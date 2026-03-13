Carlos Baño, presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, sale de Comisaría sin declarar investigado por fraude de subvenciones y falsedad

A las 18.35 horas, el presidente de Facpyme, Carlos Baño, salía de la Comisaría de la Policía Nacional de Alicante, caminando y tranquilo, junto a su abogado, Ignacio Gally. El también máximo responsable de la Cámara de Comercio ha permanecido detenido desde mitad de la mañana en calidad de investigado por fraude de subvenciones y falsedad en el caso de los bono comercio que gestionó a través de la federación de comerciantes durante los años 2022-2023.

Con aparente tranquilidad, Baño ha atendido a los medios de comunicación que le esperaban a su salida de las dependencias policiales. El empresario ha asegurado que ha colaborado en todo momento en referencia al registro que han realizado esta mañana agentes de la UDEF en la sede de la federaciónde la calle Orense de Alicante.

Jose Navarro

Baño ha abandonado las inmediaciones en el coche familiar que conducía su mujer Gema Amor. Tras marcharse, su abogado ha explicado que no ha prestado declaración porque la causa penal se encuentra bajo secreto de sumario.

Tal y como ha adelantado en primicia INFORMACIÓN, la detención del presidente de Facpyme se produce en el marco de la investigación que desde hace meses lleva la Fiscalía Anticorrupción sobre el programa de los bono comercio impulsados por la Diputación de Alicante y en el que participaron diferentes ayuntamientos de la provincia alicantina.

Ignacio Gally, que lleva su defensa, ha confirmado que a su representado se le imputan los cargos de fraude de subvenciones y falsedad. El abogado, que ha asistido a Baño en las dependencias policiales, ha explicado que el siguiente paso será prestar declaración ante el juzgado de Alicante número 4, que es el que lleva la investigación y personarse para conocer los hechos una vez que se levante el secreto de sumario.

Así ha sido la salida de Carlos Baño de la comisaría de Alicante / Alex Domínguez

“Normalmente cuando esto ocurre en un mes o dos, se alza el secreto, porque el tema ya judicializado”, ha añadido Gally. El abogado ha asegurado que no podía dar más detalles por este motivo y que su cliente ha estado tranquilo durante toda la jornada.

Registro

Facpyme tiene su sede dentro de las instalaciones de CEV Alicante. La Policía Nacional ha incautado tres cajas de documentos y los ordenadores que la asociación tenía en las oficinas de la primera planta del edificio. Por otra parte, se ha revisado el trastero que la organización de comerciantes tiene alquilada en un bajo cercano de la calle Arzobispo Loaces.

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Con los registros y la detención de Baño, la investigación de la causa abierta por un presunto gestión de las ayudas que concedieron las administraciones públicas a los comercios alicantinos tras la pandemia. El objetivo era incentivar las compras tras un periodo de cierre por la covid.