especial contra la corrupción y el crimen organizado», en los que investigó el caso Blasco (junto a Jesús Carrasco), el caso Taula (junto a Pablo Ponce), el caso Avialsa, que acabó con la condena al exconseller y exdelegado del Gobierno, Serafín Castellano. También intervino junto a Sandra Bonet en la segunda instrucción del accidente del metro de València, que culminó con la condena por conformidad que logró Adoración Cano, actual fiscal Anticorrupción. Torres fue propuesto por una mayoría progresista en las Corts Valencianes para la plaza de magistrado del TSJCV , pero elegido por una mayoría conservadora en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Los otros tres magistrados que componen el pleno de la sala de lo Civil y lo Penal del TSJCV, como ya informó Levante-EMV. Se trata de Manuel José Baeza Díaz-Portalés, presidente del TSJCV desde el 2 de abril de 2025, tras tras haber sido elegido el 26 de febrero por el Consejo General del Poder Judicial. Antes fue presidente de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) desde septiembre de 2016.

Pía Calderón Cuadrado será la ponente de la decisión que se adopte sobre Carlos Mazón. La magistrada fue la ponente del auto que rechazó la recusación del magistrado Juan Climent en el juicio de Fitur de la trama Gürtel, que presentó el abogado de Pablo Crespo, Miguel Durán; Pía Calderón también la instructora del caso Blasco, cuando el Juzgado de Instrucción 21, después de investigar la trama creada en la Conselleria de Cooperación, presentó la exposición razonada contra el siete veces conseller, Rafael Blasco. De las cuatro piezas separadas que se crearon en el caso Blasco, todas con condenas, la primera se juzgó en el mismo TSJCV y por las que Blasco acabó condenado a seis años de cárcel. Igualmente, la misma magistrada también fue la ponente de la admisión a trámite de la querella de Anticorrupción por la celebración de la Fórmula 1 en Valencia contra Francisco Camps, entre otros, cuando el expresidente de la Generalitat aún estaba aforado pero que también acabó archivada por el Juzgado de Instrucción 2 de València, que instruyó la causa.

Noticias relacionadas

José Francisco Ceres Montes fue el magistrado que archivó inicialmente la causa de los trajes de la trama Gürtel en la que finalmente se juzgó por el tribunal del jurado y absolvió a Francisco Camps y Ricardo Costa, aunque se condenó a tres colaboradores que reconocieron los hechos. Ceres Montes y Juan Luis de la Rúa (entonces presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, que protagonizó un polémico incidente con Camps que lo definió como "mas qe amigo") acordaron el sobreseimiento libre de la causa de los trajes, en un auto de la sala de lo Civil y Penal TSJCV, dictado el 1 de agosto de 2009, con el voto particular contrario del magistrado Juan Montero Aroca. Una decisión que revocó el Tribunal Supremo, que obligó a celebrar el juicio por jurado, que acabó con dos absoluciones y dos condenas.