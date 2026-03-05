Llorca contraataca con el juicio a Oltra frente a la presión de la izquierda en las Corts por Mazón

El 'no a la guerra' entonado al empezar la sesión de control en las Corts ha acabado transformándose en 'no a Pedro Sánchez' y 'no a Carlos Mazón', una contraposición de nombres que, sin embargo, no ha tenido el nivel de decibelios que cuando se ha verbalizado el de Mónica Oltra. La apertura de juicio oral le ha servido al president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, para contraatacar frente a la presión de la izquierda por el auto de la jueza que pide la imputación de Mazón, una comparación de la que Compromís no ha rehuido: "Estamos orgullosos de Oltra, ¿a que no es capaz y decir lo mismo de Carlos Mazón?".

Con un conflicto bélico en aumento de posibles efectos planetarios, en el parlamento valenciano la balística no está en misiles de larga distancia ni drones sino en todo escándalo político que acaba en documento judicial. Y a diferencia de hace dos semanas, en la primera sesión de control a Llorca, el nuevo paso de la jueza de la dana para pedir al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ) investigar a Mazón ha devuelto al foco del choque entre bloques la dana y el expresident.

PSPV y Compromís han arremetido duramente contra Llorca al que le han exigido que le pida el acta de diputado al exjefe del Consell, de nuevo ausente físicamente en la sesión de control a su sucesor, pero presente en las intervenciones de la izquierda. El primero en abrir fuego en esa línea de flotación ha sido el síndic socialista, José Muñoz, que le ha afeado que no solo mantenga a Mazón, "sino que ha colocado a todo su núcleo duro", citando al propio Llorca dentro de él.

"La gestión de la dana se llevó a Mazón por delante, la gestión del caso Carlos Mazón se le va a llevar a usted por delante", le ha advertido Muñoz. Ante este primer reproche, Llorca ha preferido esquivar el tema. "¿Hoy no quieren hablar de vivienda?", se ha preguntado el jefe del Consell recordando que la sesión anterior el tema central fue el escándalo de las VPP en Alicante. La paradoja es que en aquella sesión fue Llorca el que habló de la dana, con el anuncio de los 80.000 euros para las víctimas, y evitó el tema de Les Naus.

Sí ha entrado al choque directo con el síndic de Compromís, Joan Baldoví. El dirigente valencianista le ha cuestionado a qué estaban esperando para reclamar el acta a Mazón y le ha citado el auto de la jueza para indicar que no solo fue el expresident sino que también habla de Susana Camarero, Miguel Barrachina o José Antonio Rovira, responsables de Servicios Sociales, Agricultura y Educación el 29 de octubre de 2024. "¿Por qué los mantiene?", ha insistido.

Frente a la embestida de Baldoví, Llorca ha expuesto el caso Oltra. "¿Cuál es la justicia que usted defiende? Porque la semana pasada hubo dos noticias judiciales: una que la jueza hace su exposición razonada para que el TSJ se manifieste sobre el señor Mazón (primera mención que le ha hecho desde la tribuna desde qeu dimitió) y la otra apertura juicio a Oltra. ¿Cuál es la buena?", le ha inquirido el president, lo que ha encendido los ánimos en la bancada de Compromís: "¿¡Mazón y Mónica Oltra!? ¿¡De verdad!? ¡Qué vergüenza!", han protestado.

Esa indiganción desde el escaño, que le ha valido la llamada al orden a Juan Bordera, la ha trasladado a la tribuna Baldoví que ha reivindicado a la exvicepresidenta y ha mantenido el choque. "Formo parte del mismo proyecto que Oltra y estoy orgulloso de ella, ¿a que no es capaz y decir que se siente orgulloso de Carlos Mazón? Cuando tengan que hablar de Mónica Oltra lávense la boca", ha espetado el síndic frente a Llorca que, tras la reacción, ha citado algunas de las actuaciones hechas en los casi 100 días de mandato. El 'no a la guerra' no evita el conflicto en las Corts.