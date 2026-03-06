La Acadèmia Valenciana de la Llengua elige siete nuevos miembros: tres son de Castellón

El pleno de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) ha elegido Vicent Beltran, M. Isabel Guardiola, Enric Guinot, Susanna Lliberós, Miquel Àngel Pradilla, Toni Sabater y Carles Segura nuevos académicos de la institución normativa del valenciano. La sesión plenaria ha valorado las diez candidaturas, siete hombres y tres mujeres, que se han presentado al proceso de elección de siete nuevos académicos (cinco hombres y dos mujeres), tal como había adelantado Levante-EMV.

La elección se inscribe en el proceso renovación del último tercio de los veintiuno académicos que fueron escogidos por las Corts Valencianes en 2001. Artur Ahuir, Àngel Calpe, Verònica Cantó, Jordi Colomina, Ramon Ferrer, Josep Palomero y Alfons Vila abandonarán la institución los próximos meses, puesto que su mandato finaliza el próximo 15 de junio. Sin embargo, hasta la toma de posesión de los nuevos miembros, los académicos que tienen que dejar la institución continuarán ejerciendo sus funciones.

Se trata de la tercera renovación de un tercio de los académicos, después de las celebradas en los años 2016 y 2021. A diferencia de las dos anteriores, en esta ocasión no ha habido que proceder al sorteo para determinar los académicos que abandonan la institución, puesto que solo quedaban para renovar siete.

El artículo 11.2 de la Ley de Creación de la AVL determinó que quince años después de la primera elección de la institución se procedería a la renovación de un tercio de los académicos. Así mismo, señala que cada cinco años se renovará un tercio de los miembros. La ley se modificó en 2017, con la aprobación de la Ley 12/2017, de 2 de noviembre, de la Generalitat, de modificación de las leyes reguladoras de las instituciones de la Generalitat para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres a sus órganos. Es por eso que en la renovación de 2021 se eligieron siete mujeres. En la composición actual de la Academia hay once hombres y diez mujeres. Después del proceso de renovación, la distribución será de once mujeres y diez hombres.

Entre los nuevos académicos destaca el perfil universitario. Vicent Beltran Calvo (Callosa d'en Sarrià, 1969) hace más de tres décadas que se dedica a la docencia universitaria y en la investigación. Es doctor en Lengua y Literatura Catalanas desde el año 2000 y profesor titular de la Universidad de Alicante desde el 2001. Se ha especializado en el ámbito de la lingüística, con una atención preferente a la dialectología, la gramática histórica, la onomástica y la cultura popular. Su línea de investigación principal se centra en el estudio de la variación lingüística, especialmente en el ámbito valenciano.

M. Isabel Guardiola Savall (Bolulla, 1973) es profesora titular del Departamento de Filologia Catalana de la Universidad de Alicante, donde se doctoró en Lengua y Literatura Catalanas. Ha impartido materias relacionadas con el valenciano en Filología, en Educación y en másteres, a la vez que ha participado en varios proyectos de innovación docente, ámbito en el cual tiene varias publicaciones. Sus principales líneas de investigación se relacionan con la lexicografía, la terminología y la neología, la lingüística de corpus y la onomástica. En cuanto a la gestión, ha sido vicedecana de Cultura, Comunicación y Promoción del Valenciano y coordinadora académica del Grado en Filología Catalana en la Facultad de Filosofía y Letras de la UA. Entre el 2017 y el 2021 fue académica de la Acadèmia Valenciana de la Llengua, adscrita a las secciones de Terminología y Asesoramiento Lingüístico, de Onomástica y de Lexicografía y Gramática y a la Comisión de la Escritora del Año 2020-2021 Carmelina Sánchez-Cutillas. Desde 2023 es miembro numeraria de la Sección Filológica del IEC.

Enric Guinot (Castelló de la Plana, 1956) es catedrático de Historia Medieval de la Universitat de València. Máximo especialista en historia medieval valenciana, sus principales líneas de investigación han girado alrededor del estudio de la sociedad valenciana bajomedieval, especialmente en sus aspectos económicos, sociales y de organización del poder político, sobre todo en el paso del mundo andalusí al feudal y en la formación y los orígenes de la sociedad valenciana a partir de la conquista de Jaume I. Ha publicado decenas de libros, capítulos de libros y artículos en revistas académicas sobre investigación histórica medieval. Desde su creación en 1999, codirige con el profesor Antoni Furió la colección Fuentes Históricas Valencianas de la Universitat de València. Desde el año 2001, es académico numerario de la Sección Històrico-Arqueológica del Institut d' Estudis Catalans y, desde el 2019, es miembro del Patronato del Archivo de la Corona de Aragón en representación de la Comunitat Valenciana.

Susanna Lliberós (Vila-real,1973), licenciada en periodismo por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universitat Autònoma de Barcelona, se ha dedicado durante más de veinticinco años al mundo de la comunicación. Ha sido reportera, redactora, locutora, editora, presentadora, guionista y dobladora, y ha dirigido diferentes programas informativos y de entretenimiento en radio y televisión, en la antigua Canal 9. Directora de diferentes cursos de formación, ha organizado talleres y ha impartido conferencias sobre comunicación y literatura. Tiene, además, una importante producción como poeta. Actualmente es editora de Edicions Bromera.

Miquel Àngel Pradilla (Rossell, 1960), catedrático de Sociolingüística de la Universitat Rovira i Virgili, es autor de una extensa nómina de libros y de artículos académicos, centrados sobre todo en aspectos relacionados con las actitudes y los usos lingüísticos, la política lingüística y la vitalidad de la lengua

Toni Sabater (València, 1969) es licenciado en Derecho, gestor cultural y editorial, crítico literario, editor y escritor. Sabater tiene una larga trayectoria en el mundo de la literatura en valenciano y la promoción cultural, tanto desde la creación de obras propias como desde la dirección editorial y la dinamización literaria. Es colaborador habitual en publicaciones como Levante-EMV, Valencia Plaza o la revista Lletraferit, de la cual es miembro del consejo de redacción. Es cofundador e impulsor de la editorial valenciana Llibres de la Drassana.

Carles Segura Llopes (Alicante, 1970) es doctor en Filología Catalana por la Universidad de Alicante. Desde finales de la década de 1990 está vinculado en esta universidad, en que es profesor titular. Ha impartido enseñanzas en diferentes titulaciones del ámbito humanístico. Su trayectoria académica y profesional se ha desarrollado alrededor del estudio, la descripción y la enseñanza del valenciano, tanto sobre los cimientos teóricos de la lingüística como sobre sus aplicaciones didácticas y sociales.