Las oposiciones de acceso al cuerpo de maestros y maestras se celebrarán el 12 y el 19 de septiembre de 2026

La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades ha informado de que las pruebas de concurso-oposición de ingreso y procedimiento para la adquisición de nuevas especialidades en el cuerpo de maestros y maestras se celebrarán los días 12 y 19 de septiembre de 2026.

Asimismo, se ha publicado la lista definitiva de personas admitidas a participar en este proceso, con un total de 15.697 personas. De estas, 5.865 personas han solicitado realizar el examen en Alicante, 2.206 en Castellón y 7.626 en València.

Educación Infantil, la más demandada

En cuanto a especialidades, Educación Infantil es la que más inscripciones ha recibido, con 5.229; seguida de Educación Primaria, con 4.562; Pedagogía Terapéutica, con 2.512; Audición y Lenguaje, con 1.346; Lengua extranjera: Inglés, con 835; Educación Física, con 815 y Música con 398.

Del total de inscritos a las oposiciones, 15.208 se presentan por el turno libre, 358 por nuevas especialidades y 131 por el turno de reserva por discapacidad.

Por primera vez en septiembre

La novedad de este proceso es que por primera vez se iniciará en septiembre de 2026, tal y como negoció la Conselleria con los sindicatos. De esta forma se pretende evitar que el procedimiento coincida con el final de curso y aligerar la carga de los docentes que formen parte de los tribunales, quienes estarán liberados de sus clases.

Además, por primera vez, en las provincias de Alicante y Castellón los exámenes se realizarán en la Universidad Miguel Hernández de Elx y en la Universidad Jaume I de Castelló que disponen de mejores instalaciones para la realización de las pruebas.

La Conselleria de Educación oferta 1.959 plazas de turno de libre ingreso, reservando un 10 % a personas con discapacidad. Del total de plazas, 475 pertenecen a Educación Infantil; 750 a Educación Primaria; 229 a Pedagogía Terapéutica; 158 a Lengua Extranjera (inglés); 137 a Audición y Lenguaje; 125 a Educación Física; y 85 a Música.