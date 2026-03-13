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La detenida por quemar a su marido en Chiva afirma que sufría malos tratos

Declaraciones del Comisario Jefe de la Policía Local de Chiva, Francisco Esteso, que explicaba la situación ocurrida en el municipio dónde una mujer quemó a su marido en su domicilio. El agente afirmaba que la mujer le explicó a un compañero suyo que "sufría malos tratos" y actuó así tras "una discusión que le hizo perder la cabeza".El hombre fue trasladado al centro de salud y, más tarde, a la Fe de Valencia, dónde se encuentra en estado "grave". La mujer ha sido detenida y pasará maña a disposición judicial. Los vecinos señalaban que conocían al hombre, que era vecino del pueblo, y, aparentemente, tenían una vida normal.