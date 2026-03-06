Un hombre viola a su vecina de 16 años y con discapacidad en una casa abandonada de Valencia

La Policía Nacional investiga la brutal violación de una adolescente menor de edad -tiene 16 años-, que además sufre una discapacidad física y un trastorno neuroconductual, a manos de un vecino de su finca que la atacó en una casa abandonada del municipio de l'Horta Sud donde ambos residen, y que Levante-EMV omite para preservar por completo la identidad y el anonimato de la víctima. Los hechos se produjeron el pasado jueves por la mañana y la menor ha tenido que recibir tratamiento médico, ya que la agresión sexual le ha dejado evidentes lesiones físicas, además de las psicológicas.

Los hechos, según ha podido saber este diario de fuentes de toda solvencia, sucedieron a media mañana del jueves, cuando el agresor sexual le sugirió que le acompañase a dar una vuelta y a ver a unos amigos, algo que no le resultó extraño ni sospechoso, ya que la confianza con ese hombre era total y absoluta. De hecho, lo consideraba casi como un miembro más de su familia, puesto que, según explicó a la Policía, lo conocía desde pequeña y había compartido muchas horas con él, tanto ella, como otras personas de su familia.

Sola, herida y asustada

Fue durante ese paseo, supuestamente destinado a buscar a unos amigos, cuando la condujo hasta unas casas abandonadas, a las afueras del municipio en el que viven ambos. Una vez que llegaron, la convenció para entrar dentro de una de las viviendas en ruinas, con la excusa de que había quedado allí con ellos. Fue en ese momento cuando la tiró sobre un sofá viejo y la violó, ocasionándole heridas sangrantes, tras lo cual la menor huyó del lugar, dejando atrás incluso parte de las prendas que vestía.

Sola y asustada, regresó a pie hasta su casa, sin que nadie le prestara ayuda. La adolescente, como es habitual en muchas víctimas de delitos sexuales, no quiso contar nada en casa, hasta que, por la mañana, después de haber pasado la noche con dolor y miedo, se decidió a contarle a su madre que el vecino la había agredido sexualmente el día anterior.

La progenitora cogió a su hija y acudió a las urgencias del hospital público de referencia, donde ambas relataron que había sido víctima de una violación ocurrida un día antes, lo que llevó a los médicos a activar el protocolo de agresiones sexuales. Gracias a ello, acudieron agentes de la Unidad de atención a la familia y a la mujer (UFAM) de la comisaría de Policía Nacional que cubre el área donde se produjo el delito, así como el forense de guardia.

Lesiones propias de una agresión sexual

Ya en esa primera exploración, se certificó que la menor sufría lesiones hemorrágicas y de otros tipos provocadas, de manera evidente, por la agresión sexual. Una vez concluido el examen médico, realizado como es habitual, en el área de Ginecología, y tomadas las muestras necesarias, la víctima, acompañada de la madre, acudió a la comisaría y formalizaron la denuncia, en la que aportaron no solo los detalles de cómo sucedieron los hechos, sino también la identidad del presunto violador.

Además, los agentes de la UFAM que investigan el caso registraron, con sus compañeros de la Policía Científica, la vivienda donde se produjeron los hechos, donde recuperaron parte de la ropa de la menor y tomaron muestras de posibles vestigios biológicos dejados por el agresor sexual, que serán fundamentales a la hora de probar su implicación en el delito, que investiga un juzgado de Instrucción del área metropolitana de València.

De momento, no ha trascendido si el autor de esta violación, agravada por la vulnerabilidad de la víctima debido a su evidente discapacidad psíquica, que además el sospechoso conocía sobradamente dada la estrecha relación con la chica y su familia, ha sido ya detenido.

Noticias relacionadas

7,3 delitos sexuales al día

Los delitos sexuales, junto con los cometidos a través de internet, son los únicos que han seguido creciendo en 2025, cuando se confirmó la tendencia a la baja de la criminalidad en España, en general, y en la C. Valenciana, en particular. Durante 2025, se registraron 2.662 delitos sexuales en la C. Valenciana, es decir, 7,3 al día. Y solo se computan, evidentemente, los que se denuncian. Por lo que respecta a las agresiones sexuales con penetración, como la sufrida por la menor de 16 años, también han aumentado: en 2025 hubo 593 denuncias por violación -1,6 de media cada día-, mientras que un año antes, en 2024, fueron denunciados 514 delitos sexuales de este tipo, el más grave de ellos.