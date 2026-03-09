Tribunales
Una asociación de víctimas de la dana pide al TSJCV que no aplique el aforamiento a Mazón, como el TSJ de Extremadura hizo a Gallardo
La Associació víctimes de la dana 29-10-2024 pide que se inhiba a favor del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja o que investigue al expresidente de la Generalitat y lo cite a declarar
La Associació víctimes de la dana 29-10-2024, que ejerce la acusación particular en representación de 34 familiares de fallecidos solicita al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que no aplique el aforamiento al expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón, como el TSJ de Extremadura hizo a Juan Gallardo, el exlíder regional del PSOE.
El alto tribunal extremeño consideró para no aplicar el aforamiento a Gallardo que maniobró de manera “torticera” para ser nombrado diputado y gracias a su aforamiento evitar ser juzgado por la Audiencia Provincial. Gallardo está procesado por los presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias en la supuesta contratación irregular en 2017 de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno desde 2018, Pedro Sánchez.
Y la letrada de la Associació víctimes de la dana 29-10-2024, Miriam Salmerón, quiere que se aplique el mismo argumento a Carlos Mazón. Y que el TSJCV decida la "inaplicación del aforamiento a Carlos Mazón Guixot dado que el posible delito cometido lo fue en su condición de presidente del Consell y president de la Generalitat Valenciana. La conducta delictiva fue la omisión típica de las funciones, obligaciones y deberes de dicho cargo que ya no ostenta".
De hecho, la letrada recuerda que "el aforamiento actual como diputado ha de entenderse únicamente por sus acciones como parlamentario regional, que no es el caso. La condición de aforado deviene de su actual condición de diputado por Alicante, no por ser presidente o miembro del Consell, y el delito imputado no guarda relación directa con la función pública que ahora desempeña, pudiendo acordarse la inaplicabilidad del aforamiento por interpretación restrictiva de la excepcionalidad del juez predeterminado por la ley".
