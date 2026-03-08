Reyes Martí, de Burriana, vuelve a teñir de morado la mascletà del 8M de las fallas de València con una plaza abarrotada

El 8 de marzo es uno de los días especiales en el calendario, tanto el general como el fallero. Es día de simbolismos y de reivindicación. Que cuentan tanto como el propio disparo, que también cuenta. Dentro de la particular rotación de mujeres pirotécnicas, en esta ocasión le tocaba a Reyes Martí, mediática donde las haya -de la misma forma que, para la noche, está Nadal Martí-. No se le puede negar a Reyes Martí que es una pirotécnica mediática. Sabe manejar los fuegos artificiales y sabe manejar bien la comunicación y la gestualidad. En este caso el disparo causó entusiasmo porque fue al gusto del consumidor.

Reyes Martí tiñe la plaza del Ayuntamiento de morado en su mascletà del 8M. / Moisés Domínguez

Primero, con un poco de coreografía y los humos violeta que eran de prever y después lo importante: un buen remate con diferentes efectos y especialmente un terremoto muy potente que si se remata bien y sin interrupciones te deja el espectáculo redondo. La visual, además, un poco mejor que en otras ocasiones porque soplaba un poco de brisa y eso permitía limpiar la pizarra el cielo. Y tener una visión mejor de lo que estaba pasando allí abajo.

En la comitiva oficial, las falleras mayores de Valencia hicieron su particular guiño al 8 m llevando sendos trajes en tonalidades violeta, Carmen en clarito y Marta en oscuro. En el caso del traje de Carmen, además, todos los complementos realizados por mujeres y con algunos guiños en las manteletas, incluyendo el símbolo de la mujer o el número 8. El corte de tela asimismo, se llamaba Huit de Març. Después, todas ellas pasaron con el pañuelo de la campaña municipal

Las falleras mayores antes de salir al balcón para la mascletà del 8M. / Moisés Domínguez

Actos de homenaje

Previamente al disparo, los actos de homenaje y la presencia de mujeres representantes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Así como representantes de diferentes asociaciones.

Representantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. / Moisés Domínguez

Se está tirando de influencers en la lista de invitados. En esta ocasión fueron llamados Diego Nister y Borja González. Del mundo del deporte, Ricardo Ten. No hubo comisiones invitadas, como ya se sabía, por esta sobreinvitación con motivo del 8M. Tan solo la Junta Local Fallera de Burriana, en honor a la pirotécnica.

Y esta noche, ya os lo hemos dicho, y si el tiempo lo permite, el castillo cambia de hora, a las nueve de la noche para dar tiempo a finalizar la manifestación.